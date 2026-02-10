Эстония испытает на Украине разработанную для борьбы с российскими БПЛА систему

Эстония разработала мини-ракету для борьбы с беспилотниками. Испытания изделия будут проведены на Украине уже в ближайшее время. Об этом сообщает украинская пресса.

Эстонская компания Frankenburg разработала специальную антидроновую систему малого радиуса действия. Основу данной системы составляет мини-ракета Mark 1, оснащенная современной оптико-электронной ГСН и замкнутой системой управления. Боеголовка с уже готовыми поражающими элементами, но не из металла, а из стекла. Ракета способна перехватывать дроны на дальности до 2-х и высоте до 1,5 километров.



Система работает по принципу: «выстрелил — забыл». Разработчик позиционирует систему как «доступное средство» борьбы с российскими дронами-камикадзе типа «Герань», а также другими барражирующими боеприпасами с невысокой скоростью полета. Пусковая установка для ракеты уже прошла испытания в Латвии.


На данный момент система все еще находится на этапе доработки, испытания планируется начать во 2-м квартале этого года на Украине, которая выступает в качестве полигона для всех стран.

Мы разрабатываем систему максимально быстро и надеемся на испытания на Украине в ближайшее время. Мы надеемся быть готовыми к демонстрации во 2-м квартале. Мы не хотим выходить с продуктом слишком рано, пока он недоработан.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 13:51
    Вот не надо смеяться при упоминании подобных стран. Все подобное оружие будет забирать жизни наших людей. И за лимитрофами стоят более серьезные дяди.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:56
    Что б остановить волну дронов, нужно много средств защиты/противодействия...
    Вопрос, а много ли они могут сделать, это ведь не только масса всяких ресурсов, это и бабки, которых затратить придётся не мало...
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 14:05
      Много - немного, но что то наверняка сделают и нам просто нельзя оставлять это без внимания.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:09
        Вопрос... а о чем спрашивать? Таких прожектов валом, пятачек за пучек... Сколько из них доходят до реального воплощения???
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 14:05
    А каким образом происходит обнаружение цели ,где локатор ?Не помню что бы Эстония хвалилась производством электроники
  4. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 14:08
    Хорошо бы вычислить и уничтожить гадов
  5. дед_Костя Звание
    дед_Костя
    0
    Сегодня, 14:11
    Я так понял, стеклянные поражающие элементы будут, как могут, слегка поражать летящую над Куевом "Герань" и .... "по домам"?
  6. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 14:30
    Не может быть никакого эффективного средства с геранями, если их производят десятками тысяч в год уже сегодня.
  7. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 14:31
    Если раньше оружие испытывали на полигонах и на деревянных мишенях то теперь запад сделал для себя самый гигантский полигон в мире Зеленский хозяевам привозите свои сырые и недоработанные изделия и испытываете их на украинцах
  8. Мячик Звание
    Мячик
    +1
    Сегодня, 14:39
    Нужно испытать российскую планирующую бомбу на этом эстонском предприятии. А то совсем шпротные крысы обнаглели.
  9. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 14:57
    А как они собираются сбивать с такой высотой, на конечном участке полета, ведь герани выше летают чем 1.5 км.