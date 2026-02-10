Иран засыпал все входы в туннели на ядерном комплексе в Исфахане

Спутниковые снимки, сделанные над Ираном, фиксируют действия, которые трудно списать на рутинную стройку. На ядерном комплексе в Исфахане засыпаны землей все входы в подземные туннели – ровно так же, как это уже делалось накануне силовой операции «Полуночный молот».В Натанзе еще в декабре 2025 года начали возводить защитную крышу над заводом, работы завершили в сжатые сроки – до конца месяца. Аналогичное укрытие в Исфахане появилось к началу января 2026-го, причем не где-нибудь, а у северо-восточного угла объекта, то есть в зоне потенциального риска при авиаударах.Отдельного внимания заслуживают сами туннели. Два из них в горе рядом с комплексом в Исфахане попросту засыпали, третий – расчистили и заложили новой стеной. По оценке экспертов, речь идет не о ремонте или восстановлении, а о попытке скрыть активность и усложнить разведку – визуальную и техническую.Также Иран активно восстанавливает объект в Парчине, разрушенный израильским авиаударом осенью 2024 года. По данным аналитиков, работы ведутся в ускоренном режиме, а сам комплекс не просто возвращают к жизни, но и усиливают, делая его более устойчивым к проникающим боеприпасам. Установка массивных защитных емкостей для испытаний со взрывчатыми веществами лишь усиливает эти подозрения.Маскировка, заглубление, усиление защиты и срочные инженерные работы – все это признаки подготовки к возможному силовому сценарию.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»