Десятки тысяч жителей Курской области остались без отопления после ударов ВСУ

5 562 19
Десятки тысяч жителей Курской области остались без отопления после ударов ВСУ

Вследствие атак ВСУ на объект энергетики в Рыльском районе Курской области без электроснабжения и частично без отопления остались порядка 28 тысяч потребителей в населенных пунктах приграничных Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.

Как сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн, власти региона предпринимают все необходимые действия, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение. Всего в течение минувших суток в Курской области был сбит 31 вражеский беспилотник различного типа.



В то же время от атак ВСУ пострадала энергоинфраструктура Белгородской области, где без тепла и света также остались десятки тысяч людей. В случае ухудшения обстановки не исключается временная эвакуация лишенных тепло- и электроснабжения людей в Орловскую, Калужскую, Воронежскую и Ярославскую области, а также в Крым.

В самом Белгороде и районах продолжаются отключения электричества. В настоящее время без отопления остаются 60 многоквартирных домов, что при температуре воздуха около –20°C градусов может привести к выводу из строя батарей. Кроме того, после аварии на сетях была обесточена половина города, интернет отключен у 100 тысяч абонентов. В настоящий момент тепло восстановлено в большинстве домов в центральной части Белгорода. В немалой степени этому способствовало также и прибытие бригад ремонтников и аварийщиков из других регионов России.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 12:46
    Десятки тысяч жителей Курской области остались без отопления после ударов ВСУ

    Слов не хватает, кроме матерных после мирных жестов доброй воли, в ответ на которую получаем смерти, боль и страдания военных и мирных россиян.
    Осталось Кремлю обратиться к рыжему лохотронщику из Фашингтона надавить на жыдо наркофюрера с целью энергетического перемирия на неделю, как должок за прошлое и перспективу на будущее.
    Искреннее сочувствие всем страдающим от бандеронацистов россиянам.
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +2
      Сегодня, 13:30
      Ты серьёзно? Мы же практически уничтожили энергетику в стране, а они нам должны сало вагонами поставлять? Ты ведь тоже возмущался, когда украинская энергетика ещё работала. Это игра для двоих, и не нужно притворяться, что тебе не всё равно. Ты это написал только ради одобрения и виртуальных плюсов!Ну и выразить своё вечно недовольное эго.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        -1
        Сегодня, 13:34
        Владислав_В
        Сегодня, 13:30

        hi Я очень хорошо и прилично получаю не виртуально, а реально, а мой эго в надёжном месте, как и фаберже, не страдают от плюсов и минусов чужих принципиально и обиженных жизнью морально подплинтусовиков.
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          0
          Сегодня, 13:35
          А что тогда застонал-то?
  2. конёк-горбунок Звание
    конёк-горбунок
    +7
    Сегодня, 12:49
    Интересно,а почему по телевизору в новостях,ни слова не говорят по Белгород и Курск,за то постоянно показывают,как там у них за границей
    1. al3x Звание
      al3x
      +3
      Сегодня, 12:56
      Говорят, но частенько вскользь и вообще бегущей строкой между экономическим и культурным блоками.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 12:57
      Цитата: конёк-горбунок
      Интересно,а почему по телевизору в новостях,ни слова не говорят по Белгород и Курск,за то постоянно показывают,как там у них за границей

      Вы ещё про Бодайбо спросите
    3. Фразах Звание
      Фразах
      +4
      Сегодня, 13:26
      Федеральные шоу стряпают в Москве, где тепло, светло и мухи не кусают, а не в Белгороде. Новости по методике обязаны разглядывать каждую соринку в чужом глазу. Так победим.
    4. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +2
      Сегодня, 13:40
      Я полагаю, что по той же самой, объективной, причине, по которой о время Великой Отечественной, после налетов Люфтваффе на Москву (или, даже, Горький...) Совинформбюро не сообщало о том, что несколько фашистских бомб "упали" на территорию Кремля... Или автомобильный завод...

      Ну вот, "не принято" как-то, пока ведутся боевые действия и враг не разгромлен окончательно, быть "полностью объективным" и сообщать "обо всём" и "сразу"... Помогая тем самым и врагу, уточнять планы его последующих ударов...

      Однако же, не сообщают российские СМИ, увы, и о другом...

      Например о том, что послел крайне успешных, целенаправленных и последовательных, массированных ударов ВС России по энергоструктуре киевских бандеро-нациков, их "ходоки" СРОЧНО и БЫСТРО побежали по "европам" и, даже по нищим лимитрофам, с громкими мольбами о СРОЧНЫХ поставках...

      Причем, что не может не радовать, в "номенклатуре" необходимого "срочно" теперь не только традиционные автономные генераторы, трансформаторы, всякий ЗИП и кабельная продукция, но и СИСТЕМЫ "накопления" энергии (т.н. батарей - банки), системы обеспечения фазовой синхронизации и пр., обеспечивающие балансировку мощностей потребителей и работу их "выпадающих" сетей, на время т.н. "перетоков", т.е. на время переключения на новые энергосети (в т.ч. и из-за "бугра") поставки электроэнергии...

      Т.е. ВС России стали, НАКОНЕЦ-ТО, выявлять и поражать (массово) и эти, ВАЖНЕЙШИЕ элементы обеспечения "живучести" энергосистем врага. А не только его "генерирующие" мощности или подстанции... И поражать ЭФФЕКТИВНО...
  3. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 12:59
    Про лопнувшие батареи в Киеве из всех утюгов орут, а про то, что многоходовочник (вместе со своим почитателем кирзы, ушанки и Ак-47) защитить людей на Белгородчине и Курщине не может молчок.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Антоний
      молчок.

      Зато по всем каналам поют и пляшут киркоровы и прочая попса ....
      1. Антоний Звание
        Антоний
        +2
        Сегодня, 13:39
        Так они и пляшут, что бы от краха стратегии луноликого и его камарильи отвести внимание населения.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +6
          Сегодня, 13:41
          Цитата: Антоний
          отвести внимание населения

          Это я давно понял..."Спите граждане, в Багдаде все спокойно" !
          1. dimon642 Звание
            dimon642
            +1
            Сегодня, 13:50
            В Багдаде все спокойно .
            В России как всегда победит Едим Россию с 85 процентами голосов .
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +5
    Сегодня, 13:00
    Ох далеко не вся энергетика в бандерии выбита. Приукрашены новости в наши уши.
  5. Объяснятор Звание
    Объяснятор
    -5
    Сегодня, 13:44
    Цитата: ZovSailor
    Владислав_В
    Сегодня, 13:30

    hi Я очень хорошо и прилично получаю не виртуально, а реально, а мой эго в надёжном месте, как и фаберже, не страдают от плюсов и минусов чужих принципиально и обиженных жизнью морально подплинтусовиков.

    Да уже в глазах рябит от дистанционных страдальцев за Россию...приезжай и заключи контракт...
  6. Объяснятор Звание
    Объяснятор
    0
    Сегодня, 13:47
    Цитата: конёк-горбунок
    Интересно,а почему по телевизору в новостях,ни слова не говорят по Белгород и Курск,за то постоянно показывают,как там у них за границей

    потому что это не рублевка...
  7. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 13:48
    Теперь, пока не вынесут Курскую и Белгородскую энергетику - не успокоятся.., будут долбить постоянно.. А потом, за что нибудь еще возьмутся и/или какую другую область, в этом же плане, разносить...(((
    Прискорбно то, что сейчас уже, ничего поделать с этим нельзя.., до полного прекращения БД.., с "украиной"... Удары притом, будут только нарастать как колличественно, так и качественно.., весь коллективный запад работает над этим...
  8. ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    +2
    Сегодня, 14:30
    ничего страшного. нас, русских, можно и не кормить, не отапливать. зачем?. главное - сберечь инфраструктуру, логистику, управлению врага. Да и энергетику не надо полностью рушить. нао уже думать, сколько вложить в Сектор Газа и сохранить договорняком бандеровскую окраину. А также о жизни у нас индо- афгано-талибо- и прочих мигрантов...