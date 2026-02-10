Расформирование «Интернационального легиона» ВСУ привело к бегству наёмников

4 209 14
Расформирование «Интернационального легиона» ВСУ привело к бегству наёмников

В ноябре-декабре прошлого года по решению Генерального штаба Вооруженных сил Украины были расформированы два из четырех подразделения так называемого «Интернационального легиона». В него зачислялись и несли службу на весьма привилегированных условиях зарубежные наемники, решившие повоевать и подзаработать в конфликте с Россией на стороне Киева.

В Минобороны Украины данный шаг назвали реформой. Более всего «диким гусям» не по нраву пришлось решение отправить их вразнобой не просто на фронт, а конкретно в штурмовые подразделения украинской армии. Перспектива в прямом смысле слова в полный рост идти в атаки на позиции ВС РФ сильно расстроила иностранцев. Не ждали, не гадали, что на войне не только деньги можно зарабатывать, желательно подальше от передовой, но еще и ранить, а то и убить могут.



Бывшие легионеры зароптали. Журналисты французской ежедневной газеты Le Monde пообщались с некоторыми из них и вот что выяснили. Некий гражданин Фарерских островов с позывным «Викинг», который приехал на Украину «воевать» в 2023 году, поведал с нескрываемой грустью:

Это был шок. Нам сказали (1 ноября): «Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день». С тех пор мы томимся здесь, в тесноте казармы, где уже неделю нет воды и интернета.

Сетует, что никаких тренировок не проводится. Хотя непонятно, зачем они ему — с 2023 года пора бы уже всему, чему можно, научиться. Боится, что далее его переведут в подразделение, где никто, включая командира, не знает английский.

Интернациональный легион предоставлял безопасную среду для иностранных добровольцев.

Вот так. Приехали вроде как воевать, но, оказывается, теперь становится небезопасно. Кстати, Фарерские острова — это автономная территория Датского королевства, как и Гренландия. Может вернуться на родину и встать на защиту от США соседнего острова. Наверняка это будет намного безопаснее, чем штурмы позиций ВС РФ.

По данным Le Monde, к 2025 году ряды двух из четырех интернациональных батальонов (отдельное подразделение ГУР МО Украины не было расформировано) значительно сократились из-за тяжелых боевых потерь и, прежде всего, дезертирства. Примерно сто легионеров, оставшихся в этих двух батальонах, в ноябре-декабре прошлого года присоединились к 475-му штурмовому полку 92-й бригады ВСУ или другим частям.

Карл, 53-летний американский военный медик, подумывает о том, чтобы поступить так же, как и многие его товарищи, если 2-й батальон будет расформирован:

Я расторгну свой контракт! Я испытываю горечь по отношению к начальству. Мы рискуем жизнями, чтобы помочь Украине, а они нас бросают.

Более всего американца расстраивает, что его контракт должен был закончиться через год. Однако после расформирования «Интернационального легиона» и перевода в действующее подразделение ВСУ этот срок обнулился, отсчет начался заново, и теперь вновь предстоит служить три года. Боится, что не доживет, и теперь подумывает, как бы сбежать обратно в Штаты.

Это посылает ужасный сигнал всем нам. Это демонстрирует полное непонимание стратегической ценности «Интернационального легиона».

Вообще, бывшие легионеры оказались в довольно сложной ситуации. Еще в ноябре 2023 года власти Дании объявили, что хотя в королевстве существует система помощи ветеранам вооруженных конфликтов, но служившие в рядах ВСУ датские наемники лишены к ней доступа. Американец Карл рассчитывал через год получить украинское гражданство, но теперь контракт вновь растянулся на три года, да и шанса дожить до этого срока в штурмовом подразделении ВСУ почти нет.

  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 13:46
    шанса дожить до этого срока в штурмовом подразделении ВСУ почти нет.
    Насадят дикого гуся на вертел !
    carpenter
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:53
      Цитата: Uncle Lee
      Насадят дикого гуся на вертел !

      Российские солдаты, отправят "гусей" в к чертям в котёл с кипящим маслом.
  ANB
    ANB
    +5
    Сегодня, 13:46
    Ещё в Средние века наёмников отправляли на самые опасные участки на утилизацию, чтобы потом платить поменьше.
    Чему удивляются?
    Подсказка: в те же Средние века наемники боролись с такой практикой путем выписывания люлей нанимателю.
    Joker62
      Joker62
      0
      Сегодня, 14:23
      Цитата: ANB
      Ещё в Средние века наёмников отправляли на самые опасные участки на утилизацию, чтобы потом платить поменьше.
      Чему удивляются?

      А удивляться ни е чему. Просто у них память дырявая и нет понимания, что шансов остаться в живых очень мало.
    belost79
      belost79
      0
      Сегодня, 14:24
      "Подсказка: в те же Средние века наемники боролись с такой практикой путем выписывания люлей нанимателю."
      Представляю себе Майдан диких гусей с кастрюлями на головах. "-Верните наши гроши!"
  HAM
    HAM
    0
    Сегодня, 13:50
    А кому сейчас легко!?(Ближневосточная поговорка)... wassat
  th.kuzmichev
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 13:56
    - Сколько раз муха должна долбануться в стекло, чтоб понять, что пройти невозможно?
    - Бесконечно, до конца жизни
    - То то и оно
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:04
    Перелетных гусей в ощип и в котёл... вряд-ли что то путное будет, там все с тухлинкой...
  К-50
    К-50
    +3
    Сегодня, 14:22
    Я расторгну свой контракт! Я испытываю горечь по отношению к начальству. Мы рискуем жизнями, чтобы помочь Украине, а они нас бросают.

    Ну они вас не бросают, а направляют в передовые ряды борцунов с агрессивной Россией. fellow
    Что вам не понраву? belay
    Гордится надо, что первыми сдохните "за демократию и мир во всём мире". fellow wassat
  garik77
    garik77
    +2
    Сегодня, 14:23
    За что боролись на то и напоролись. Украинская благодарность, она такая. laughing Но зато есть шанс, что поток наёмников из стран Запада заметно иссякнет. А вот колумбийцы всё равно будут ехать, там выживание отдельных индивидуумов не важно, нужен боевой опыт и знания. Выживет из десяти один, зато он передст свой опыт боевикам наркокартелей.
  Tagan
    Tagan
    +1
    Сегодня, 14:42
    Это демонстрирует полное непонимание стратегической ценности «Интернационального легиона».

    Очень интересно!
    И в чём же эта ценность? Быковать на камеру в безопасном месте, распушив хвост?
    Normann
      Normann
      +1
      Сегодня, 15:03
      Многие из них хотели как в ЧВК, охранять какую-нибудь скважину, а раз за весь контракт пострелять в туземцев, а тут совсем другая история.
  Мячик
    Мячик
    0
    Сегодня, 14:43
    "...ой, это, что, нас пошлют туда, где русские стреляют??? И убить могут??? Это что такое творится-то..??!!" :-D
  Zacvasetskiy
    Zacvasetskiy
    0
    Сегодня, 15:20
    Даже как-то обидно, что теперь не получится их обнулить... request