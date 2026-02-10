«Искандер-М» с кассетной б/ч накрыл производство дронов в Херсонской области
3 6665
ВС РФ накрыли производство ударных дронов на территории Херсонской области. Как сообщают российские ресурсы, по выявленной цели отработала ракета «Искандер-М».
Противник развернул производство ударных дронов фактически рядом с передним краем, сборку беспилотников вели на территории Дарьевской исправительной колонии в селе Дарьевка Херсонской области. После получения информации о месте производства и проведенной проверки, по цели отработала баллистическая ракета «Искандер-М» с кассетной боевой частью.
По данным пророссийского подполья, эпицентр взрыва пришелся на территорию колонии, выбор кассетной боевой части говорит о приоритете максимального поражения площади колонии. Ударом были накрыты цеха, склады и обслуживающий персонал. Более подробной информации о результатах удара нет, объект закрытый, подобраться сложно.
Это типичный удар по «серому» военному объекту, замаскированному под гражданскую и пенитенциарную инфраструктуру.
Как утверждается, произведенные на территории колонии беспилотники запускались с аэродрома местного аэроклуба.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация