Ракета ER GMLRS для HIMARS и MLRS впервые поразила цель на расстоянии 150 км
Армия США провела первые испытательные стрельбы ракетой повышенной дальности из пусковой установки реактивной системы залпового огня M270A2 MLRS. По заявлению Пентагона, испытания ракеты, оснащенной новой боеголовкой ER GMLRS (Extended Range — «увеличенной дальности»), прошли успешно. В ходе стрельб на полигоне Уайт-Сэндс была поражена цель на расстоянии 150 километров.
Как пишет онлайн-издание военной тематики Defence Industry Europe, дальность стрельбы нового боеприпаса в два раза превышает стандартную. По данным Сухопутных войск США, ракеты с боеголовками ER GMLRS позволяют расчетам РСЗО поражать особо важные цели с безопасного расстояния. Эту возможность можно реализовать с помощью уже стоящих на вооружении платформ M142 HIMARS и M270A2 MLRS, что обеспечит экономичную возможность нанесения ударов без использования новых пусковых установок или изменения структуры подразделений.
Глава подразделения PAE Fires Управления по закупкам вооружений армии США генерал-лейтенант Фрэнк Лозано заявил изданию:
По его словам, в ближайшее время пройдут дополнительные испытательные стрельбы ракетами с новыми боеголовками повышенной дальности, прежде чем начнется их серийное производство и поставки в войска. Эти испытания призваны подтвердить эффективность системы до того, как она поступит на вооружение, отметил Лозано.
Вот что известно о новом боеприпасе из открытых источников. Боеголовка ER GMLRS для ракет РСЗО M142 HIMARS и M270A2 MLRS разработана американской компанией Lockheed Martin. Теперь уже подтвержденная в ходе испытательных стрельб дальность поражения данного снаряда достигает 150 километров против 70 км у GMLRS. В ракете калибра 227 мм используется увеличенный твердотопливный двигатель и обновленная система управления. Боевая часть может быть осколочно-фугасной, противоброневой и любой другой.
На деле, с промышленным выпуском новых ракет в процессе их испытаний возникли уже традиционные для американского ВПК сложности. Разработкой ракеты на базе GMLRS по заказу Пентагона в Lockheed Martin занялись в середине десятых годов нынешнего века.
Первый испытательный запуск новой ракеты ER GMLRS состоялся еще в ноябре 2020 года. Он был неудачным — после выхода из транспортно-пускового контейнера произошла поломка стабилизатора, из-за чего ракета не смогла продолжать полет. Впоследствии «Локхид-Мартин» занимался доработкой боеприпаса. Одна из главных проблем состояла в том, что в ходе предыдущих испытательных пусков ракета не достигла максимальной дальности поражения цели в 150 километров. В этой части испытательный пуск на полигоне Уайт-Сэндс можно считать первым успешным.
Изначально планировался серийный выпуск ER GMLRS в 2024 году, затем сроки были перенесены на 2025-й. Новые сроки завершения испытаний, запуска ER GMLRS в серию и последующей поставки в войска пока не разглашаются. На сайте Lockheed Martin лишь указано, что новая ракета находится в стадии квалификационных испытаний.
Информация