Иран засыпал все входы в туннели на ядерном комплексе в Исфахане
Спутниковые снимки, сделанные над Ираном, фиксируют действия, которые трудно списать на рутинную стройку. На ядерном комплексе в Исфахане засыпаны землей все входы в подземные туннели – ровно так же, как это уже делалось накануне силовой операции «Полуночный молот».
В Натанзе еще в декабре 2025 года начали возводить защитную крышу над заводом, работы завершили в сжатые сроки – до конца месяца. Аналогичное укрытие в Исфахане появилось к началу января 2026-го, причем не где-нибудь, а у северо-восточного угла объекта, то есть в зоне потенциального риска при авиаударах.
Отдельного внимания заслуживают сами туннели. Два из них в горе рядом с комплексом в Исфахане попросту засыпали, третий – расчистили и заложили новой стеной. По оценке экспертов, речь идет не о ремонте или восстановлении, а о попытке скрыть активность и усложнить разведку – визуальную и техническую.
Также Иран активно восстанавливает объект в Парчине, разрушенный израильским авиаударом осенью 2024 года. По данным аналитиков, работы ведутся в ускоренном режиме, а сам комплекс не просто возвращают к жизни, но и усиливают, делая его более устойчивым к проникающим боеприпасам. Установка массивных защитных емкостей для испытаний со взрывчатыми веществами лишь усиливает эти подозрения.
Маскировка, заглубление, усиление защиты и срочные инженерные работы – все это признаки подготовки к возможному силовому сценарию.
