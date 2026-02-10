ВС РФ взяли Зализничное, отодвинув противника от Гуляйполя

ВС РФ взяли Зализничное, отодвинув противника от Гуляйполя

Российские войска продолжают продвигаться вперед в Запорожской области, несмотря на попытки ВСУ устроить контрнаступление. Как сообщают российские ресурсы, под контроль бойцов группировки «Восток» перешел населенный пункт Зализничное (Железнодорожное), расположенный к западу от Гуляйполе.

О том, что большая часть села перешла под контроль наших войск, сообщалось 6 февраля. И вот 10-го населенный пункт полностью освобожден бойцами 114-го мотострелкового полка. Взятие села Зализничное позволяет отодвинуть линию фронта от Гуляйполя и создать плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Орехова. На данный момент наши бойцы дочищают населенный пункт от возможных остатков украинских формирований.



Стоит отметить, что Зализничное было превращено противником в мощный укрепрайон, отдавать его враг не хотел, поскольку здесь сходятся несколько важных дорог. А учитывая, что скоро наступит весна, контроль над дорогами является очень важным.


Украинские ресурсы потерю Зализничное пока не признают, но это их проблема. Как сообщают военные ВСУ, уже вчера вечером российские дроны «не давали нос высунуть» из укрытий, выбивая последние подразделения с юго-западной окраины села.
    Сегодня, 12:36
    Где то проходила информация что ВСУ взяли Арестополь примерно на том же направлении.Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть эту информацию?Достоверна ли она?