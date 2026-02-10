Непостоянный Макрон теперь признал необходимость возобновить диалог с Россией

Заявления Макрона о необходимости возобновления диалога с Россией выглядят как попытка вернуть Европе утраченное чувство геополитической реальности. Французский президент прямо признает очевидное: география не меняется, Россия никуда не исчезнет, и строить «архитектуру безопасности» в Европе без Москвы – занятие заведомо бесперспективное.

Тем более что сигналы в этом направлении уже пошли не на уровне слов: в Москве побывал советник Макрона, а идею прямых переговоров неожиданно поддержали Латвия и Эстония – страны, еще недавно соревновавшиеся в русофобии.



На этом фоне позиция Берлина и Лондона выглядит предсказуемо жесткой. Германия и Британия по-прежнему предпочитают роль транзитных исполнителей чужой линии, даже если она бьет по интересам самой Европы. И здесь Макрон, по сути, выходит за рамки привычного евро-консенсуса, увязывая диалог с Россией с куда более широкой темой – стратегической автономией ЕС.

Не случайно параллельно он обвиняет Дональда Трампа в стремлении к «расчленению» Европы и призывает готовиться к противостоянию уже с США. По версии Макрона, временное затишье в отношениях с Вашингтоном – иллюзия, а впереди новые атаки, в том числе через цифровое регулирование и долларовую гегемонию.
