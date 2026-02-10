Непостоянный Макрон теперь признал необходимость возобновить диалог с Россией

Заявления Макрона о необходимости возобновления диалога с Россией выглядят как попытка вернуть Европе утраченное чувство геополитической реальности. Французский президент прямо признает очевидное: география не меняется, Россия никуда не исчезнет, и строить «архитектуру безопасности» в Европе без Москвы – занятие заведомо бесперспективное.Тем более что сигналы в этом направлении уже пошли не на уровне слов: в Москве побывал советник Макрона, а идею прямых переговоров неожиданно поддержали Латвия и Эстония – страны, еще недавно соревновавшиеся в русофобии.На этом фоне позиция Берлина и Лондона выглядит предсказуемо жесткой. Германия и Британия по-прежнему предпочитают роль транзитных исполнителей чужой линии, даже если она бьет по интересам самой Европы. И здесь Макрон, по сути, выходит за рамки привычного евро-консенсуса, увязывая диалог с Россией с куда более широкой темой – стратегической автономией ЕС.Не случайно параллельно он обвиняет Дональда Трампа в стремлении к «расчленению» Европы и призывает готовиться к противостоянию уже с США. По версии Макрона, временное затишье в отношениях с Вашингтоном – иллюзия, а впереди новые атаки, в том числе через цифровое регулирование и долларовую гегемонию.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»