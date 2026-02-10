ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
Сотрудники ФСБ задержали еще одного соучастника покушения на генерала Владимира Алексеева, им оказался сын ранее задержанного Виктора Васина Павел. Как сообщает ЦОС ФСБ, он уже дает признательные показания.
Российские силовики установили и задержали третьего соучастника покушения на генерала Алексеева. Согласно предоставленной информации, Павел Васин обеспечивал непосредственного исполнителя покушения Любомира Корбу и своего отца транспортными средствами для наружного наблюдения, а также для изъятия оружия из схрона. Кроме того, он обеспечил группу техническими средствами слежения: видеорегистратором и трекером.
Федеральной службой безопасности задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, гражданин России Васин Павел, 1981 г. р.
Также Павел Васин собирал сведения об адресах проживания и автомобилях интересовавших СБУ сотрудников российского Минобороны. По словам задержанного, он следил как минимум еще за двумя сотрудниками военного ведомства.
