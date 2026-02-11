Российские модернизированные Ил-114-300: Москва-Хайдарабад

Наступивший 2026 год, по мнению российских чиновников и профильных экспертов, будет ознаменован сразу несколькими важными событиями для авиастроительной отрасли нашей страны. О некоторых из них ранее уже писало «Военное обозрение», в том числе в разделе «Видео».

В данной публикации речь пойдет о модернизированном ближнемагистральном пассажирском турбовинтовом самолете Ил-114-300. Машина состоит исключительно из отечественных систем и оборудования, создается в кооперации с ведущими российскими разработчиками и производителями. Самолет должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также машины иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).



Накануне министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что сертификация данного лайнера завершится в ближайшие месяцы. Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые контракты с российскими авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются уже к концу февраля текущего года.



Управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман говорил, что модернизированный на базе Ил-114 самолет создается для эксплуатации в сложных климатических условиях. Он предназначен для использования на региональных воздушных линиях, где слабая аэродромная инфраструктура. В будущем лайнер будет доработан, в том числе с целью возможности посадки на грунт.

Свое мнение из первых уст об эксплуатационных возможностях лайнера в видеорепортаже раскрыл шеф-пилот ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» (входит в ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» в составе Госкорпорации «Ростех») Сергей Сухарь, который в конце января осуществил рейс на Ил-114-300 из Москвы в индийский Хайдарабад на выставку Wings India.

Общее время полета получилось 16 часов 5 минут с двумя промежуточными посадками. Был длительный полет над водной поверхностью, примерно четыре часа мы летели через Аравийское море. Пересекли порядка шести стран по границе.

Летчик-испытатель отметил, что на момент вылета лайнера из Москвы температура за бортом была минус 20 градусов. В Хайдарабаде садились уже при плюс 30 градусов. Во время полета над Россией температура за бортом было около минус 50 градусов, позднее не опускалась ниже минус 18-ти.



Шеф-пилот ПАО «Ил» подчеркнул легкость управления самолетом Ил-114-300. Все оборудование, включая двигатели, российского производства. Дополнительные подробности о лайнере раскрыл главный конструктор Ил-114-300 Михаил Алексеев.

Самолет удался. Лётчики о нём отзываются очень хорошо. Мы надеемся, что и эксплуатанты тоже будут хорошо отзываться. Мы очень многое сделали для упрощения технического обслуживания этого самолета.

Зарубежные покупатели уже оценили модернизированный российский самолет. На прошлой неделе ОАК подписала предварительное соглашение на поставку шести самолетов Ил-114-300 с индийской компанией Flamingo Aerospace. Поставки запланированы на 2028 год. Получилось, что российский лайнер заказан иностранцами даже раньше, чем отечественными авиакомпаниями.



  1. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 07:27
    Ну получилось ведь))) надо всю эту аэрошелуху боинги с аэрбасами выкинуть пользуясь удачным раскладом и все вложить в наш авиапром но с посадками и конфискациями показательными а то разворуют
    1. двп Звание
      двп
      +3
      Сегодня, 08:17
      Боинг и Аэрбас это не "аэрошелуха" ,а вполне хорошие и комфортные машины.
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 08:21
        Цитата: двп
        вполне хорошие и комфортные машины
        Были. До ссанкций. С тех пор они фирменного сервиса не видели, и чем дальше, тем ближе подходят к состоянию "аэрошелуха".
        1. двп Звание
          двп
          0
          Сегодня, 08:24
          Это абсолютно разные вещи: выпуск современного авиалайнера и его обслуживание и ремонт.
        2. Володин Звание
          Володин
          0
          Сегодня, 08:53
          Цитата: Наган
          С тех пор они фирменного сервиса не видели

          Ой ли... В той же Армении с Китаем неплохо они видят и фирменный сервис, и всё остальное. Неспроста же рост поставок оригинальных запчастей на Эйрбасы в Армению побил все рекорды...
    2. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      0
      Сегодня, 08:58
      Боинги и аэрбасы турбовинтовые самолеты не производят. Ил-114, им точно не конкурент
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 07:46
    сертификация данного лайнера завершится в ближайшие месяцы

    Год уточним в рабочем порядке... wassat
  3. Сергей Хорошов Звание
    Сергей Хорошов
    +1
    Сегодня, 07:52
    Мне кажется стран, которые могут производить свои пассажирские самолеты мало - но еще меньше тех, которые делают это независимо от глобального рынка комплектующих. Отрадно
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 08:00
    Мне кажется что рано отказываться от такой конструкции как у АН-24 с верхним расположением крыла. Есть видео как он взлетает по грязи, по лужам, в пыли. Конструкция апробирована не хуже чем у АН-2. hi
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 08:02
    Цитата: Mazunga
    надо всю эту аэрошелуху боинги с аэрбасами выкинуть
    Предварительно надо наладить серьезную серию, а не выпускать по одной-дап штуки в год!
  6. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 08:07
    Поживем увидим, веры нашим чиновникам нет.....
  7. Епифанцев Сергей Звание
    Епифанцев Сергей
    -1
    Сегодня, 08:21
    Надеюсь что скоро пойдет в серию.
    1. Владимир Фадеев Звание
      Владимир Фадеев
      0
      Сегодня, 08:27
      Никак не может взлететь! Одни мечты какой уже десяток лет!
  8. Ждущий Звание
    Ждущий
    +1
    Сегодня, 08:34
    А я летал на настоящем ИЛ-14. И тоже полностью "импортозамещенный"))). И на АН-10. А уж сколько на ИЛ-18...Папка был летчиком.