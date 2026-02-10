Трамп потребовал половину прав собственности на мост между США и Канадой

Трамп потребовал от Канады половину прав собственности на строящийся мост между Онтарио и Мичиганом, пригрозив Оттаве блокировкой этого сооружения. Кроме того, президент США обвинил канадского премьера в заключении сделки с Китаем.

Трамп в очередной раз обрушился с критикой на Канаду. На этот раз причиной стал 2,5-км мост между американским Детройтом и канадским Видзором, строительство которого началось еще при Бараке Обаме и до сих пор не завершено. Американского лидера не устроило, что все доходы от эксплуатации моста получит Канада, поэтому он потребовал как минимум половину прав собственности, компенсацию за все, что США дали Канаде, а также справедливость и уважение со стороны Оттавы. Иначе он не позволит открыть мост.



Я не позволю открыть этот мост до тех пор, пока Соединённым Штатам не будет полностью компенсировано всё, что мы дали Канаде, и, что особенно важно, пока Канада не начнёт относиться к Соединённым Штатам с той справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем.


По словам Трампа, доходы от эксплуатации моста будут астрономическими, поэтому США должны владеть как минимум половиной сооружения.

Также досталось Карни от Трампа за заключение сделки с Китаем. По словам Трампа, Китай «сожрет Канаду заживо», прекратит все хоккейные матчи и запретит Кубок Стэнли (вот это полет фантазии!). Единственный выход для Канады — это присоединиться к США.
  1. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +9
    Сегодня, 09:43
    Трамп потребовал от Канады половину прав собственности на строящийся мост...

    Не за горами требование от Канады половину самой Канады.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 09:51
      ...какой такой половина Канады? Канадщина - это штат США и точка. laughing
      странно что Доня за пол-моста то потребовал. По идее полностью всё должен был отжать.
    2. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +1
      Сегодня, 11:13
      Не за горами требование от Канады половину самой Канады.
      Каждое утро Доня просыпается с мыслью, что бы ещё у кого-нибудь отжать...)))
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:17
        неее. он думает - кому бы ещё крышу предложить? ну а за крышу само собой отстёгивать положено. и долю в бизнесе отдать. крыша же не бесплатна.
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 09:43
    Не, где теперь Бивис понятно. А где Батхед?
    ПиСи: про кубок Стенли особенно угрожающе прозвучало. Так и знал, что Китай вооружался чтоб заставить весь мир играть в го
  3. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +9
    Сегодня, 09:45
    Так 90ми повеяло..Вы типа делитесь,мы крышу поставим,да и уважение,иначе спалим ваш ларек...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 09:52
      ...интересно, Доня случайно "практику" в 90е в России у ОПГ Уралмаш не проходил??
      1. Андрей ВОВ Звание
        Андрей ВОВ
        +4
        Сегодня, 09:54
        Кто его знает..он же в свое время Москву посещал,может был на тренингах у "Солнцевских"?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 09:57
          ..скорее у Люберов. Как писали - те особо нагло действовали.
          1. Андрей ВОВ Звание
            Андрей ВОВ
            +1
            Сегодня, 10:02
            "Люберецкие" не самые отмороженные были,хотя жесткие были да.
      2. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +1
        Сегодня, 09:57
        Проходил. Но еще добавилась крепкая такая деменция. Байден блаженно улыбается, отдыхает и доживает свой век. Когда его старенький мозг проясняется, он с восторгом смотрит на американцев, которые уже не так то сильно против него 😁 🤗
      3. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 11:06
        интересно, Доня случайно "практику" в 90е в России у ОПГ Уралмаш не проходил??
        У пацанов нараёне wink
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 11:08
          laughing таки я так и понял - Доня чисто по-правильному и ровно интересовался у авторитетных - как по понятиям лохов-терпил бомбить wassat
          таки ведь и бомбит теперь! yes и крышу предлагает. всё по понятиям. lol
    2. Фразах Звание
      Фразах
      +3
      Сегодня, 09:59
      Але, Канада. Ты чо, попутал? Это не 90-ми повеяло, это настоящая харя "порядка, основанного на правилах, свободы и демократии", которая раньше пряталась за яркой бутафорией. А теперь не прячется - банда, просто банда и всегда ей была.
  4. PROXOR Звание
    PROXOR
    +3
    Сегодня, 09:46
    Мне одному кажется, что рыжий в гопоту переиграл?
    1. virA Звание
      virA
      +1
      Сегодня, 10:31
      Его обычная тактика: Жесткий наезд, оценка реакции "лоха", дальше требования снижаются - чуть если лох поплыл " стиле мы партнеры, ты должен уступить мне и мы продолжим выгодное сотрудничество", или - если партнер забыковал - отход в стиле "забудь я пошутил". Но цель остается и готовится новый наезд но "под другим соусом".
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:15
        ..за место на рынке платить надо - денег стоит. будешь платить каждый месяц, мы тебе крышу обеспечим. если кто борзый придёт - нам скажешь, придём и порешаем, стрелку забьём... (с) из 90х.
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 09:49
    Пусть друг-другу глотки рвут.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:49
    NHL превратится в KHL .Кубок Стэнли в Кубок Гагарина .И живите американцы " чёртовы " с своей " американской лаптой ". laughing
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 10:07
      Все у них через... Даже толком передрать не смогли. Самогон есть, но поганый кукурузный, лапта - но с палками, даже нормальное весло вырезать не смогли, даже индейцы как оказалось, пришли с нашего материка, и кстати через Канаду... Даже птице на гербе голову отпилили одну...
      Ну вот ничего толком скопировать не могут,
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:50
    ❝ По словам Трампа, доходы от эксплуатации моста будут астрономическими, поэтому США должны владеть как минимум половиной сооружения ❞ —

    — «Если что-то приносит доход, оно должно принадлежать Америке» – вот то правило, по которому Трамп хочет построить Мир ...
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 09:57
      Хотели США хапнуть вентиль на СП-2, не вышло, поэтому его и нет. Это не только к трампу относится
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 09:53
    Полный трампец головного мозга.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:34
      ....там полно таких "заболеваний" - обамец мозга, байденизм когнитивных функций, наглый трампизм во взаимодействиях.... можно продолжить и много чего написать, но лениво....
  9. olbop Звание
    olbop
    +3
    Сегодня, 09:53
    Несмотря на определенные чудачества Трампа, нельзя не признать, что в целом он идет по пути своей предвыборной программы - Сделаем Америку опять великой. По крайней мере, в глазах избирателей это должно выглядеть так. Так что зарабатываются очки для следующих выборов - если не для себя, так для преемника из своей партии.
  10. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +4
    Сегодня, 09:54
    Сходить с ума можно по Байдену тихонько угасая, или по Трампу постоянно нести пургу, и требуя игрушки типа Нобелевской медали. Нам может стоит к какой ни будь американской дате наградить его например орденом Дружбы народов. Пусть старый порадуется, он любит значки носить. hi
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 10:36
      Цитата: Солдатов В.
      Пусть старый порадуется, он любит значки носить.

      У меня есть "Стройотряд1995г." Могу пожертвовать на благое дело! wassat
  11. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +3
    Сегодня, 09:55
    Честно говоря накатывает периодически мысль,что жаль промахнулся тот перец..хотя..что те,что эти один черт,ничего хорошего от них ждать не приходится
  12. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 09:56
    Иначе он не позволит открыть мост.

    трамп взорвет этот мост! laughing Таки, ни кому! laughing
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 10:11
      Мосты у них больная тема))) Этот хрен знает сколько достроить не могут, другой вообще со дна бухты поднять))) Походу ничего они там не построят, пока не станут российским кукурузоводческим совхозом с джазовой самодеятельностью - тогда, в рамках поддержки регионов, наперевес с котом Мостиком, наши покажут, как надо
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 10:17
        Foggy Dew
        (ИВЗ)
        +1
        Сегодня, 10:11
        Оптимистично, с хорошим чувством юмора! good Поддерживаю!
  13. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 10:06
    Интересно ,а какую именно половину моста Дональд потребовал ,вдоль моста- левую или правую часть ,или же поперёк требует разделить мост. . . hi
  14. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 10:17
    Рыжий пошел в разнос. Интересно в самом пин дос тане остались те кто серьезно воспринимают его ежедневную болтовню.
  15. vet Звание
    vet
    +2
    Сегодня, 10:28
    В принципе, идет по пути Гитлера. Тот тоже сначала потребовал Судеты - отдали. Потом всю Чехословакию - тоже. Занял Австрию. Потом спокойно завоевал Польшу. В общем, "хороший пример для подражания".
  16. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:33
    Я не позволю открыть этот мост до тех пор, пока Соединённым Штатам не будет полностью компенсировано всё, что мы дали Канаде, и, что особенно важно, пока Канада не начнёт относиться к Соединённым Штатам с той справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем.

    "Ха ха" три раза! Да, пока этот мост закончат, Трумпа уже похоронят и поминки не раз справят!
    строительство началось еще при Бараке Обаме и до сих пор не завершено.
  17. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    0
    Сегодня, 10:48
    Канадцам стоит нанять эстонских строителей, чтоб те не сильно торопились, пока Трамп у власти мост открывать и не надо будет, а потом уже забудется его наезд.
    Главное снег вовремя убирать, а то Трамп скажет - мост весь в белом порошке, тут явно действуют наркокартели - и разбомбит lol
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:04
    Цитата: Dimy4
    Не за горами требование от Канады половину самой Канады
    А сразу целую Канаду не желаете? wink
  19. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 11:36
    Цитата: olbop
    Несмотря на определенные чудачества Трампа, нельзя не признать, что в целом он идет по пути своей предвыборной программы - Сделаем Америку опять великой.
    Действительно, с некоторыми оговорками можно признать, что Трамп держит свой предвыборный базар. Правда он не говорил, какими методами будет этого достигать. Но это совсем другое. И не придраться к Трампу.