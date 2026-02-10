Мексика приостановила поставки нефти на Кубу после угроз Трампа
Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за угрозы введения пошлин со стороны США, это подтвердила президент страны Клаудия Шейнбаум.
Дональд Трамп заставил Мексику остановить поставки нефти на остров Свободы, пригрозив введением дополнительных пошлин, т. е. действовал в своей излюбленной манере — угрозами. На данный момент ни Венесуэла, ни Мексика нефть на Кубу не поставляют, а они были основными поставщиками нефтепродуктов.
Как заявила Клаудия Шейнбаум, отвечая на вопросы журналистов, поставки приостановлены, Мексика еще надеется, что сумеет их возобновить. Пока же она продолжит отправку гумпомощи, в основном продуктов питания.
Ранее в Гаване заявили о критической ситуации с авиатопливом, также закрываются автозаправки, на улицах практически нет машин, опустел даже центр столицы. Значительно сокращено количество рейсовых автобусов.
Напомним, что Трамп начал экономическую блокаду Кубы с целью «смены коммунистического режима». Как заявил президент США, кубинский народ «достоин большего».
