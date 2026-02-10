Тихановская просит Зеленского включить Белоруссию в мирное соглашение по Украине
Провозгласившая себя «президентом Белоруссии» Светлана Тихановская собралась в Киев на встречу с Зеленским обсудить включение Белоруссии в мирное соглашение по Украине. Об этом она заявила в интервью украинской прессе.
Тихановской надоело сидеть в Литве и оттуда следить за происходящим в мире. Света твердо решила занять кресло президента Белоруссии, а поскольку сил и средств для переворота у белорусской оппозиции нет, то вся надежда на Зеленского. Как заявляет Тихановская, с помощью Украины она намерена «отвоевать свою страну».
Зеленский уже провел одну встречу с Тихановской на территории Прибалтики, теперь глава белорусской оппозиции собирается в Киев в конце февраля — начале марта. Главный вопрос, который она собирается обсудить с киевским клоуном, это включение Белоруссии в мирное соглашение по Украине. При этом она утверждает, что Зеленскому якобы удалось «отвоевать» свою страну, теперь дело за Белоруссией.
Если вы говорите о победе Украины, вы должны включить Беларусь в эту победу. Потому что если вы думаете, что мы можем решить украинский вопрос сейчас, а потом, если это не получится, просто вернуться в Беларусь, то это не сработает. В этот самый момент Лукашенко отдает Беларусь России.
