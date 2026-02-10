Восстановление для фронта «побитой» немецкой техники ВСУ развёрнуто в Румынии

1 454 8
Немецкая компания Rheinmetall объявила о полной загрузке принадлежащего ей ремонтного центра в Сату-Маре, на севере Румынии. Он отвечает за восстановление для фронта «побитой» российскими войсками техники, ранее поставленной ВСУ западными «партнёрами», в частности БМП Marder 1A3 – наиболее многочисленной боевой модели из переданных ФРГ.

О создании данного сервисного центра, предназначенного для ремонта немецкого оружия, заявлялось ещё в 2022-2023 годах. В 2024 году было решено развернуть его работу на новом уровне. Недавно в Rheinmetall сообщили о «полноценном запуске» мощностей. Работа центра была показана в сети.





Всего ВСУ получили от Германии около 140 Marder из 165 экземпляров, запланированных, согласно официальным заявлениям, к передаче. Большую их часть извлекал со своих складов и восстанавливал Rheinmetall.

Marder 1A3 – это модернизированная версия Marder 1, разработанная в конце 1980-х годов. Она вооружена 20-мм автоматической пушкой MK20 Rh202 от Rheinmetall (202 готового к выстрелу снаряда), спаренной с 7,62-мм пулемётом MG3 (5000 патронов). Для поражения тяжелобронированных целей машина может быть оснащена ПУ для ПТУР MILAN. Имеется ИК-камера. Броня была усилена и в состоянии выдержать попадание 20-мм боеприпаса.



В отличие от американской БМП Bradley или российской БМП-3, пушка у Marder 1A3 не стабилизирована, что делает крайне затруднительной стрельбу с ходу. Немцы при модернизации до уровня 1A3 сознательно не стали устанавливать стабилизатор, так как, помимо прочего, они считали, что машина должна работать из засад или из-за укрытий.
  1. котик-русич Звание
    котик-русич
    +3
    Сегодня, 19:13
    Нанести удар по заводу "Геранями" с нарисованными "тризубами" и надписями на "мове".
    Сколько раз уже говорили, что ЕС-НАТО беззащитно и сша не будут вмешиваться - вот и проверим...
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +5
    Сегодня, 19:17
    Цыгане своё ещё выхватят!
    Как только либералов сменят военные, эти и поляки первыми получат!
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +3
    Сегодня, 19:19
    Рисково. Могут угнать лошадиные силы
    1. мазута Звание
      мазута
      +2
      Сегодня, 19:24
      Костры,табор...пой гитарная струна...
  4. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 19:21
    Судя по фото в сети битые Мардеры нет смысла восстанавливать, только поломанные и уроненные.
  5. мазута Звание
    мазута
    +2
    Сегодня, 19:27
    Конечно бы отделение дроноводов с напалмом иметь неплохо на каждом участке,чтобы дожигали врага и тащить было нечего в ремонтные мастерские.Огонь сделает восстановление бессмысленным.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 19:31
    Подсказка: если немного нарушить паровозное сообщение, то до Румынии ничего не доедет. А Рейнметалл уже везде пролез.
    1. мазута Звание
      мазута
      +1
      Сегодня, 19:47
      Что там говорить,денежку зарабатывают на всём.