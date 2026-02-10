Карл III поддержал расследование против брата на фоне дела Эпштейна

Король Карл III санкционировал содействие Букингемского дворца полицейскому расследованию в отношении своего младшего брата – Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, чье имя оказалось связано с делом зарегистрированного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. В окружении монарха подчеркивают «глубокую обеспокоенность» новыми заявлениями.

Формально утверждается, что королевская семья не знала о содержании документов, указывающих на возможные связи герцога Йоркского с Эпштейном. Но это как раз тот случай, когда «не знали» плохо работает в публичном поле. Давление общества и прессы вынуждает дворец не просто выражать озабоченность, но и демонстративно заявлять о поддержке жертв и готовности сотрудничать со следствием.



Для Карла III ситуация неприятная вдвойне. С одной стороны – семейная лояльность и хрупкий баланс внутри монархии. С другой – репутация института, который и без того переживает не лучшие времена. Любая попытка «замять» историю сейчас будет выглядеть как подтверждение худших подозрений.

Решение о сотрудничестве короны с полицией – это не столько жест доброй воли, сколько вынужденный шаг. Скандал вокруг Эпштейна давно вышел за рамки отдельных персон и стал символом безнаказанности элит. И в этой контексте Букингемский дворец сегодня решает простую задачу: либо дистанцироваться, либо рисковать тем, что тень этого дела окончательно ляжет на всю корону.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 12:16
    Будет сильно принести в Англию истинную демократию. Монархию низложить. Нет монархии - нет скандалов. А неугодного президента всегда можно переизбрать. И тогда из русского словооборота исчезнет "англичанка гадит".
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:30
      Младший рядовой
      Сегодня, 12:16
      Будет сильно принести в Англию истинную демократию. Монархию низложить. Нет монархии - нет скандалов. А неугодного президента всегда можно переизбрать. И тогда из русского словооборота исчезнет "англичанка гадит".

      hi Не удивлюсь, ежели голый королёк Чарлик попытается отвести удар, сославшись на помёршую мамку-Лизку и папашу Филиппка, якобы ставшими инициаторами дружбы королевской семьи с распутным иврэйским финансистом Эпштейном.
      А мёртвых, как известно, не судят.
      Время покажет.
  Reptiloid
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 12:16
    Сомневаюсь, что повезёт притворяться совсем ни в чём не участвовавшими.Белыми и пушистыми.
  th.kuzmichev
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 12:21
    Какая ещё репутация? Карл у Клары украл коралл!
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:21
    Ни чего страшного ,младший братик Чарлика - только 8 в эчереди на престолонаследие."Понять и простить ".Отправят в " почётную ссылку " в поместье которое ему подарила мама Лиза. И не высовываться .Стармер должен уйти - на его место кандидат уже есть.
  михаилл
    михаилл
    0
    Сегодня, 12:23
    Карл III поддержал расследование против брата

    "Брат ты мне или не брат?".