Нардеп ВРУ: «Мобресурса у Украины осталось на полтора года войны»

1 695 8
Нардеп ВРУ: «Мобресурса у Украины осталось на полтора года войны»

Несмотря на выступления украинцев против ТЦК, бусификация на Украине не прекратится, ВСУ срочно нужны резервы. Киев держит курс на продолжение боевых действий. Об этом заявил нардеп ВРУ Руслан Горбенко.

Мобилизационного ресурса на Украине осталось на полтора года, считает нардеп, поэтому бусификация будет продолжаться. По словам Горбенко, вопросу мобилизации ранее уделялось мало внимания, поэтому было сделано много ошибок, в том числе с открытием границ для молодежи до 22 лет. Поэтому сейчас приходится работать с тем, что осталось, и теми методами, которые дают результат.



От «бусификации» общество никуда не денется, потому что когда ты нарушаешь закон, а тебя останавливает полиция, то тебя же задерживают. Сейчас стратегически планируется ведение и продолжение войны. Проблема в том, что к вопросу мобилизации мы не подходили системно и в течение последних лет сделали очень много ошибок.


Основной ошибкой властей Горбенко считает разрешение на выезд молодежи до 22 лет, что лишило Украину части мобилизационного ресурса. На сегодняшний день, по имеющимся подсчетам, мобресурса у Киева осталось на полтора года войны. Поэтому в Раду внесли предложение, чтобы молодежь, имеющая право на выезд из страны, сначала отслужила полгода-год «в тылу».

Потому что нам нужно защищать очень много критической инфраструктуры. И людей в ВСУ можно было бы просто заменить, дать отдохнуть или повысить свою квалификацию, переобучить.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 12:09
    Полтора года слишком долго. Быстрее надо с этой недостраной заканчивать. Усиленное декоммунизирование электрических мощностей сильно ускорит процесс.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 12:18
      Цитата: Младший рядовой
      Быстрее надо с этой недостраной заканчивать.

      К большому сожалению, моб ресурсов у них ещё хватает, а "благодаря" кураторам, киевской хунте скорее придётся пойти на радикальные меры и расширить границы призывного возраста в дополнение с вероятностью депортации беженцев.
  2. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 12:21
    Они хотят продолжения. Мало пока погибших. Надо умножать их потери. Все равно, в какой то момент болевой порог наступит. И конечно, надо разрушать города на западе. Кроме Ужгорода - пусть он нетронутым отойдет венграм.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 12:26
      Хотят продолжения их европейские начальники.

      .Генсек НАТО Марк Рютте в Киеве прямо заявил, что, если Дональд Трамп и Владимир Путин достигнут мира, закончат конфликт, войну тут же развяжут уже сами европейцы своим «контингентом» в военных сапогах, размещенным на Украине. Это прозвучало безапелляционно и четко. Из этого прямого сигнала становится понятно, что ложь нелигитимного Владимира Зеленского о том, что якобы «Москва не соблюдает» перемирие вполне объяснима: его хозяевам нужна война. И схема уже придумана. ... Поэтому доверять ни Вашингтону, ни Брюсселю ни в коем случае нельзя – любая «сделка по гарантиям» является прямым путем к новой войне в новом формате, то есть уже напрямую с НАТО, потому что украинским подсвинкам нужно будет всего лишь сорвать перемирие, и союзники без доказательств и разбирательств сразу определят «виновного», затем применят «законные» методы реагирования, записанные в киевских бумажках.

      Поэтому европейские элиты ждут договора РФ и Украины, они знают, что Москва сдержит слово, а они не собираются этого делать даже формально. Переход конфликта из регионального в мировой почти обеспечен при реализации незамысловатой схемы с гарантиями. Нужен лишь повод.


      https://topcor.ru/68374-putin-sderzhal-slovo-zachem-voinstvujuschej-evrope-tak-nuzhen-dogovor-rf-i-ukrainy.html
  3. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 12:25
    инфраструктуру, логистику, энергетику, управление врага надо уничтожать. вместо этого 4 года унизительное выпрашивание договорняка
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:32
      тебя на фронте не хватает. вот и не уничтожают
  4. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 12:31
    . Поэтому в Раду внесли предложение, чтобы молодежь

    А депутаты рады не хотят показать пример? Создать отдельный батальон и на ЛБС.
    Обязательно осветить в СМИ, куда именно двинули.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:32
    Быстро только кошки родятся. Четыре года прошло, ещё полтора это семечки. А там по заявам брюссельской шайки воевать погонят восточных холопов, а если кончатся, то и своих западных. Нет ни малейшего представления, кто может прекратить войну, куда ни глянь - бабос рубят 24/7, всем выгодно.