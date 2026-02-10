Кириенко: анекдот про «детей генерала» не актуален для современной России

Кириенко: анекдот про «детей генерала» не актуален для современной России

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС образно высказался по поводу карьерных возможностей молодых людей в России.

В качестве примера он привел известный в обществе «анекдот о том, что сын полковника не может стать генералом, так как у генерала есть свои дети». По словам Кириенко, эта народная парадигма в настоящее время в России уже не работает. И касается это всех молодых россиян, вне зависимости от их родственных связей, уверен чиновник.

Он напомнил, что переломным моментом в совершенствовании системы госуправления стал запуск по поручению президента первого конкурса «Лидеры России» в 2017 году.

Тогда мы вспоминали грустный советский анекдот: может ли сын полковника стать генералом? Ответ был — нет, потому что у генерала есть свои дети. Вот от этого антипода и отталкивалась вся система.

Однако теперь в России действует принципиально иная модель: любой человек может подать заявку на конкурсные процедуры, попасть в проекты «Лидеров России», школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов, отметил Кириенко. По его словам, система эта абсолютно открытая и каждому дает равные возможности на старте. Кроме того, оценка эффективности управленцев в государственных структурах, ведомствах и организациях стала максимально объективной и оцифрованной.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 12:33
    Кириенко: анекдот про «детей генерала» не актуален для современной России

    Патрон Кремля забывает добавить, что даже сейчас есть среди равных те, которые равнее благодаря тяжёлому наследию либерастов ЕБН и денежным кошелькам нуворишей-прихватизаторов.
    Хотя, чего скрывать, бывают и в современной РФ единичные исключения.
  2. Ниттен Звание
    Ниттен
    0
    Сегодня, 12:35
    Ну так-то прав канешно, про детей генералов. Маршалов -то теперь нету. Смешной он,ей-богу!
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:38
      анекдот про «детей генерала» не актуален

      Кириенко анекдоты отменил, охотно "верю".
  3. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 12:35
    Ага,дети Шойгу и Медведева уже подали заявки....
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:36
    С Кириенко согласен полностью. Биографии российских генералов вам в помощь .
    И шутка из Тралфлота " Капитан ты ни когда не станешь майором .Капитан - КДП ,майор помощник капитана по промыслу ( отвечает за орудия лова ). drinks
  5. Zoer Звание
    Zoer
    +2
    Сегодня, 12:36
    Тогда мы вспоминали грустный советский анекдот: может ли сын полковника стать генералом? Ответ был — нет, потому что у генерала есть свои дети. Вот от этого антипода и отталкивалась вся система.

    Однако теперь в России действует принципиально иная модель: любой человек может подать заявку на конкурсные процедуры, попасть в проекты «Лидеров России», школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов, отметил Кириенко.

    laughing Хороший анекдот от Кириенко! good
  6. akropin Звание
    akropin
    +1
    Сегодня, 12:36
    Ну могу сказать, что могу позавидовать Сергею Владиленовичу, поскольку он живет в современной, процветающей, независимой России.
  7. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 12:36
    Интересно кем работает сын Кириенко?
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +1
      Сегодня, 12:38
      Генеральный директор технологической корпорации VK (с 2021).
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:38
    Кириенко глуп или так не удачно пошутил ? Я так понимаю он не станет опровергать этот анекдот своей семьей ,его дети у станка токарного, не стоят.
  9. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 12:39
    Брехунишка.
    Единственно в чём может быть прав, так это малое количество детей генералов, претендующих на должности. Многие из них давно уже отбыли на любимую Родину.
    Но сын самого Кириенко остался и с 25 лет на генеральских должностях. Он ещё даст копоти
  10. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    0
    Сегодня, 12:39
    Тут еще меня кто то упрекает, что я в комментария что то не то пишу.
  11. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:39
    По его словам, система эта абсолютно открытая и каждому дает равные возможности на старте.

    Оно то может и так, но вот дети генералов Суровикина и Попова, точно не станут генералами, или губернаторами.
  12. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 12:40
    Патрушев, сын патрушева в том числе не сказать что подтверждают эту версию. Может конечно и на своем месте человек, но одинаковые ли были конкурентные условия для трудоустройства.