Грушко: позиция Брюсселя исключает участие ЕС в переговорах по Украине
1 7035
Европейцы хотят пролезть за стол переговоров по Украине, при этом упорно игнорируя предложение России подписать документ о взаимном ненападении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Россия в конце 2025 года предложила Евросоюзу подписать договор о взаимных гарантиях ненападения, но до сих пор не получила даже формального ответа, Брюссель этот вопрос просто игнорирует. При этом он пытается выступать за гарантии безопасности для Украины и пролезть за стол переговоров. Но для Москвы на первом месте стоит безопасность России, а потом уже другие вопросы.
Как подчеркнул Грушко в беседе с «Известиями», России не нужна Украина в НАТО, иностранные войска на ее территории, угроза со стороны Киева. Все это должны гарантировать европейцы, но им это не нужно, таких вопросов просто нет. О каком тогда участии Европы в переговорах может идти речь? При такой позиции Евросоюз в переговорах нам не нужен.
Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются «места у стола переговоров». Но эта позиция вообще исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе. Я уже не говорю о переговорах.
Как ранее заявили в российском МИДе, участие Европы в переговорах исключено, потому что Брюссель подталкивает Киев к продолжению конфликта.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация