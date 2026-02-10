Песков: технические контакты Москвы и Парижа уже начались

Песков: технические контакты Москвы и Парижа уже начались

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил возобновление контактов на техническом уровне между Россией и Францией. Он отметил, что при желании эти контакты помогут оперативно наладить диалог между странами на высшем уровне. По словам Пескова, Кремль обратил внимание на недавнее заявление Макрона о необходимости наладить отношения между Европой и Россией.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Москва давно говорила, что низводить до нулевого уровня российско-французские отношения не только контрпродуктивно, но и вредно для всех сторон. Поскольку проблемы в международных отношениях сами по себе не решатся, возобновление контактов между Москвой и Парижем могут способствовать урегулированию напряженности.



Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил, что в настоящее время еще не определены конкретные даты следующего раунда переговоров между представителями России, Украины и США. При этом Москва рассчитывает, что это «произойдет скоро».

В то же время Макрон неожиданно заявил, что Европе следует готовиться к новым столкновениям с США и рассматривать как тревожный сигнал притязания Трампа на Гренландию. Президент Франции считает, что Европе не следует принимать за устойчивые перемены временное затишье в напряженности в отношениях с Вашингтоном, выраженное в прекращении дискуссий по поводу Гренландии, торговли и технологий. Макрон убежден, что администрация Трампа откровенно выступает против Европы и стремится к расчленению Евросоюза.
  rocket757
Сегодня, 14:05
    rocket757
    
    Сегодня, 14:05
    От таких контактов толков не будет... wink
    ZovSailor
Сегодня, 14:17
      ZovSailor
      
      Сегодня, 14:17
      rocket757
      Сегодня, 14:05
      От таких контактов толков не будет... wink

      hi В дипломатии не должно быть слова "нет", иначе это не дипломатия.
      К этому прививают студентов - дипломатов с первых курсов.
      А хорошее и доброе слово вовремя всегда безопаснее хорошего пистолета в дополнение к изречению - Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.
      opuonmed
Сегодня, 14:33
        opuonmed
        
        Сегодня, 14:33
        Цитата: ZovSailor
        Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.

        Может, дипломаты убедят не поставлять киевскому режиму оружие? И при этом соблюдать интересы РФ.
      Дилетант
Сегодня, 14:58
        Дилетант
        
        Сегодня, 14:58
        В дипломатии не должно быть слова "нет", иначе это не дипломатия.

        Когда главу МИД А.А.Громыко звали "Мистер нет", то к СССР относились по меньшей мере с уважением. А когда главой российского МИД стал его внучатый зать Козырев, прозванный "Мистер да", на РФ стали "класть с прибором". А сейчас над мистером "красная линия" просто смеются.
        Zoldat_A
Сегодня, 15:20
          Zoldat_A
          
          Сегодня, 15:20
          Цитата: Дилетант
          В дипломатии не должно быть слова "нет", иначе это не дипломатия.

          Когда главу МИД А.А.Громыко звали "Мистер нет", то к СССР относились по меньшей мере с уважением. А когда главой российского МИД стал его внучатый зать Козырев, прозванный "Мистер да", на РФ стали "класть с прибором". А сейчас над мистером "красная линия" просто смеются.

          Не согласен только с одним - Козырев даже не "Мистер Да". Он "Мистер Чего изволите?"
      pin_code
Сегодня, 15:09
        pin_code
        
        Сегодня, 15:09
        Увы.. Сейчас все работает с точностью до наоборот. Добрый пистолет и потом так себе слово. Я про америкосов. Вот это работает. Чего ждут в башнях... Я не понимаю. АУГ у нас нет и не предвидится. На Китай? Сомнительно... Нужно просто взять и отправить 2-3 танкера на Кубу хоть с одним фрегатом.
      ln_ln
Сегодня, 15:18
        ln_ln
        
        Сегодня, 15:18
        Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.

        Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто пистолетом.
      isv000
Сегодня, 15:30
        isv000
        
        Сегодня, 15:30
        Цитата: ZovSailor
        А хорошее и доброе слово вовремя всегда безопаснее хорошего пистолета

        1. Пакт о ненападении между СССР и Германией.
        2. Соглашение о нерасширении НАТО.
        3. Похищение Мадуровых.
        4. Захват танкеров и хищение груза.
        5. Блокада Кубы.
        Список можно дополнять до бесконечности. Без доброго кольта в наше время точно не обойтись...
    Татьяна
Сегодня, 14:19
      Татьяна
      
      Сегодня, 14:19
      Интересно, а что конкретного главный извращенец Франции Макрон мечтает и хочет получить от России?
      Тоже мне "Наполеон"! Поздновато спохватился.
      rocket757
Сегодня, 14:26
        rocket757
        
        Сегодня, 14:26
        Макаронкин, это местное явление, нигде кроме гейропы не значит, не интересен никому...
        Такие стараются приклеится к большим, глобальные процесса, что напомнить о себе, вообще.
        Татьяна
Сегодня, 14:53
          Татьяна
          
          Сегодня, 14:53
          Цитата: rocket757
          Такие стараются приклеится к большим, глобальные процесса, что напомнить о себе, вообще.
          Всё так. А именно.

          Пока Макрон возглавляет Францию и мечтает ввести французские войска на территорию Украины, оставшуюся под властью Киева после остановки СВО в результате переговоров по настоянию перемирия по Трампу между Россией с киевским режимом, французик-"наполеончик" Макрон уже рвёт свои подмётки, чтобы успеть лично оказаться за разделкой послевоенной туши недостраны 404 в переговорах за обеденным столом "победителей" и к ним присоединившихся!
    Светлан
Сегодня, 14:20
      Светлан
      
      Сегодня, 14:20
      От таких контактов толков не будет...
      ..
      И что вы предлагаете?
      rocket757
Сегодня, 14:23
        rocket757
        
        Сегодня, 14:23
        Предлагаю... запастись семками, купить пива...
        Хотя, ничего важного, интересного там не будет.
        Светлан
Сегодня, 14:28
          Светлан
          
          Сегодня, 14:28
          Ну это сделаем мы, диванные войска и эксперты, а те которым мы выделили полномочия, должны работать и изыскивать все возможности для того чтобы наш диван был еще уютней.
          rocket757
Сегодня, 14:36
            rocket757
            
            Сегодня, 14:36
            Все правильно. Общаться, о чем то договариваться придётся... пусть и не соседи, но и не так уж далеко...
    pin_code
Сегодня, 15:04
      pin_code
      
      Сегодня, 15:04
      Ну почему.. Если взять два пустых ведра... И переливать и пустого в порожнее.. Толк будет! Все участники устанут от ОАЭ и переедут в другое место!
  Камалов
Сегодня, 14:07
    Камалов
    
    Сегодня, 14:07
    Этого скольского легушатника надо подальше выкинуть
    th.kuzmichev
Сегодня, 14:51
      th.kuzmichev
      
      Сегодня, 14:51
      Этого пустоголового чертёнка, удобнее всего скинуть с Эйфелевой башни
  Вадим С
Сегодня, 14:08
    Вадим С
    
    Сегодня, 14:08
    Давайте уже наладим контакты, опять будут у нас их машины, своего француза на новенького меняю 🤭
    RuAbel
Сегодня, 14:18
      RuAbel
      
      Сегодня, 14:18
      Пошьём костюмы с отливом, и в Ниццу! Не могу больше без фрикасе из лягушачьих лапок!
  Hitriy Zhuk
Сегодня, 14:09
    Hitriy Zhuk
    
    Сегодня, 14:09
    Контакты с Парижем? А может не надо? request
    Сомневаюсь я, что Европа решит задарить Россию дарами чтоб та впряглась за неё против США.
    А в остальных случаях Европа будет гнуть своё.
    (хотя есть мааалюсенький шанс что решит соскочить избавившись от неликвидной Украины, но он крайне мал, даже дары вероятнее)
    Andobor
Сегодня, 14:13
      Andobor
      
      Сегодня, 14:13
      Цитата: Hitriy Zhuk
      Контакты с Парижем? А может не надо?

      Надо жук, надо, Трамп от Украины отполз, отползет и Макроша, они уже кое что поняли.
    Пионер1984
Сегодня, 14:15
      Пионер1984
      
      Сегодня, 14:15
      Власть имущие,ради своего благополучия и мать родную продадут.Чего им какой то "плебс".Кладущий жизни на войне.
  tralflot1832
Сегодня, 14:10
    tralflot1832
    
    Сегодня, 14:10
    Не зря товарищ Полянский назначен главным по Европам в ОБСЕ.И Путин проведёт сегодня не анонсированы международный разговор.Макрон в раздумьях вдруг его кореша Стармера "уйдут " . laughingМакрон как обычно начнёт - Россия обязана первой доказать своё желание к миру на Украине и в Европе.Его ожидаемо пошлют .
    1. ПВВ22121922
      ПВВ22121922
      
      Сегодня, 14:15
      пошлют ли? стремление к сговору никуда не улетучилось. Это красная нить с момента начала СВО - выпрашивание договорняка
      tralflot1832
Сегодня, 14:17
        tralflot1832
        
        Сегодня, 14:17
        Я смотрю и читаю Сергея Викторовича и не частями а полностью .А вы кого читаете ?
        1. ПВВ22121922
          ПВВ22121922
          
          Сегодня, 14:18
          смотрите, думайте, читайте. и хоть немного сопоставляйте с делами, с реалиями. Если вам, конечно, не 10.
          tralflot1832
Сегодня, 14:20
            tralflot1832
            
            Сегодня, 14:20
            И это все что можете написать . laughing в мой адрес .
  HAM
Сегодня, 14:11
    HAM
    
    Сегодня, 14:11
    Контакты может и нужны,только вот не с этими "отцами и матерями эвропейской демократии"....эти покупают и тут же продают,недорого...
  Пионер1984
Сегодня, 14:13
    Пионер1984
    
    Сегодня, 14:13
    Что шалашовки соскучились по парижским бутикам? wassat
  8. ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    
    Сегодня, 14:14
    будем теперь унижаться перед Европой. Браво!
    th.kuzmichev
Сегодня, 14:58
      th.kuzmichev
      
      Сегодня, 14:58
      Очём паника? Это всё игры. И эти игры на линию фронта не влияют
      1. ПВВ22121922
        ПВВ22121922
        
        Сегодня, 14:59
        ежедневная смерть на фронте, безусловно, для вас игры. но не для погибших. а так, что ж, играйте. 4 года нетронутой инфраструктуры, логистики, управления врага. ежедневные унизительные выпрашивания договорняка
      Пионер1984
Сегодня, 15:15
        Пионер1984
        
        Сегодня, 15:15
        Именно что влияют.И не только на линию фронта.
  Neo-9947
Сегодня, 14:14
    Neo-9947
    
    Сегодня, 14:14
    А если Кайа Каласс намекнет, что можно наладить диалог, то г-н Песков с радостью скажет, что мы всегда готовы и только этого и ждем?

    Т.е. Москва готова говорить хоть с чёртом?
    1. ПВВ22121922
      ПВВ22121922
      
      Сегодня, 15:01
      так они тут только этого и ждут. чтобы всё стало "как было"
      Пионер1984
Сегодня, 15:17
        Пионер1984
        
        Сегодня, 15:17
        Они не просто ждут,они мечтают всё вернуть ,как до СВО потому и страна вместо развития топчется на месте.
    Пионер1984
Сегодня, 15:16
      Пионер1984
      
      Сегодня, 15:16
      Черти они друг с дружкой договорятся.
  gsev
Сегодня, 14:14
    gsev
    
    Сегодня, 14:14
    России надо определитьься кого она поддерживает в конфликте вокруг Гренландии: притязания США или попытку Европы отстоять Гренландию. В свое время при Хрущеве попытка занять нейтралитет в индо-китайском противостоянии привела к потере союзных отношений с КНР и не привела ни к полноценному научно-техническому сотрудничеству с Индией ни смогло отровать Индию от сотрудничества с Западом. Максимум что смогла Индия насолить НАТО так это вернуть себе французские и португальские анклавы-колонии в Индии. Сотрудничество с Францией сдерживало нашу помощь алжирским партизанам, а попытка сотрудничать с Италией привела к отказу СССР при сталине от поддержки притязаний Эфиопии на Эритрею. После демаршей Франции и Великобритании против России надо воздерживаться от уступок Франции и в ситуационном союзе с КНР, Турцией и США стремиться выдавливать ее из Африки. США требуют от России уступок. Пусть такой уступкой будет только отказ от сотрудничества с Аэрбасом, Шнайдером и Рено и одобрение аннексией Трампом Канады и Гренландии..
    1. ПВВ22121922
      ПВВ22121922
      
      Сегодня, 15:01
      России нужен Шпицберген
      1. ПВВ22121922
        ПВВ22121922
        
        Сегодня, 15:07
        а также Прибалтика, украина и северный Казахстан
      Пионер1984
Сегодня, 15:19
        Пионер1984
        
        Сегодня, 15:19
        России нужна национально ориентированная "элита".А пока таковой не наблюдается.
  RuAbel
Сегодня, 14:16
    RuAbel
    
    Сегодня, 14:16
    Чесслово, как дети малые... Трамп конфекту посулил – ура, дух Анкориджа так сладок и приятен! Через полгода принюхались – дермо дерьмом этот Анкоридж оказался. Теперь с другой стороны тип педофильской наружности конфеткой манит. Ура, усы распушили, диалогом запахло! Авось этот дядечка не обманет! Де би лы, ... ля...
    ergh081
Сегодня, 14:45
      ergh081
      
      Сегодня, 14:45
      По Анкориджу и его духу: через некоторое время наш начальник опять заявит, что его за нос водили. Грабли - они, однако, не только для ДБ, но и для начальников
  12. Ростов_1976
    Ростов_1976
    
    Сегодня, 14:17
    Лиза Пескова заскучала по Парижу?
  Vulpes
Сегодня, 14:17
    Vulpes
    
    Сегодня, 14:17
    Российская "элита" очень соскучилась по Лазурному берегу.
  Incvizitor
Сегодня, 14:24
    Incvizitor
    
    Сегодня, 14:24
    Контакты с гнидами снабжающими оружием укрофашистов.
  Из_дикого_леса_дикая_тварь
Сегодня, 14:28
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    
    Сегодня, 14:28
    …Кремль обратил внимание на недавнее заявление Макрона о необходимости наладить отношения между Европой и Россией…
    И Кремль тут же завилял хвостом и пустил слюнку? У Кремля память рыбки-гуппи? Кремль уже забыл слова Макрона от октября 2025-го: «Европа недооценила Россию, которая наряду с терроризмом является самой большой структурной угрозой для европейцев"? Или от июля 25-го: «Россия представляет постоянную опасность для Европы, начиная от Кавказа и заканчивая Арктикой»? Или от марта прошлого года: «Страны Европы, которые договорятся об отправке военных на Украину для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Российской Федерации»?..
    1. ПВВ22121922
      ПВВ22121922
      
      Сегодня, 15:04
      позорное позорище. вырождение какое-то. один вид и речи Дмитриева. Неужели Российская держава воплотилась вот в это?
  tralflot1832
Сегодня, 14:36
    tralflot1832
    
    Сегодня, 14:36
    Цитата: gsev
    России надо определитьься кого она поддерживает в конфликте вокруг Гренландии:

    У России и без Гренландии проблем хватает с Шпицбергеном - Грумантом.
  Дилетант
Сегодня, 14:50
    Дилетант
    
    Сегодня, 14:50
    По словам Пескова, Кремль обратил внимание на недавнее заявление Макрона о необходимости наладить отношения между Европой и Россией.

    Сколько дерма и пакостей сделал Макрон России за последнее время даже трудно посчитать. И это не считая заявы петушка о вводе французских войск вна украину. Но тем не менне Кремль собирается вести с ним диалог. Сколько можно "пИсать себе в борщ". Никакого уважения ни к себе, ни к стране. Макрон враг и у него одно желание - нагадить и/или обмануть. Тьфу!
    1. ПВВ22121922
      ПВВ22121922
      
      Сегодня, 15:06
      нет, мы будем унижаться, будем добиваться договорняка, вступим в прямой сговор, забудем денацификацию, демилитаризацию, национальные интересы. Мы добььььььёмся своего! мы сильные и волевые! Нас не надуют (не завставят победить врага)
  Tagan
Сегодня, 15:11
    Tagan
    
    Сегодня, 15:11
    "Налаживание" контактов со стороны Макрона видимо как-то связано с попытками влезть в переговорный процесс под любым соусом.
  pin_code
Сегодня, 15:13
    pin_code
    
    Сегодня, 15:13
    А Париж... Да кому он нужен. Там нет лидера нации. Там сидит какой-то макрон. Он же "демократически" выбраный изделие №2? Или 3? Не помню уже.
    1. ПВВ22121922
      ПВВ22121922
      
      Сегодня, 15:20
      это вам не нужен, а кое для кого он "партнёр"
  ulembeck
Сегодня, 15:16
    ulembeck
    
    Сегодня, 15:16
    технические контакты Москвы и Парижа уже начались

    Очередной порожняк, как, впрочем, и всё остальное с участием Макрона.
    1. ПВВ22121922
      ПВВ22121922
      
      Сегодня, 15:21
      ну, не скажите. ежедневное желание и выпрашивание договорняка свою щель таки найдёт