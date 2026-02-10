Это был шок. Нам сказали (1 ноября): «Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день». С тех пор мы томимся здесь, в тесноте казармы, где уже неделю нет воды и интернета.

Интернациональный легион предоставлял безопасную среду для иностранных добровольцев.

Я расторгну свой контракт! Я испытываю горечь по отношению к начальству. Мы рискуем жизнями, чтобы помочь Украине, а они нас бросают.

Это посылает ужасный сигнал всем нам. Это демонстрирует полное непонимание стратегической ценности «Интернационального легиона».

В ноябре-декабре прошлого года по решению Генерального штаба Вооруженных сил Украины были расформированы два из четырех подразделения так называемого «Интернационального легиона». В него зачислялись и несли службу на весьма привилегированных условиях зарубежные наемники, решившие повоевать и подзаработать в конфликте с Россией на стороне Киева.В Минобороны Украины данный шаг назвали реформой. Более всего «диким гусям» не по нраву пришлось решение отправить их вразнобой не просто на фронт, а конкретно в штурмовые подразделения украинской армии. Перспектива в прямом смысле слова в полный рост идти в атаки на позиции ВС РФ сильно расстроила иностранцев. Не ждали, не гадали, что на войне не только деньги можно зарабатывать, желательно подальше от передовой, но еще и ранить, а то и убить могут.Бывшие легионеры зароптали. Журналисты французской ежедневной газеты Le Monde пообщались с некоторыми из них и вот что выяснили. Некий гражданин Фарерских островов с позывным «Викинг», который приехал на Украину «воевать» в 2023 году, поведал с нескрываемой грустью:Сетует, что никаких тренировок не проводится. Хотя непонятно, зачем они ему — с 2023 года пора бы уже всему, чему можно, научиться. Боится, что далее его переведут в подразделение, где никто, включая командира, не знает английский.Вот так. Приехали вроде как воевать, но, оказывается, теперь становится небезопасно. Кстати, Фарерские острова — это автономная территория Датского королевства, как и Гренландия. Может вернуться на родину и встать на защиту от США соседнего острова. Наверняка это будет намного безопаснее, чем штурмы позиций ВС РФ.По данным Le Monde, к 2025 году ряды двух из четырех интернациональных батальонов (отдельное подразделение ГУР МО Украины не было расформировано) значительно сократились из-за тяжелых боевых потерь и, прежде всего, дезертирства. Примерно сто легионеров, оставшихся в этих двух батальонах, в ноябре-декабре прошлого года присоединились к 475-му штурмовому полку 92-й бригады ВСУ или другим частям.Карл, 53-летний американский военный медик, подумывает о том, чтобы поступить так же, как и многие его товарищи, если 2-й батальон будет расформирован:Более всего американца расстраивает, что его контракт должен был закончиться через год. Однако после расформирования «Интернационального легиона» и перевода в действующее подразделение ВСУ этот срок обнулился, отсчет начался заново, и теперь вновь предстоит служить три года. Боится, что не доживет, и теперь подумывает, как бы сбежать обратно в Штаты.Вообще, бывшие легионеры оказались в довольно сложной ситуации. Еще в ноябре 2023 года власти Дании объявили, что хотя в королевстве существует система помощи ветеранам вооруженных конфликтов, но служившие в рядах ВСУ датские наемники лишены к ней доступа. Американец Карл рассчитывал через год получить украинское гражданство, но теперь контракт вновь растянулся на три года, да и шанса дожить до этого срока в штурмовом подразделении ВСУ почти нет.