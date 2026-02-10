От «бусификации» общество никуда не денется, потому что когда ты нарушаешь закон, а тебя останавливает полиция, то тебя же задерживают. Сейчас стратегически планируется ведение и продолжение войны. Проблема в том, что к вопросу мобилизации мы не подходили системно и в течение последних лет сделали очень много ошибок.

Несмотря на выступления украинцев против ТЦК, бусификация на Украине не прекратится, ВСУ срочно нужны резервы. Киев держит курс на продолжение боевых действий. Об этом заявил нардеп ВРУ Руслан Горбенко.Мобилизационного ресурса на Украине осталось на полтора года, считает нардеп, поэтому бусификация будет продолжаться. По словам Горбенко, вопросу мобилизации ранее уделялось мало внимания, поэтому было сделано много ошибок, в том числе с открытием границ для молодежи до 22 лет. Поэтому сейчас приходится работать с тем, что осталось, и теми методами, которые дают результат.Основной ошибкой властей Горбенко считает разрешение на выезд молодежи до 22 лет, что лишило Украину части мобилизационного ресурса. На сегодняшний день, по имеющимся подсчетам, мобресурса у Киева осталось на полтора года войны. Поэтому в Раду внесли предложение, чтобы молодежь, имеющая право на выезд из страны, сначала отслужила полгода-год «в тылу».