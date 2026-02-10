Кириенко: анекдот про «детей генерала» не актуален для современной России

Тогда мы вспоминали грустный советский анекдот: может ли сын полковника стать генералом? Ответ был — нет, потому что у генерала есть свои дети. Вот от этого антипода и отталкивалась вся система.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС образно высказался по поводу карьерных возможностей молодых людей в России.В качестве примера он привел известный в обществе «анекдот о том, что сын полковника не может стать генералом, так как у генерала есть свои дети». По словам Кириенко, эта народная парадигма в настоящее время в России уже не работает. И касается это всех молодых россиян, вне зависимости от их родственных связей, уверен чиновник.Он напомнил, что переломным моментом в совершенствовании системы госуправления стал запуск по поручению президента первого конкурса «Лидеры России» в 2017 году.Однако теперь в России действует принципиально иная модель: любой человек может подать заявку на конкурсные процедуры, попасть в проекты «Лидеров России», школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов, отметил Кириенко. По его словам, система эта абсолютно открытая и каждому дает равные возможности на старте. Кроме того, оценка эффективности управленцев в государственных структурах, ведомствах и организациях стала максимально объективной и оцифрованной.