«Искандер-М» с кассетной б/ч накрыл производство дронов в Херсонской области

3 666 5
ВС РФ накрыли производство ударных дронов на территории Херсонской области. Как сообщают российские ресурсы, по выявленной цели отработала ракета «Искандер-М».

Противник развернул производство ударных дронов фактически рядом с передним краем, сборку беспилотников вели на территории Дарьевской исправительной колонии в селе Дарьевка Херсонской области. После получения информации о месте производства и проведенной проверки, по цели отработала баллистическая ракета «Искандер-М» с кассетной боевой частью.



По данным пророссийского подполья, эпицентр взрыва пришелся на территорию колонии, выбор кассетной боевой части говорит о приоритете максимального поражения площади колонии. Ударом были накрыты цеха, склады и обслуживающий персонал. Более подробной информации о результатах удара нет, объект закрытый, подобраться сложно.


Это типичный удар по «серому» военному объекту, замаскированному под гражданскую и пенитенциарную инфраструктуру.


Как утверждается, произведенные на территории колонии беспилотники запускались с аэродрома местного аэроклуба.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 11:57
    Бандеронацистские зеки, кто остался в живых, теперь без баланды срок тянуть станут или сразу в расход на ЛБС, земля им стекловатой.
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 12:03
    а по-моему там не сильно вреда будет...у суббоеприпасов взрыватель мгновенно контактный, тех кто был на откр месте возможно и задело, но для скрытия от глаз разведки скорее всего всё упрятано в помещения, а их не пробить осколками. Получается удар нанесён, но результат слабый. На такой объект и для нужно результата нужно высылать эскадрилью Су34 с полной загрузкой УМПК-500/1500. Тут необходима тактика тотал килл-полное уничтожение объекта..да ещё и для контрольного залить всё огнём - уничтожаются нелюди, строения, производство и склады..короче всё, в прямом смысле...после уже не нужно будет наносить удары..как мы делаем-по неск раз один и тот же объект долбим.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 12:33
      Имеется кассетная объёмно-детонирующего действия,
      кассетная боевая часть объёмно-детонирующего действия для поражения живой силы и техники укрытой среди застроек вызывает такой же результат (и даже лучше) как применение бомбы объёмного взрыва ОДАБ-500П, причем формируемое облако газа кассетных элементов не сферическое, а распространяющееся вдоль земли.
  3. Дмитрий В. Шмыков Звание
    Дмитрий В. Шмыков
    +1
    Сегодня, 12:03
    В таком месте оборудовать заводик... А представьте тех, кому каждый день было ходить на работу туда, и думать что не сегодня-завтра накроет. Надеюсь наших пленных там не держали.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:10
    Ударом были накрыты цеха, склады и обслуживающий персонал ❞ —

    — Благодаря удару, часть персонала откинулась по УДО ...