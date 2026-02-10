ВС РФ взяли Зализничное, отодвинув противника от Гуляйполя
9751
Российские войска продолжают продвигаться вперед в Запорожской области, несмотря на попытки ВСУ устроить контрнаступление. Как сообщают российские ресурсы, под контроль бойцов группировки «Восток» перешел населенный пункт Зализничное (Железнодорожное), расположенный к западу от Гуляйполе.
О том, что большая часть села перешла под контроль наших войск, сообщалось 6 февраля. И вот 10-го населенный пункт полностью освобожден бойцами 114-го мотострелкового полка. Взятие села Зализничное позволяет отодвинуть линию фронта от Гуляйполя и создать плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Орехова. На данный момент наши бойцы дочищают населенный пункт от возможных остатков украинских формирований.
Стоит отметить, что Зализничное было превращено противником в мощный укрепрайон, отдавать его враг не хотел, поскольку здесь сходятся несколько важных дорог. А учитывая, что скоро наступит весна, контроль над дорогами является очень важным.
Украинские ресурсы потерю Зализничное пока не признают, но это их проблема. Как сообщают военные ВСУ, уже вчера вечером российские дроны «не давали нос высунуть» из укрытий, выбивая последние подразделения с юго-западной окраины села.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация