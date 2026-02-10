Иран засыпал все входы в туннели на ядерном комплексе в Исфахане

Спутниковые снимки, сделанные над Ираном, фиксируют действия, которые трудно списать на рутинную стройку. На ядерном комплексе в Исфахане засыпаны землей все входы в подземные туннели – ровно так же, как это уже делалось накануне силовой операции «Полуночный молот».

В Натанзе еще в декабре 2025 года начали возводить защитную крышу над заводом, работы завершили в сжатые сроки – до конца месяца. Аналогичное укрытие в Исфахане появилось к началу января 2026-го, причем не где-нибудь, а у северо-восточного угла объекта, то есть в зоне потенциального риска при авиаударах.



Отдельного внимания заслуживают сами туннели. Два из них в горе рядом с комплексом в Исфахане попросту засыпали, третий – расчистили и заложили новой стеной. По оценке экспертов, речь идет не о ремонте или восстановлении, а о попытке скрыть активность и усложнить разведку – визуальную и техническую.

Также Иран активно восстанавливает объект в Парчине, разрушенный израильским авиаударом осенью 2024 года. По данным аналитиков, работы ведутся в ускоренном режиме, а сам комплекс не просто возвращают к жизни, но и усиливают, делая его более устойчивым к проникающим боеприпасам. Установка массивных защитных емкостей для испытаний со взрывчатыми веществами лишь усиливает эти подозрения.

Маскировка, заглубление, усиление защиты и срочные инженерные работы – все это признаки подготовки к возможному силовому сценарию.
8 комментариев
  Nexcom
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 10:41
    Народ, наши стали ракеты Р-60 вешать на Гераньки. Есть первый сбитый вот такой системой - вертушку сшибли ракетой с дрона. Во good !
    https://topcor.ru/68556-rossijskaja-geran-sbila-raketoj-r-60-ukrainskij-vertolet.html
    Ну теперь какелам будет похохотать....

    зы а ранее тут хихикали - типа ерунда, не получится, не сработает.....
    belost79
      belost79
      +3
      Сегодня, 11:35
      Это конечно прекрасно, но какое отношение имеет к Иранской ядерной программе? Всегда считал, что в комментах обсуждают статью
  Evgenijus
    Evgenijus
    +3
    Сегодня, 10:43
    Да, если знаешь, что к тебе "в гости" собирается киллер, так лучше заранее одеть бронежилет ...
  kosmozoo
    kosmozoo
    +5
    Сегодня, 10:45
    В Иране вырисовывается хорошая база для перехвата так называемого теневого европейского флота.
  Rostislav
    Rostislav
    +3
    Сегодня, 10:56
    Извлекли уроки, заранее укрепляются. Правильно делают. Доверия пингвинам нет никакого.
    Дырокол
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 11:59
      Цитата: Rostislav
      Извлекли уроки, заранее укрепляются. Правильно делают. Доверия пингвинам нет никакого.

      Конструкция уже повреждена, засыпай, не засыпай прежней прочности уже не будет.
  Юра
    Юра
    0
    Сегодня, 12:14
    Амерканцам нужны более менее современные технологии обагащения урана (84% обогащения не хухры-мухры), а так же производственные мощности, которые у них самих есть, но уровня полувековой давности. А тут и уран добывается рядом, производствнные мощности и кадры от научных до рабочих, всё в одном месте. В самих США эта отрасль в упадке настолько, что о её быстром подъёме иречи быть не может поэтому мне кажется основной интерес США в отношении Ирана после прихода к власти Трампа не нефть, а именно уран и всё, что касется его обогащения и производства.
    Юра
      Юра
      +1
      Сегодня, 12:22
      Добавлю - а если ещё и поставить базы на территории Ирана, то вся Азия без исключения будет у США под прицелом. Далеко идущие планы, этого нельзя допустить.