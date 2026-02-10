Под Гуляйполем всё динамично: ВСУ наткнулись на минные заграждения у Терноватого
В Запорожской области противник не оставляет попыток контратаковать на Гуляйпольском направлении. Несмотря на публикации в отдельных каналах в сети о том, что наступательная активность противника была сведена к нулю ещё на начальном её этапе, в реальности к северу от Гуляйполя идут бои. Враг для прорыва использует бронированную технику, поддерживая наступательные действия дронами и артиллерией.
К настоящему моменту из района Терноватовских высот поступают сообщения о том, что украинские войска наибольшую активность проявляют к северу от Терноватого, а также южнее - в районе Зализничного (Железнодорожного).
Зализничное находится к западу от Гуляйполя, и противник старается пробиться к освобождённому нашими войсками городу и вернуть под контроль утраченные ранее позиции к западу от него.
«Заруба» идёт южнее населённого пункта Верхняя Терса. Сам он пока находится под контролем ВСУ. Противник бьёт из РСЗО со стороны Омельника и предпринимает попытки штурмов со стороны села Гуляйпольское. В свою очередь российские войска наносят контрудары к северо-западу от Зализничного, создавая давление на те позиции ВСУ, которые не были в достаточной степени укреплены после отступления остатков Гуляйпольского гарнизона украинских войск. Также по пытающемуся продвигаться к Гуляйполю противнику бьют дроноводы.
По последним сведениям, противник наткнулся на выставленные ВС РФ минные заграждения как в районе Терноватого, так и под Зализничным, что позволило российским операторам БПЛА атаковать подразделения ВСУ, когда те пытались осуществить разминирование.
Обстановка на данный момент на стыке Запорожской и Днепропетровской областей остаётся динамичной.
