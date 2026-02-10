Мексика приостановила поставки нефти на Кубу после угроз Трампа

1 135 18
Мексика приостановила поставки нефти на Кубу после угроз Трампа

Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за угрозы введения пошлин со стороны США, это подтвердила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Дональд Трамп заставил Мексику остановить поставки нефти на остров Свободы, пригрозив введением дополнительных пошлин, т. е. действовал в своей излюбленной манере — угрозами. На данный момент ни Венесуэла, ни Мексика нефть на Кубу не поставляют, а они были основными поставщиками нефтепродуктов.



Как заявила Клаудия Шейнбаум, отвечая на вопросы журналистов, поставки приостановлены, Мексика еще надеется, что сумеет их возобновить. Пока же она продолжит отправку гумпомощи, в основном продуктов питания.

Поддержка будет продолжаться. Никто не может оставаться равнодушным к ситуации, в которой сейчас находится народ Кубы из-за санкций, вводимых Соединенными Штатами против любой страны, поставляющей нефть, — это крайне несправедливо.


Ранее в Гаване заявили о критической ситуации с авиатопливом, также закрываются автозаправки, на улицах практически нет машин, опустел даже центр столицы. Значительно сокращено количество рейсовых автобусов.

Напомним, что Трамп начал экономическую блокаду Кубы с целью «смены коммунистического режима». Как заявил президент США, кубинский народ «достоин большего».
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 08:44
    Причём эту Клавдию Шлагбаум прямым текстом спросили, есть ли в её решении американская воля. ЕСТЕССССТВЕННО, что нет. Говорит, что сама додумалась. Говорит, что возникли "технические трудности".
    Докатились... Уже и Мексика "гордая и независимая"... И думает своей головой - вобще смех...
    В Европе скользко от сопливых гордых и независимых, а тут эти ещё...
  2. Сержант Звание
    Сержант
    +6
    Сегодня, 08:45
    ООН молчит.Бесполезная организация.
    1. samarin1969 Звание
      samarin1969
      +2
      Сегодня, 09:06
      Цитата: Сержант
      ООН молчит.Бесполезная организация.

      Точнее Китай и Россия скормили Венесуэлу, проглотили абордаж танкеров, сдачу Панамы, теперь - очередь Кубы, Ирана.... ООН - конечно бесполезен, а БРИКС - бессмысленен. Нет других "полюсов" силы и воли...Кубинцев очень жаль. Пытались из мафиозного борделя построить социальное государство.
  3. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 08:54
    Похоже скоро Черви(гусанос) под началом Самого Рубио опять полезут с дикими визгами в свой любимый залив Свиней( Кочинос, Плайя- Хирон, помните?). А вот пойдут ли они на корм рыбам, как в апреле 1961, далеко не факт сейчас. Уже нет Команданте...
  4. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Сегодня, 08:59
    Старушку даже пьяный прямо на улице домогался, а тут рыжий альфа-самец который Европу и Америку раком ставит. Конечно уступила его домогательствам.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:02
    Чисто демократические методы ,так же как в Крыму. Еще надо отрезать электричество и воду
  6. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +2
    Сегодня, 09:02
    За последний год Дони уже раз пять (если не десять) был и "нашим слонярой" и "не нашим слонярой", то наши ЛОМы его на руках носили и в воздух чепчики бросали, то наоборот критиковали (но ручонки на всякий пожарный поцеловывали)... Так кто он на самом деле mr. Tr., определятся у нас или нет? ))
  7. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 09:03
    А что такого Мексика в США поставляет, что пошлин испугалась?
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      Сегодня, 09:06
      Насколько знаю часть производства седельных тягачей например Freightliner, находится в Мексике. Если тщательно покопаться, то наверняка много интересно можно узнать.
    2. даэтоя Звание
      даэтоя
      0
      Сегодня, 09:13
      текилу конечно же экологически чистый продукт
    3. urik62 Звание
      urik62
      0
      Сегодня, 09:13
      Наркоту в основном
      Текст комментария
  8. likana Звание
    likana
    0
    Сегодня, 09:03
    Видимо, для Трампа слово "мир" в Нобелевской премии означает не отсутствие войны, а равнозначно понятию "планета"... Владеть планетой Земля это и есть для него премия мира. Фашизм и демократия - сиамские близнецы, одного без другого не бывает. Почему-то когда гляжу на Трампа, мысленно представляю, что он облачён в форму эсесовца... Уж очень она подходит к его физиономии и сути...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:03
    Честно говоря ,больше шума - не всё так однозначно .Если внимательно изучать маринтрафик .Нашёл кубински танкер 100 000 ик ,используется как накопитель ( вгрузу) включена АИС - поэтому и нашёл

    А Кубы оказывается есть флот танкеров под кубинским флагом . wassat вплоть до LPG танкеров .Надо смотреть он лайн - странная движуха в терводах Кубы ,в основном на севере.Попутно нашёл три немецких яхты на Кубе - один это " Руал Амудсен ".Хватит истерить.
  10. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 09:06
    Мексика приостановила поставки нефти на Кубу после угроз Трампа

    Нехорошо поступили, ну да Бог им, конечно, судья. Прогнулись под рыжего Таракана
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 09:08
    Цитата: Сержант
    ООН молчит.Бесполезная организация
    Мало того, что она бесполезная, так ещё и пожирает средства из бюджета
  12. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 09:11
    Трампампам решил повторить события в Bahía de Cochinos с интервалом 65 лет? Типа придушить и взять реванш? Какой все-таки дрянной человечишка этот Донни.
  13. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 09:13
    после Кубы..Мексика следующая походу..фашистская Матрасия..хочет Кубу голодом взять..это геноцид...что там Гутериш..помалкивает..взяточник вонючий.
  14. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 09:17
    Пора формировать на Кубу конвой, с танкерами в сопровождении атомного ракетного крейсера.