Москва всё ещё готова к переговорам по Украине, но уже с других позиций
Россия в Анкоридже была готова к неким территориальным компромиссам, а также не исключала уступки в вопросе численности украинской армии. Но только при определенных условиях, которых достичь не удалось. Сейчас ситуация поменялась.
На переговорах в Анкоридже Москва пошла навстречу Вашингтону, согласившись на компромисс по территории, кроме Донбасса. Вероятней всего, обговаривалась остановка боевых действий по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также возврат Киеву некоторых территорий. Однако все это должно было стать следствием некоторых обязательных условий, которые взяли на себя США. В частности, это вывод ВСУ с территории Донбасса, а также налаживание более широкого взаимодействия США и России, включая экономику, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информированный источник.
Однако этого не случилось, Зеленский войска не вывел, Трамп занимается всем, чем хочет, но не взаимодействием с Россией. Другими словами, США своих обязательств не выполнили. На этом фоне сообщается, что Москва все еще готова продолжить переговоры, но уже с других позиций, теперь никаких уступок территории, все с учетом «ситуации на земле». Кроме Донбасса, естественно. И это при условии, что США сумеют продавить Украину. А если нет, то Москва сама все нужное ей возьмет.
