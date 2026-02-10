Мины, ИИ и магнитное поле Земли: Retia представила новую систему разминирования

Мины, ИИ и магнитное поле Земли: Retia представила новую систему разминирования

Чешская компания Retia, входящая в холдинг Czechoslovak Group, представила систему разминирования ReAMIS. В основе комплекса заявлены «квантовые сенсоры», фиксирующие микроколебания магнитного поля Земли, а дальше в дело вступают ИИ и машинное обучение, которые якобы умеют отличать мину от фоновой аномалии.

ReAMIS задуман не как узкоспециализированный прибор, а как модульная платформа. Система может устанавливаться и на БпЛА, и на наземную технику, а линейка модификаций закрывает сразу несколько задач – от поиска подводных мин до охраны границ и критической инфраструктуры. Отдельная версия ориентирована на обнаружение диверсантов, водолазов и подводных аппаратов, что явно отсылает к актуальным сценариям в прибрежных зонах и портах.



Не менее показателен и набор средств нейтрализации. Retia предлагает не просто «увидеть мину», но и сразу ее обезвредить – дистанционно, механически или комбинированно. Магнитный имитатор тяжелой техники AMMAD, катки, системы расчистки проходов и даже бульдозерные отвалы складываются в универсальный пакет для инженерных подразделений.

По большому счету, перед нами не революция, а аккуратная адаптация западного оборонного ВПК к опыту современных конфликтов. Массовое минирование, сложные гибридные заграждения и высокая роль инженерных войск заставляют искать решения быстрее и «умнее». Другое дело – как эти «квантовые» обещания поведут себя вне выставочных стендов. Реальную ценность ReAMIS покажет не ИИ в буклетах, а работа в грязи, помехах и боевых условиях.
  1. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:53
    Интересно, чем закончится вечное соревнование копья и щита?
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +2
      Сегодня, 15:02
      В Вашем вопросе содержится ответ
      Цитата: isv000
      Интересно, чем закончится вечное соревнование копья и щита?

      Оно же вечное....
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 15:16
      копьё вырвалось вперёд...лучшая защита-нападение и превентивные удары
  2. бухач Звание
    бухач
    0
    Сегодня, 15:23
    А обычный кусок железа или пластика отличить от мины эта система сможет или саму мину от муляжа,просто действительно любопытно какой КПД у этой разработки непосредственно в поле.