Российские модернизированные Ил-114-300: Москва-Хайдарабад

Общее время полета получилось 16 часов 5 минут с двумя промежуточными посадками. Был длительный полет над водной поверхностью, примерно четыре часа мы летели через Аравийское море. Пересекли порядка шести стран по границе.

Самолет удался. Лётчики о нём отзываются очень хорошо. Мы надеемся, что и эксплуатанты тоже будут хорошо отзываться. Мы очень многое сделали для упрощения технического обслуживания этого самолета.