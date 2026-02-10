Москва всё ещё готова к переговорам по Украине, но уже с других позиций

Москва всё ещё готова к переговорам по Украине, но уже с других позиций

Россия в Анкоридже была готова к неким территориальным компромиссам, а также не исключала уступки в вопросе численности украинской армии. Но только при определенных условиях, которых достичь не удалось. Сейчас ситуация поменялась.

На переговорах в Анкоридже Москва пошла навстречу Вашингтону, согласившись на компромисс по территории, кроме Донбасса. Вероятней всего, обговаривалась остановка боевых действий по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также возврат Киеву некоторых территорий. Однако все это должно было стать следствием некоторых обязательных условий, которые взяли на себя США. В частности, это вывод ВСУ с территории Донбасса, а также налаживание более широкого взаимодействия США и России, включая экономику, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информированный источник.



Однако этого не случилось, Зеленский войска не вывел, Трамп занимается всем, чем хочет, но не взаимодействием с Россией. Другими словами, США своих обязательств не выполнили. На этом фоне сообщается, что Москва все еще готова продолжить переговоры, но уже с других позиций, теперь никаких уступок территории, все с учетом «ситуации на земле». Кроме Донбасса, естественно. И это при условии, что США сумеют продавить Украину. А если нет, то Москва сама все нужное ей возьмет.

Но пока Вашингтон не хочет и не может оказать нужного давления на Киев, а также пытается вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и продолжает использовать санкции, что ставит под вопрос актуальность «духа Анкориджа».
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +5
    Сегодня, 10:13
    На этом фоне сообщается, что Москва все еще готова продолжить переговоры, но уже с других позиций, теперь никаких уступок территории, все с учетом «ситуации на земле». Кроме Донбасса, естественно. И это при условии, что США сумеют продавить Украину. А если нет, то Москва сама все нужное ей возьмет.
    Скорее всего все пойдет по варианту последнего предложения.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:43

      a.s.zzz888
      Сегодня, 10:13
      Скорее всего все пойдет по варианту последнего предложения.

      hi Нам впиардоливают один Дух Анкориджа, а я считаю их было, как минимум, два Духа, один и другие до сих пор крутятся вместе с проектами тоннеля Русская Аляска- Чукотка и Арктика спец. представителя Дмитриева на его переговорах с хитрыми иврэйцами из Фашингтона.
      Как помним, на встречах российских делегаций с матрасниками РФ предложила разделить котлеты отдельно от мух, разбив пакеты переговоров по налаживанию двусторонних отношений и переговоры по долгосрочному мирному Договору по бандерштату в противовес призывам янкесов весь комплекс вопросов решать в одном пакете.
      1. Фразах Звание
        Фразах
        -1
        Сегодня, 11:28
        Дух Онкореджа ядреный до вонючести. Бандосов надлежит отправлять в расход, а не точить с ними лясы. То, что с ними ведут переговоры наводит на логику, что обе стороны, если копнуть, не слишком отличаются друг от друга, особенно гонцы из синагоги. Завели в блудняк, теперь не соскочишь.
    2. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      0
      Сегодня, 11:11
      А если нет, то Москва сама все нужное ей возьмет.Скорее всего все пойдет по варианту последнего предложения.
      Совершенно с Вами согласен! Переговоры (их срыв) нам важны только для того, чтобы в очередной раз публично показать истинные намерения коллективного Запада и упоротость этого свинарника...
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:33
      a.s.zzz888
      Сегодня, 10:13

      hi А, если честно, нашим русским пролетарским языком от Анкориджа стало разить таким протухшим душком на фоне заявлений отдельных членов команды бидэ ( штаб Фашингтона), включая хозяина, что даже глава МИД РФ С. Лавров выразился вполне корректно, что пингвины не соблюдают договорённостей, что означает на огромную дыру пофигизма в истинном стремлении неджентльменов южного устья реки Потомак.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +13
    Сегодня, 10:14
    Другими словами, США своих обязательств не выполнили

    Ну да, ну да...кто бы мог подумать.
    Джентльмены хозяева своему слову...слово дали...слово взяли...обратно.Не хочется правда снова слышать слова Главкома, что его партнёры обманули в очередной раз.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      +2
      Сегодня, 11:16
      Согласен. Как говорил один наш деятель: Никогда такого не было, и вот опять!
    2. mitrich Звание
      mitrich
      +1
      Сегодня, 12:30
      Что то сомнительно, что человека, достигшего такого положения, можно, как лошка одноклеточного, разводить столько раз.
      Тут различные пласты и залежи подковерных игр, интриг, договорняков...
      И всё решает сила. И если столько раз обманули и кинули, всё понятно с расстановкой сил и возможностей.
  3. russ71 Звание
    russ71
    +12
    Сегодня, 10:18
    Что опять нас ОБМАНУЛИ!!!????
    Как же так... так пиарили встречу с "другом" Трампом...

    А тут Венесуэла минус... Куба в блокаде... Иран скоро накроют...

    А мы все ждем каких-то пряников!?
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +6
      Сегодня, 10:25
      Цитата: russ71
      А мы все ждем каких-то пряников!?

      Печенек!
    2. Апис1962 Звание
      Апис1962
      +1
      Сегодня, 11:06
      ..опять нас ОБМАНУЛИ..
      Тут Александр Сергеевич зрил в корень: "ах обмануть меня так просто,. Я сам обманываться рад."
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 11:19
      Здесь главное определиться. кто эти мы, и каких пряников.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +6
    Сегодня, 10:20
    «Все мое», — сказало злато;
    «Все мое», — сказал булат.
    «Все куплю», — сказало злато;
    «Все возьму», — сказал булат.

    А. С. Пушкин давно это сказал. Так что слушайте русского классика и не морочьте себе голову со всякими договорами fellow
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Егоза
      ак что слушайте русского классика и не морочьте себе голову со всякими договорами


      Кстати о классиках. В Золотом телёнке Ильф и Петров писали:

      "В то беспокойное время все сделанное руками человеческими служило хуже, чем раньше: дома не спасали от холода, еда не насыщала, электричество зажигалось только по случаю большой облавы на дезертиров и бандитов, водопровод подавал воду только в первые этажи, а трамваи совсем не работали. Все же силы стихийные стали злее и опаснее: зимы были холодней, чем прежде, ветер был сильнее, и простуда, которая раньше укладывала человека в постель на три дня, теперь в те же три дня убивала его." (с)

      Ничего не напоминает? ))))
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:21
    " " Ведомости " со ссылкой на информированный источник " какой ,какой источник ? laughingЯ тоже информированый - слежу за этим .ни кто не хотел устыпать. Россия отказалась продемонстрировать решимость уступок первой - за фантастическую сделку ( которая сегодня есть а завтра).Нам ни кто не мешает продолжать и работать комплексно.Единственный плюс - Трамп соскочил с спонсорства Украине и все .Нам даже двери от консульств России в США не отдали.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +4
      Сегодня, 11:01
      Единственный плюс - Трамп соскочил с спонсорства Украине и все .Нам даже двери от консульств России в США не отдали.

      можно добавить и еще:
      1. Белгород обстреливают из Хаймарса, т.е. америкосы помогают наводить...
      2. Маску кто дал команду отключить Старлинки?
      3. Кто начал пиратствовать в отношении танкерного флота?
      4. Кто давит на Индию, чтобы не покупали российскую нефть? - более того, индусы арестовывают танкеры с нефтью, это что??
      5. Почему мы не обеспечиваем Кубу нефтью? - боимся?
  6. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +6
    Сегодня, 10:24
    Ну, вот как еще назвать нашу элиту?
    Остались еще те, кто верит в нашу элиту?
    Может пора прислушаться к людям, которые чуть лучше видят ситуацию, а не бегать и с пеной у рта доказывать, что все мы тут - зрадники и ципсошники с Украины?
  7. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 10:27
    Россия в Анкоридже была готова к неким территориальным компромиссам, а также не исключала уступки в вопросе численности украинской армии. Но только при определенных условиях, которых достичь не удалось. Сейчас ситуация поменялась.

    Эх..
    Зато в Конституцию РФ прописали.
    1. Zyablicev43 Звание
      Zyablicev43
      +2
      Сегодня, 10:34
      Эх... Опять будем печалиться,что за нос куда-то не туда завели... И ткнули...
    2. Руслан М Звание
      Руслан М
      +2
      Сегодня, 11:04
      Тю. ей за последние лет тридцать так часто подтирались, что по мне про конституцию уже давно вспоминать не стоит.
  8. Антоний Звание
    Антоний
    +6
    Сегодня, 10:27
    Полагаю, Трамп пальчиком поманит и многоходовочник забудет о "других позициях". Снова все сольет.
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      0
      Сегодня, 11:05
      Несменяемый работник месяца в Ленгли, уже несколько десятков лет.
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 10:28
    Другими словами, США своих обязательств не выполнили.

    Да, кто бы сомневался-то?request
    что ставит под вопрос актуальность «духа Анкориджа»

    Зловонный душок у этого "духа"... no
  10. Горизонт Звание
    Горизонт
    +1
    Сегодня, 10:31
    Зеля бреет Донни опираясь на Европу.
    Пока еврогеи спонсируют клоуна, война не закончится.
  11. Andobor Звание
    Andobor
    -4
    Сегодня, 10:34
    Это изначально было ясно, что "дух Анкориджа" - это не мешать Трампу отползать с Украины с сохранением морды лица.
    - "Морда лица Трампа" это единственное что Путин ему уступил, что бы там не говорили.
  12. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 10:41
    Другими словами, США своих обязательств не выполнили

    Другими словами, просто опять кинули! Просто надо играть не в чужую игру(Где с тобой поступают, как выгодно другому.), а в свою где ты управляешь процессом.
    1. mitrich Звание
      mitrich
      0
      Сегодня, 12:34
      Для это нужна сила. И решимость. Решимость, как следствие силы.
      А силы далеко не равны. Ну, кроме ядерной компоненты.
  13. Десница ока Звание
    Десница ока
    +3
    Сегодня, 10:44
    Ой, начали прозревать, что обманули... А что случилось? ))) Совсем дела плохи пошли?, а то я думала будем до ишачей Пасхи вести переговоры с Лукавым...)
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -4
      Сегодня, 11:08
      Цитата: Десница ока
      Ой, начали прозревать, что обманули...

      Это тебя обманули, в Анкоридже Путин обменял "морду лица Трампа" на Украину.
      Ему сохранение морды лица при отползании с Украины, нам Украина, а уж как мы её брать будем наши проблемы, тут ни кто ничего не обещал.
  14. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 10:45
    шо, наши господа переговорщики опять обосрались? ну как бы не удивительно, где там князь Медведев со своими грозными речами?
    1. mitrich Звание
      mitrich
      0
      Сегодня, 12:36
      Перед зеркалом репетирует хмурить бровки и губки гузкой делать. Как Бунша при и.о. царя.
  15. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +4
    Сегодня, 10:48
    Москва ужо как 4 года просит на переговоров, а это всеми и всегда воспринимается как слабость и неспособность одержать победу.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      +4
      Сегодня, 11:02
      Ну так и есть. По сути все эти высказывания про силовое решение украинского вопроса это просто блеф, если 4 года повторять одно и тоже, но на практике бесконечная позиционная война, то любой перестанет верить в силу российской армии. США прекрасно понимают, что Россия нуждается в переговорах намного больше, чем она пытается это показать. Король-то голый...
    2. Andobor Звание
      Andobor
      -2
      Сегодня, 11:10
      Цитата: Jacques Sekavar
      неспособность одержать победу.

      Трудно одержать победу над всём коллективым Западом, причём одной левой, но Трамп отползает, - будет проще.
  16. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 10:53
    А если нет, то Москва сама все нужное ей возьмет.

    Такое возможно. Однако при условии проведения мобилизации промышленности и увеличения армии или применения ТЯО. Как по мне, так применение ТЯО предпочтительно.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -3
      Сегодня, 11:18
      Цитата: Алексей Лантух
      Однако при условии проведения мобилизации промышленности и увеличения армии

      Путин рассчитывает победить без мобилизации, только не быстро, и это реально США отползают, Европу раскорячивает, нет - тогда ТЯО, это тоже там понимают.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 11:49
        без мобилизации, только не быстро

        Если бы это ВВП ещё обнародовал наши потери, то ситуация с мобилизацией или ТЯО была бы более однозначна. Тянет .... . А тут ещё нашу внешнюю торговлю прижимают. Вообщем в экономике дела далее будут плохи. И это почувствуют все.
  17. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +3
    Сегодня, 10:56
    И слава богу, что рыжий пенсионер продинамил нашего доброго дедушку с его преклонением к западным партнерам. Все, что завоевано нашими ребятами, их кровью и потом, не должно возвращаться к небратьям ни под каким предлогом.
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      -1
      Сегодня, 12:31
      совершенно верно. ны мы не отступаем, продолжаем выпрашивать договорняк. А необходимо - чтобы укрогосударственность должна быть уничтожена. русская территория воссоединена.
  18. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 11:25
    Ой, а как забавно слушать сейчас, наших недоэкспертов на ТВ.., во Время покажет... Переобуваются на ходу, с умным видом...)))
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:25
    Цитата: Дедок
    Единственный плюс - Трамп соскочил с спонсорства Украине и все .Нам даже двери от консульств России в США не отдали.

    можно добавить и еще:
    1. Белгород обстреливают из Хаймарса, т.е. америкосы помогают наводить...
    2. Маску кто дал команду отключить Старлинки?
    3. Кто начал пиратствовать в отношении танкерного флота?
    4. Кто давит на Индию, чтобы не покупали российскую нефть? - более того, индусы арестовывают танкеры с нефтью, это что??
    5. Почему мы не обеспечиваем Кубу нефтью? - боимся?

    Я не ленивый ,у Кубы только в танкерах под кубинским флагом в их портах 250 000 тонн и один ещё подгрёб к Кубе ,уже в терводах .В 2/ 3 груза .так что с Кубой не так однозначно.По мимо танкеров ,в кубинские порты входят контейнеровозы так и выходят.Об этом в статей нет - команда не поступала .С каким ылотом пиратствует запад - с своим .Поймают ' отпустят .Трамп разгрузил танкера только с китайской нефтью из Венесуэлы. wassat
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:39
      А по Индии я не комментирую недостаточную осведомлённость " осведомлённых источников :. wassat
  20. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 11:47
    На этом фоне сообщается...

    Автор забыл сообщить- а кем сообщается?
  21. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:56
    Москва всё ещё готова к переговорам по Украине, но уже с других позиций

    Хотелось бы узнать, готовность к чему? К бесконечному переливанию из пустого в порожнее?
    Что-то вспомнилось:
    Уж сколько раз твердили миру,
    Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
    И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

    Поклажа бы для них казалась и легка:
    Да Лебедь рвется в облака,
    Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
    Кто виноват из них, кто прав, – судить не нам;
    Да только воз и ныне там.
  22. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -1
    Сегодня, 12:30
    унизительное, позорное выпрашивание договорняка. готовы пойти на сговор и торговать русской территорией и людьми. инфраструктура, логистика, управление врага к 5му году сво целы, энергетика тоже пока ещё. штурмы идут в лоб на самые укрепленные позиции (за предыдущие 8 лет, которые мы им подарили также по договорняку).