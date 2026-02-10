ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

Сотрудники ФСБ задержали еще одного соучастника покушения на генерала Владимира Алексеева, им оказался сын ранее задержанного Виктора Васина Павел. Как сообщает ЦОС ФСБ, он уже дает признательные показания.

Российские силовики установили и задержали третьего соучастника покушения на генерала Алексеева. Согласно предоставленной информации, Павел Васин обеспечивал непосредственного исполнителя покушения Любомира Корбу и своего отца транспортными средствами для наружного наблюдения, а также для изъятия оружия из схрона. Кроме того, он обеспечил группу техническими средствами слежения: видеорегистратором и трекером.



Федеральной службой безопасности задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, гражданин России Васин Павел, 1981 г. р.


Также Павел Васин собирал сведения об адресах проживания и автомобилях интересовавших СБУ сотрудников российского Минобороны. По словам задержанного, он следил как минимум еще за двумя сотрудниками военного ведомства.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 14:30
    От осинки не родятся апельсинки.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 14:34
      Идейные или за бабки?
      Так то без разницы, диверсант, террорист, предатель... должно быть одно наказание, конечное...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 14:39
        rocket757 hi ,думаю семейный подряд,бизнес как говорят ничего личного. С наказанием согласен причём сроки должны быть очеееееень длинными.
      2. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 14:59
        Выглядит так, что папаша с сыном, за идею, исполнитель, за бабки.
      3. rait Звание
        rait
        +1
        Сегодня, 15:08
        Однозначно идейность присутствует. Потому что это именно спящие агенты, засланные в Россию уже не один год назад.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:31
    Проверьте этого украинского пенсионера в Карелии ,лайкал в ютубе убийство российского генерала .Всего 30 000 руб штрафа .Живёт кстати довольно интересном районе Карелии. Может таких надо не штраф ,а высылку на историческую родину ?Через Курскую область.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 14:47
      а накой высылать-они ж потом в нашу сторону будут плевать, этож потенциальный свиновоин...под нож их и всё
  3. garik77 Звание
    garik77
    +3
    Сегодня, 14:32
    А почему предателей и диверсантов не утилизируют по закону военного времени? Арест, допрос, следствие суд. А затем высшая мера наказания. За измену Родине и терроризм.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 14:40
      Высшей меры наказания в России, то есть смертной казни, не существует. Жаль конечно.
      1. Normann Звание
        Normann
        +2
        Сегодня, 14:50
        Она есть, просто действует мораторий.........
      2. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Сегодня, 15:02
        Нет, нет, существует. Объявлен мораторий, да и Конституционный суд, в прошлом году постановил:
        ниизя!
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          0
          Сегодня, 15:31
          Вот-вот, судя по тому, что меня сразу же заминусовали, не один Зорькин так считает... recourse
    2. A503 Звание
      A503
      +3
      Сегодня, 14:41
      А почему предателей и диверсантов не утилизируют по закону военного времени?

      Потому, что у нас не военное время. Военное время — период времени, в течение которого два государства, группа государств, либо политические силы внутри одного государства (гражданская война) находятся в состоянии войны между собой.
      Состояние войны возникает с момента её объявления высшим органом государственной власти либо с момента фактического начала военных действий. Военное время, это особые условия жизни государства, страны (края, области. региона) и общества, связанные с возникновением форс-мажорного обстоятельства — войны. Каждое государство обязано выполнять свои функции по защите своих граждан от внешней угрозы. В свою очередь, для выполнения этих функций, законами всех государств и стран предусмотрено расширение полномочий государства с одновременным ограничением гражданских прав и свобод жителей. Военное время также следует отличать от военного положения — это особый правовой режим государства или страны, вводимый в условиях внешней агрессии или её угрозы. А у нас так, операция "Ы".
  4. A503 Звание
    A503
    -2
    Сегодня, 14:34
    Это конечно хорошо, но когда уже спецслужбы будут работать на упреждение, а не после очередного об...ера? И когда уже спецслужбы РФ начнут ликвидацию офлиц404 и иных? Или мы не такие, работать разучились?
    P.S. За Державу обидно!
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      -1
      Сегодня, 15:08
      Слушал сегодня вести ФМ (ну сейчас тапки в меня полетят) так даже на этом канале задают вопрос,доколе? Сколько можно жевать сопли,почему этих ещё не ликвидировали.Почему до сих пор стоит целый и невредимый киевский вокзал?Специально берегут для приема дорогих гостей из Запада
      1. bk316 Звание
        bk316
        +1
        Сегодня, 15:21
        Почему до сих пор стоит целый и невредимый киевский вокзал?

        Киевский вокзал батенька в Москве. laughing
    2. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Сегодня, 15:20
      вмс, ввс, пехота, броня-все это в разы (многие)

      Они и работают в основном на упреждение.
      На ВО примерно раз в неделю новости прозадержания.
  5. Мячик Звание
    Мячик
    +6
    Сегодня, 14:37
    Цитата: A503
    Это конечно хорошо, но когда уже спецслужбы будут работать на упреждение

    А с чего ты взял, что не работают? То, что озвучивается и попадает в СМИ, - это крошечная вершина айсберга.
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      -1
      Сегодня, 14:49
      но походу и сам айсберг-не айс...- не слышно ,чтобы в хохлорейхе по генералу в месяц делетировали,как у вас......
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        0
        Сегодня, 15:02
        не слышно ,чтобы в хохлорейхе по генералу в месяц делетировали,как у вас....

        Слышалка плохая
        Согласно сводке Минобороны на 19 июня, крылатыми ракетами "Калибр" был нанесён удар по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области.

        — В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, — сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          -3
          Сегодня, 15:05
          так разговор был за то ,что орки у вас не ракетами (пока что) генералов убивают-а киллеров подсылают- и пока что эффективно - а ваши спецслужбы такой-же эффективностью не обладают .
        2. литий17 Звание
          литий17
          -3
          Сегодня, 15:14
          Извините, это тот самый Коношенков который уже два раза как минимум уничтожил всю авиацию и боевую технику ВСУ? Я ему верю, за такие победы он же получил генерал-лейтенанта!
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 15:33
            Цитата: литий17
            это тот самый Коношенков который уже два раза как минимум уничтожил всю авиацию и боевую технику ВСУ

            Нет, тот Конашенков, который два раза уничтожил всю укроавиацию и боевую укротехнику, существует только в фантазиях увы-патриотов и всепросральщиков. Особенно тех, у которых Родина – это великий и могучий Советский Союз, где все были счастливы, а современная Россия – унылое, нищее, никчемное образование с тупыми лампасниками под управлением воровской компрадорской власти.
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +3
        Сегодня, 15:12
        Цитата: eugen_caro
        не слышно ,чтобы в хохлорейхе по генералу в месяц делетировали,как у вас

        По вашей математике получается, у нас сорок восемь генералов убито укрокиллерами?

        Цитата: eugen_caro
        орки у вас не ракетами (пока что) генералов убивают-а киллеров подсылают

        Зачем нужны киллеры, если есть ракеты?
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          0
          Сегодня, 15:23
          этим бесам на круг ПООБЕЩАЛИ 40 штук баксов-т.е. по десятке на голову...- и сработали точечно,при том,что отработанному мясу можно и не платить-они же спалились....-куда им- в северную тюряжку баксы переводом вышлют? laughing ... а теперь скажите- сколько стоит ракета,и какова точность попадания и вероятность того,что обьект будет находиться именно в нужном месте в нужное время....рагули достаточно жадные ,чтобы тратить дорогущие ракеты на цель с вероятностью 50\50- им проще нанять лохов,которые за ОБЕЩАНИЕ морковки всё сделают точечно . а потом -можно самим этих лохов слить- и налицо большая экономия,а бабло (особенно в своём ЛИЧНОМ кармане)-уж поверьте- рагули умеют считать .. laughing
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 15:27
            Цитата: eugen_caro
            рагули достаточно жадные ,чтобы тратить дорогущие ракеты на цель с вероятностью 50\50

            Всё ещё проще – вна Украине нет таких ракет.
    2. A503 Звание
      A503
      -3
      Сегодня, 14:49
      С
      А с чего ты взял, что не работают?
      1-не тыкай, Вы мне не друг. 2-если бы работали как следует, то не валили бы разных генералов, уже 4-х! и это не берем во внимание покушения и убийства разных конструкторов и других лиц имеющих отношение к оборонке, ВПК. А так да, вершина айсберга. Всё прекрасно.
  6. Мячик Звание
    Мячик
    +1
    Сегодня, 14:52
    Цитата: eugen_caro
    не слышно ,чтобы в хохлорейхе по генералу в месяц делетировали,как у вас......

    У вас, в хохлорейхе, запрещено говорить про зрады. Вы, судя по укрогеббельсСМИ, уже Урал штурмуете контингентом "весьмирснами".
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 14:54
    Гуманизм ко всем подобным врагам моей страны вызывает слишком много вопросов к людям, держащим власть в стране.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:02
    Цитата: rosomaha
    под нож их и всё

    Подозреваю что это чей-то папа припёрся к дитятке на север ,совсем не в могут стало на Украине. Просто не хочется в этом дерьме копаться Там местные разберутся .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:08
      Пенсу 67 лет ,раскаялся ,действовал осознанно. Имеет вид на жительство .
  9. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 15:07
    Сядут усе, бу-га-га-га….)))))
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:22
    Теперь их надо выдать так, как выжимают лимон!
  11. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 15:25
    Сдал сынулю лишенец? Сволочь на сволочи и сволочью погоняет. laughing