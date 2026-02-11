Российские модернизированные Ил-114-300: Москва-Хайдарабад
Наступивший 2026 год, по мнению российских чиновников и профильных экспертов, будет ознаменован сразу несколькими важными событиями для авиастроительной отрасли нашей страны. О некоторых из них ранее уже писало «Военное обозрение», в том числе в разделе «Видео».
В данной публикации речь пойдет о модернизированном ближнемагистральном пассажирском турбовинтовом самолете Ил-114-300. Машина состоит исключительно из отечественных систем и оборудования, создается в кооперации с ведущими российскими разработчиками и производителями. Самолет должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также машины иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Накануне министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что сертификация данного лайнера завершится в ближайшие месяцы. Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые контракты с российскими авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются уже к концу февраля текущего года.
Управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман говорил, что модернизированный на базе Ил-114 самолет создается для эксплуатации в сложных климатических условиях. Он предназначен для использования на региональных воздушных линиях, где слабая аэродромная инфраструктура. В будущем лайнер будет доработан, в том числе с целью возможности посадки на грунт.
Свое мнение из первых уст об эксплуатационных возможностях лайнера в видеорепортаже раскрыл шеф-пилот ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» (входит в ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» в составе Госкорпорации «Ростех») Сергей Сухарь, который в конце января осуществил рейс на Ил-114-300 из Москвы в индийский Хайдарабад на выставку Wings India.
Летчик-испытатель отметил, что на момент вылета лайнера из Москвы температура за бортом была минус 20 градусов. В Хайдарабаде садились уже при плюс 30 градусов. Во время полета над Россией температура за бортом было около минус 50 градусов, позднее не опускалась ниже минус 18-ти.
Шеф-пилот ПАО «Ил» подчеркнул легкость управления самолетом Ил-114-300. Все оборудование, включая двигатели, российского производства. Дополнительные подробности о лайнере раскрыл главный конструктор Ил-114-300 Михаил Алексеев.
Зарубежные покупатели уже оценили модернизированный российский самолет. На прошлой неделе ОАК подписала предварительное соглашение на поставку шести самолетов Ил-114-300 с индийской компанией Flamingo Aerospace. Поставки запланированы на 2028 год. Получилось, что российский лайнер заказан иностранцами даже раньше, чем отечественными авиакомпаниями.
Информация