Грушко: позиция Брюсселя исключает участие ЕС в переговорах по Украине

Европейцы хотят пролезть за стол переговоров по Украине, при этом упорно игнорируя предложение России подписать документ о взаимном ненападении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Россия в конце 2025 года предложила Евросоюзу подписать договор о взаимных гарантиях ненападения, но до сих пор не получила даже формального ответа, Брюссель этот вопрос просто игнорирует. При этом он пытается выступать за гарантии безопасности для Украины и пролезть за стол переговоров. Но для Москвы на первом месте стоит безопасность России, а потом уже другие вопросы.



Как подчеркнул Грушко в беседе с «Известиями», России не нужна Украина в НАТО, иностранные войска на ее территории, угроза со стороны Киева. Все это должны гарантировать европейцы, но им это не нужно, таких вопросов просто нет. О каком тогда участии Европы в переговорах может идти речь? При такой позиции Евросоюз в переговорах нам не нужен.

Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются «места у стола переговоров». Но эта позиция вообще исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе. Я уже не говорю о переговорах.


Как ранее заявили в российском МИДе, участие Европы в переговорах исключено, потому что Брюссель подталкивает Киев к продолжению конфликта.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:17
    ❝ России не нужна Украина в НАТО ❞ —

    — «Стопроцентную гарантию невступления Украины в НАТО может дать только ситуация, когда не будет или НАТО, или Украины» © ...
    1. pin_code Звание
      pin_code
      +1
      Сегодня, 08:27
      Гарантии могут быть разные. Например нет лондона. Ситуация тоже не плохая. И это на сайте не только моя позиция.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:27
    Это политическая болтовня, для запугивания собственного быдла (по другому не сказать ,вообще перестали мозгами пользоваться) Из той же истории ,попытка Трампа спасти Гренландию от русских и китайцев
  3. ЦШВС Звание
    ЦШВС
    +2
    Сегодня, 08:43
    Европейцы хотят пролезть за стол переговоров по Украине, при этом упорно игнорируя предложение России подписать документ о взаимном ненападении.

    Даже если и подписали бы,их бы разве это остановит?
  4. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 09:13
    России не нужна Украина в НАТО, иностранные войска на ее территории, угроза со стороны Киева. Все это должны гарантировать европейцы, но им это не нужно, таких вопросов просто нет. О каком тогда участии Европы в переговорах может идти речь?

    Тогда о каких переговорах вообще может идти речь, если один из участников конфликта ничего не гарантирует? Смысл таких переговоров? Европейцы уже даже не обманывают, прямым текстом говорят, что, дескать, мы сделаем все по-своему.