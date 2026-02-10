Белоруссия перейдёт на более серьёзный уровень обороноспособности с учётом СВО

2 412 14
Белоруссия перейдёт на более серьёзный уровень обороноспособности с учётом СВО

Белоруссии придется укреплять свою обороноспособность, учитывая складывающуюся ситуацию на границах республики. Об этом заявил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии провел совещание по вопросам оснащения вооруженных сил и развития военно-промышленного комплекса Белоруссии. По словам белорусского лидера, сегодняшняя ситуация на границах республики, особенно со стороны Польши, очень сильно настораживает. Варшава чуть ли не в открытую размещает значительные силы прямо у границы. Как подчеркнул Лукашенко, просто так это никто не будет делать, Польша давно облизывается на белорусскую территорию.



Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность.


Белоруссия намерена перейти на более серьезный уровень обороноспособности с учетом опыта российской СВО. Как подчеркнул Лукашенко, самодостаточным может считаться только то государство, которое может обеспечить свою безопасность.

В свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. KAVBER Звание
    KAVBER
    +1
    Сегодня, 13:02
    И ведь перейдёт, там не забалуешь, вмиг на картошку сошлют
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +1
      Сегодня, 13:26
      Есть вещи куда страшнее и опаснее, в РБ страусиная ферма есть. Так и говорят там «Страус злой – бьет в лоб ногой».
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:26
      заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.
      И Орешник заполучил.... winked
    3. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      0
      Сегодня, 13:36
      И ведь перейдёт, там не забалуешь, вмиг на картошку сошлют
      С 11 февраля в Белоруссии при оформлении паспорта, водительских прав или разрешения на оружие мужчинам от 18 до 27 лет потребуется справка об отношении к воинской обязанности. Как поясняет военный комиссар Дмитрий Годун, изменения внесены для обеспечения достоверности воинского учёта.
    4. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +1
      Сегодня, 13:38
      Ну а на картошку это не наказание, это в радость и праздник жизни.
  2. Антоний Звание
    Антоний
    -3
    Сегодня, 13:45
    Это все бла бла бла. Армия по факту 45-50 тысяч примерно. Берем соседей. У Польши раз в 5 больше, у Литвы более 20 тысяч, у Латвии около 10 тысяч, про Украину и говорить не стоит. Где тут серьёзный уровень обороноспособности?
    1. Трус Звание
      Трус
      +2
      Сегодня, 14:03
      Предлагаете белорусам сидеть и не предпринимать никаких действий?
      1. Антоний Звание
        Антоний
        -2
        Сегодня, 14:09
        Откуда это следует? Я лишь указал на реалии. Позиция Лукашенко мне ясна - восточный сосед защитит, а я денег на оборону особо тратить не буду. Но иногда конечно выступает с громкими заявлениями воинствующего характера, что впрочем не отменяет вышеприведенной статистики.
    2. Lako Звание
      Lako
      +2
      Сегодня, 14:10
      45-50 тысяч, это в Вики на 2022 год. С тех пор увеличен набор контрактников. Причём значительно. Посмотрите население Польши и Беларуси,а потом сравнивайте. Поляков почти 38 млн, а беларусов чуть больше девяти. Можно конечно набрать армию в 200 тысяч, но кто работать будет? И так у же начали завозить мигрантов со всего света. Даже из Африки.
      1. Антоний Звание
        Антоний
        -1
        Сегодня, 14:15
        Вики ни при чем. Возьмите иные источники. Везде одно и то же на 2025, 45-50 и 10-15 гражд персонал. Понятно, что 9 млн населения это мало, но уж 1% бойцов (90 тысяч, то есть по сути удвоить армию) в такой ситуации можно было бы найти.
        1. Lako Звание
          Lako
          0
          Сегодня, 14:28
          Ну во первых, планировалось довести до 70 тысяч. Думаю реально, учитывая, что формируются новые подразделения из контрактников, в том числе в пограничных войсках, ВВ МВД сейчас тысяч 60 наберётся. Кроме того, набрать людей это полдела, их ещё и вооружить не одними автоматами нужно. А это тоже приличные деньги. Прибалтийские страны практически отказались от боевой авиации, предоставив защиту неба, своим более богатым партнёрам. А Беларусь ещё как то и закупает самолёты и вертолёты.
  3. ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    -1
    Сегодня, 14:20
    честно говоря, не понятно, какой там такой-сякой уровень. Бацька юлит-с постоянно. Разве только как для самосохранения.
    1. Normann Звание
      Normann
      -1
      Сегодня, 15:09
      Какое еще самосохранение, это как про эстонский флот говорить, в случае войны без РФ никак и это не понимает только ..... слишком мало ВС, просто если население 1.5 млрд, то и мобилизировать можно десятки миллионов, а если...
  4. swan49 Звание
    swan49
    0
    Сегодня, 14:51
    Что-то я сомневаюсь в боеспособности белорусской армии. Опыта боевых действий у неё нет, у северных корейцев его во много раз больше. Хотя можно было за эти годы пропустить некоторое число белорусских офицеров через реальные боевые действия. Набор белорусов в нашу армию открыт, но из около тысячи белорусов, которых насчитали украинцы, офицеры запаса белорусской армии просматриваются только через микроскоп, и у многих - второе, а может это и первое, российское гражданство.
    И не нужно вестись на слова Батьки. Никакого "Орешника" у белорусов нет. Есть "Орешник" на территории Белоруссии. Этот комплекс включён в состав РВСН, а эти войска выполняют приказы только(!) Президента России. Да и позиционные районы комплекса выбирает Генштаб ВС РФ.
    И, вечная память гражданам Белоруссии, павшим в боях Специальной военной операции!