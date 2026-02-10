«Орлан» нашёл «Птах Мадьяра»: уничтожен склад БПЛА ВСУ под Черниговом
Операторы российского разведывательного дрона «Орлан» выявили активность подразделения войск беспилотных систем ВСУ на севере Черниговской области. Речь идёт о подразделении так называемых «птах Мадьяра».
С помощью воздушной разведки удалось установить, что в районе села Жадово противник сформировал склад беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники с этого склада «птахи» использовали для нанесения ударов вглубь России, включая Брянскую и Калужскую области.
В результате удара склад с украинскими БПЛА в Жадово был уничтожен. Само это село находится в нескольких километров от границы РФ. Так, до брянского райцентра Климово от него порядка 45 км.
По одним данным, уничтожение склада БПЛА в Черниговской областью было реализовано с помощью «Герани», причём сам удар привёл к возникновению вторичной детонации. По другим, по складу отработали ФАБ-500 с УМПК.
Напомним, что в ночное время суток удары с применением БПЛА и ФАБ с УМПК были нанесены по объектам на ряде контролируемых киевским режимом территорий, включая Харьковскую и Сумскую области.
