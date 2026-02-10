Трамп потребовал половину прав собственности на мост между США и Канадой

Я не позволю открыть этот мост до тех пор, пока Соединённым Штатам не будет полностью компенсировано всё, что мы дали Канаде, и, что особенно важно, пока Канада не начнёт относиться к Соединённым Штатам с той справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем.

Трамп потребовал от Канады половину прав собственности на строящийся мост между Онтарио и Мичиганом, пригрозив Оттаве блокировкой этого сооружения. Кроме того, президент США обвинил канадского премьера в заключении сделки с Китаем.Трамп в очередной раз обрушился с критикой на Канаду. На этот раз причиной стал 2,5-км мост между американским Детройтом и канадским Видзором, строительство которого началось еще при Бараке Обаме и до сих пор не завершено. Американского лидера не устроило, что все доходы от эксплуатации моста получит Канада, поэтому он потребовал как минимум половину прав собственности, компенсацию за все, что США дали Канаде, а также справедливость и уважение со стороны Оттавы. Иначе он не позволит открыть мост.По словам Трампа, доходы от эксплуатации моста будут астрономическими, поэтому США должны владеть как минимум половиной сооружения.Также досталось Карни от Трампа за заключение сделки с Китаем. По словам Трампа, Китай «сожрет Канаду заживо», прекратит все хоккейные матчи и запретит Кубок Стэнли (вот это полет фантазии!). Единственный выход для Канады — это присоединиться к США.