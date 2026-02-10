«Орлан» нашёл «Птах Мадьяра»: уничтожен склад БПЛА ВСУ под Черниговом

5 140 8
«Орлан» нашёл «Птах Мадьяра»: уничтожен склад БПЛА ВСУ под Черниговом

Операторы российского разведывательного дрона «Орлан» выявили активность подразделения войск беспилотных систем ВСУ на севере Черниговской области. Речь идёт о подразделении так называемых «птах Мадьяра».

С помощью воздушной разведки удалось установить, что в районе села Жадово противник сформировал склад беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники с этого склада «птахи» использовали для нанесения ударов вглубь России, включая Брянскую и Калужскую области.



В результате удара склад с украинскими БПЛА в Жадово был уничтожен. Само это село находится в нескольких километров от границы РФ. Так, до брянского райцентра Климово от него порядка 45 км.



По одним данным, уничтожение склада БПЛА в Черниговской областью было реализовано с помощью «Герани», причём сам удар привёл к возникновению вторичной детонации. По другим, по складу отработали ФАБ-500 с УМПК.

Напомним, что в ночное время суток удары с применением БПЛА и ФАБ с УМПК были нанесены по объектам на ряде контролируемых киевским режимом территорий, включая Харьковскую и Сумскую области.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 08:27
    ❝ «Орлан» нашёл «Птах Мадьяра»: уничтожен склад БПЛА ВСУ ❞ —

    — Вот ещё бы самого вожака этой «пернатой стаи» уничтожить ...
    1. ЗлойКоммунист Звание
      ЗлойКоммунист
      0
      Сегодня, 08:52
      Было уже, там целую бригаду командиров этой шайки-лейки отправили к бандере, так что текучка кадров там у них на должностях присутствует...
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 09:09
      — Вот ещё бы самого вожака этой «пернатой стаи» уничтожить ...
      Можно и просто перья ободрать, для потехи wink
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 08:33
    Как в анекдоте, "всю голубятню разворошил"
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 08:49
      петушатню птахи они разные бывают питух мадяр и его курятник
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 08:41
    Когда "Орлан" найдет самого Мадьяра? Уже пора, мне кажется.
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    -4
    Сегодня, 08:51
    а что..разведка не может вычислить где находится главнюк Петушар Мадьяра?
    Даже в чеченские войы 90-х..как-то лучше все это работало..как этих главарей боевиков только не мочили(*в сортир) и письма были отравленные..и "последнее селфи ВЕКа..и т.д и т.п.
    1. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      -2
      Сегодня, 08:58
      ..зато бандерлоги поднаторели в Москве по..