Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил возобновление контактов на техническом уровне между Россией и Францией. Он отметил, что при желании эти контакты помогут оперативно наладить диалог между странами на высшем уровне. По словам Пескова, Кремль обратил внимание на недавнее заявление Макрона о необходимости наладить отношения между Европой и Россией.Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Москва давно говорила, что низводить до нулевого уровня российско-французские отношения не только контрпродуктивно, но и вредно для всех сторон. Поскольку проблемы в международных отношениях сами по себе не решатся, возобновление контактов между Москвой и Парижем могут способствовать урегулированию напряженности.Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил, что в настоящее время еще не определены конкретные даты следующего раунда переговоров между представителями России, Украины и США. При этом Москва рассчитывает, что это «произойдет скоро».В то же время Макрон неожиданно заявил, что Европе следует готовиться к новым столкновениям с США и рассматривать как тревожный сигнал притязания Трампа на Гренландию. Президент Франции считает, что Европе не следует принимать за устойчивые перемены временное затишье в напряженности в отношениях с Вашингтоном, выраженное в прекращении дискуссий по поводу Гренландии, торговли и технологий. Макрон убежден, что администрация Трампа откровенно выступает против Европы и стремится к расчленению Евросоюза.

