Тихановская просит Зеленского включить Белоруссию в мирное соглашение по Украине

Провозгласившая себя «президентом Белоруссии» Светлана Тихановская собралась в Киев на встречу с Зеленским обсудить включение Белоруссии в мирное соглашение по Украине. Об этом она заявила в интервью украинской прессе.

Тихановской надоело сидеть в Литве и оттуда следить за происходящим в мире. Света твердо решила занять кресло президента Белоруссии, а поскольку сил и средств для переворота у белорусской оппозиции нет, то вся надежда на Зеленского. Как заявляет Тихановская, с помощью Украины она намерена «отвоевать свою страну».



Зеленский уже провел одну встречу с Тихановской на территории Прибалтики, теперь глава белорусской оппозиции собирается в Киев в конце февраля — начале марта. Главный вопрос, который она собирается обсудить с киевским клоуном, это включение Белоруссии в мирное соглашение по Украине. При этом она утверждает, что Зеленскому якобы удалось «отвоевать» свою страну, теперь дело за Белоруссией.

Если вы говорите о победе Украины, вы должны включить Беларусь в эту победу. Потому что если вы думаете, что мы можем решить украинский вопрос сейчас, а потом, если это не получится, просто вернуться в Беларусь, то это не сработает. В этот самый момент Лукашенко отдает Беларусь России.
    Сегодня, 10:50
    а поскольку сил и средств для переворота у белорусской оппозиции нет, то вся надежда на Зеленского.

    Ага! У Зеленского этих сил и средств, просто завались(как гуталина©)wassat
      Сегодня, 11:04
      Ага! У Зеленского этих сил и средств, просто завались(как гуталина©)wassat
      Фрик-шоу уродцев, это исторически любимое развлечение европейцев.
      Странно, что боевая кухарка Света своего сидельца-дегенерата с собой не захватила. Он, наверное, всё никак 200 тыс. евро донатов собрать не может, для крестового похода на "лукашизм"...)))
        Сегодня, 11:28
        Так Лукашенко самому нужно не упустить момент -провести у себя в РБ съезд "европейцев в изгнании" и выбрать "законного" председателя Еврокомиссии в пику Урсуле!
    Сегодня, 10:52
    Г...но как известно, не тонет, а в данном случае еще и прилипает друг к другу
    Сегодня, 10:56
    Не знаю, будь это игрушка компухтерная или дай мне кто власть, я бы бросил все силы внешней разведки узнать где будет встреча этих двух уродов и долбанул туда гиперзвуком.
    Просто в назидание что "быть такими плохо и опасно".
    Чтоб было меньше желающих.

    Не понять мне правящую верхушку.
      Сегодня, 11:58
      Поэтому они и управленцы, а вы на уровне компутерной игрушки . Желающих совершать преступления меньше не становится , а ведь все знают что их ловят, сажают, даже убивают в некоторых странах. Поэтому убить что бы "в назидание " не работает. Проверенно опытным путем.
        Сегодня, 12:02
        Цитата: Скобаристан
        даже убивают в некоторых странах

        Ну вот как раз когда казнят - желающих куда как меньше чем когда 8-10 лет(+амнистии)...
        Собственно для того и казнят.
          Сегодня, 12:05
          Нет. Статистика и исследования не подтверждают зависимость жесткости наказания и количества преступлений.
            Сегодня, 12:12
            Цитата: Скобаристан
            Статистика и исследования не подтверждают зависимость

            Когда статистику обсчитывают дауны и школьники, беря Россию 90х, и скажем 2020й год - несомненно.
            Но это говорит лишь о тупости тех кто делал расчеты.

            И да, урка может и недотумкает что "будет плохо", но врач\инженер и прочие таки однозначно учтут что "за такое казнят".

            Тоже и с иудушками из "оппозиции всему". Кто поумнее задумается.
              Сегодня, 12:13
              Есть исследование ООН по этому вопросу. Но вы вольны жить в мире своих иллюзий. Ваше безусловное право.
                Сегодня, 12:14
                Цитата: Скобаристан
                исследование ООН

                Той же ООН что и на Донбассе ничо такого не видела, и в Газе?
                Веримо.
                  Сегодня, 12:32
                  итак вы считаете как в игре вы одним ударом обезглавите и другим будет не повадно. я вспомнил где слышал подобное , это же немецкое вундерваффе. они тоже говорили что решат все одним супер оружием. не решили...
                Сегодня, 12:31
                Цитата: Скобаристан
                Есть исследование ООН по этому вопросу. Но вы вольны жить в мире своих иллюзий. Ваше безусловное право.

                Опыт государства Израиль говорит иное . Уничтожение военно политической верхушки враждебного террористического государства это естественно и правильно . Конечно евреи берегут своих абрамов и сар . Ванёк и светок , славянского происхождения уничтожают . Зато семитобандеровцев зель и вальцманов с ермаками и миндичами берегут .
                  Сегодня, 12:33
                  Вот как раз опыт Израиля говорит что никаких задач они не решили . И в дальнем забеге они имеют все больше и больше проблем.
                    Сегодня, 12:38
                    Цитата: Скобаристан
                    Вот как раз опыт Израиля говорит что никаких задач они не решили . И в дальнем забеге они имеют все больше и больше проблем.

                    Газа разрушена . Проиранскаие группировки почти уничтожены . Все эти Хезболлы и т.д . Иран на грани войны с США . И уничтожения . Планомерно уничтожаются генералы , учённые физики , всякие духовные лидеры ... В Израиля живут не тужат , едят мацу и пьют смузи .. Ротшильды , соросы , рокфеллеры , леви - рептилоды заваливают Израиль шекелями и оружием .. Чего там не достиг израИль ?
    Сегодня, 10:58
    Уже и самого Тихановского выпустили, почему он не главный демократ ?
      Сегодня, 11:11
      Цитата: Zaurbek
      Уже и самого Тихановского выпустили, почему он не главный демократ ?

      После того как Сярожу, по просьбе американцев, Рыгорыч выпустил из тюрьмы, то оказалось, что окружение Тихановской (до замужества Пилипчук) сделало ставку на Светку, а Сярожа оказался не у дел. Сейчас у него тёрки с женой, и он собрался в Америку, там его друзья, они его вызволили из тюрьмы, он хочет при помощи американцев вернуться в большую игру.
        Сегодня, 11:13
        Больше всего меня удивлят, что у таких пассажиров , как Тихановская-Навальный(ая) в пике было столько паствы.
          Сегодня, 11:52
          Ничего удивительного. Просто других не было.
        Сегодня, 11:51
        Подозреваю, что опираясь на американских друзей он может попробовать свергнуть Свету с президентского поста.
          Сегодня, 11:54
          Цитата: Aken
          свергнуть Свету

          Да запросто, будет финансирование со стороны Госдепа, сразу сторонники найдутся и подтянутся.
        Сегодня, 11:53
        Сейчас у него тёрки с женой, и он собрался в Америку, там его друзья

        Не дождалась ? Падшая женщина..
          Сегодня, 11:59
          Цитата: частное лицо
          Не дождалась ? Падшая женщина..

          Светка к европейской кормушке присосалась, не оторвёшь, а тут Сярожа вышел, тоже хочет, ну и не поделили, теперь Сярожа к американским друзьям собрался, там за него, из тюрьмы вызволили, финансирование получит, и Светка всё - отработанный материал.
      Сегодня, 11:11
      потому как его выпуск был гениальным шагом от Лукашенко ))) тот сразу как вышел чуть не уничтожил всю псевдооппозицию своими лозунгами, правда которые так же как и у зеленского сводились к "дайте грошей и я сделаю вам революцию" )))) в итоге уже сама оппозиция спрятала его после очередного выступления против своей жены )) чтоб он еще чего не наговорил.
      Сегодня, 12:07
      Мозги в колонии отлежал. Несёт такую пургу, что даже те кто был его сторонником, крутят пальцем у виска.
    Сегодня, 10:58
    "Молодец" светка-котлетка, "отжигает не по детски".
    Просто давайте поржем со светки.
    Сегодня, 10:58
    Мдя..встретились два одиночества. Нужно поискать еще желающих ,а то два как то не кузяво. О,Тайвань тоже туда впишем или еще кого.
      Сегодня, 11:07
      нее, зельцу светка-котлетка не интересна - она голодранка и попрошайка. а вот скумбрия по восемь (с) - та в теме. laughing
    Сегодня, 10:58
    она утверждает, что Зеленскому якобы удалось «отвоевать» свою страну

    Какая искаженная картина мира у этой дуры. В Киеве, будет вместе с зелей бродить по демократическим руинам ТЭЦ.
    Сегодня, 11:04
    Тихановская просит Зеленского включить Белоруссию в мирное соглашение по Украине

    Ну не ду ра ли? belay
    Какое отношение ко всему происходящему имеет Белоруссия? fool
    Сегодня, 11:04
    .Света твердо решила занять кресло президента Белоруссии, а поскольку сил и средств для переворота у белорусской оппозиции нет, то вся надежда на Зеленского. Как заявляет Тихановская, с помощью Украины она намерена «отвоевать свою страну».

    Мягко говоря надежда на Зеленского сомнительный расчёт, я бы даже сказал глупый. Это прям как один слепой попросил другого слепого дорогу указать.
    Сегодня, 11:07
    ❝ Зеленский* уже провёл одну встречу с Тихановской на территории Прибалтики, теперь глава белорусской оппозиции собирается в Киев ❞ —

    — То ли мухи на котлеты, то ли котлеты к мухам ...
    Сегодня, 11:09
    Безумный кровосос наркоман и сумашедшая - отличный союз, он явно придёт к успеху... в потустороннем мире, гг
    Сегодня, 11:16
    ей уже вроде и мужика отдали, займись делом, хватит ерундой мучиться
    Сегодня, 11:20
    Если вы говорите о победе Украины, вы должны включить Беларусь в эту победу.

    Два безнадёжных психа, опять устраивают пляски полоумного св.Витта. Таких нужно держать в клетке связанных смирительной рубашкой.
    Сегодня, 11:21
    В этот самый момент Лукашенко отдает Беларусь России. Правильная мысль и Лукашенко перед уходом это должен бы и сделать! Но он фигура не однозначная и противоречивая посмотрим.
      Сегодня, 12:13
      ".... Лукашенко перед уходом... " А он, что? Куда-то собрался?" Лукашенко, в эту страну всю жизнь вложил, что бы кому то отдать.
    Сегодня, 11:23
    "Провозгласившая себя «президентом Белоруссии» Светлана Тихановская собралась в Киев на встречу с Зеленским." В мире жывотных, однако
    Сегодня, 11:23
    с 2020 г. уже прошло 5 лет, она уже не президентка, переизбираться пора на пару с Зеленским. Тоже просрочка.
    Сегодня, 11:26
    Зеленскому все равно что требовать, зоть 28 пунктов, зоть 29 - легко!
    А Тизановской приятно...
    Сегодня, 11:29
    Странно, вроде как Тихановскую сняли с довольствия, и опять ее из нафталина вытащили. На лицо у англосаксов кадровый кризис. Кто в здравом уме захочет такого президента?
      Сегодня, 12:16
      Вроде Литва, сняла с президентского удовольствия и Тихановская собралась в Варшаву. Но дак долго собирается с переездом, что у литовцев уже терпение кончается. Может в Киеве останется? Там ей, самое место.
    Сегодня, 11:30
    Встреча сорвалась от того, что обе стороны попытались друг у друга выклянчит денег.
    А вообще еще Гуайдо и самого Тихановского не хватало. Но они кажись в США, один бомжует, второй вроде тоже
    Сегодня, 11:36
    В райском саду строгая бюрократия, а у ахентов строгая отчетность: икс шекелей потрачено на борьбу, суп харчо, два шашлыка выбросила в пропасть.
    Сегодня, 11:37
    Что я только что прочитал?! Я ничего не понялrequest
    Кто эту дуру из палаты выпустил?
    Сегодня, 11:44
    Два таких деб Б ила, это не сила, это бред...
      Сегодня, 12:20
      Приветствую Виктор hi! . Совсем нелигитимные обнаглели! Света вообще никто. А старается, хочет на виду быть
    Сегодня, 12:10
    А Света - сейчас кто и кого она представляет? Срок ее пседополномочий уже закончился, новые выборы в РБ прошли и она даже себя не выставляла, так что она не президентка даже по западным меркам (Литва и та содержать отказалась). Лукашенко на очередной срок победил. А вообще то у Светы хоть паспорт действующий белорусский то остался? Лукашенко лягнут т.н. оппозицию еще раз очень оригинально: срок действия загранпаспортов белорусских лет 5, раньше их заменяли в консульских отделах посольств, а теперь - только на Родине. Хочешь иметь действующий документ - приезжай домой и если не в розыске по уголовной статье - то тебе его заменят сразу ( а если под статьей - то после отсидки). Как говорится: "Без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек". Не зря же Света пыталась штамповать паспортрта "граждан свободной Белоруси" для своих подельников, так их даже литовцы признавать отказались. Плюс в избирательное законодательство РБ внесены соответствующие изменения, кандидаты в президенты и депутаты должны жить на территории страны. А вообще народ Белоруссии сделал выводы из событий 2020 года, им копия майдана не нужна. Да и спецслужбы РБ работают эффективно и соответствующие зачистки уже провели.. А главное - перекрыли внешнее финансирование оппозиции, а бесплатно только птички в лесу поют и то только при хорошей погоде.
    Сегодня, 12:15
    Нормальный такой запрос на 8 марта.
    Сегодня, 12:18
    Может и мне назначить себя " президентом Белоруссии "?... Пусть только жена попробует сказать мне что то ,против.. Сразу разорву все договора и оправлю её,в отставку.