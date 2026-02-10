Правительство обязало подключить к системе ГЛОНАСС все гражданские БПЛА

Правительство России утвердило постановление, согласно которому предполагается обязательное подключение с 1 марта 2026 года всех гражданских беспилотных воздушных судов к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС".

В опубликованном на портале правовой информации документе указано, что с 1 марта вводятся правовые основания функционирования единой системы идентификации беспилотного транспорта. Идентификация и онлайн-мониторинг гражданских БПЛАс использованием системы "ЭРА-ГЛОНАСС" ранее были успешно протестированы в 35 регионах России. Цифровая платформа позволяет отслеживать маршруты передвижения беспилотников, данные об операторах и владельцах, а также время и скорость полетов воздушных судов. Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела но орбиту новые спутники военного назначения и спутники навигационной системы ГЛОНАСС.



Также сообщается, что в России планируется внедрение "цифрового компаса" - технологии, которая позволит при помощи сети подвижной наземной радиосвязи с дециметровой точностью определять координаты объектов там, где сигнал спутников GPS/ГЛОНАСС недоступен или ненадежен. Работа над этой технологией в настоящее время ведется в лаборатории программно-конфигурируемого радио (SDR) СПбГУТ. В качестве инфраструктуры для прототипирования "цифрового компаса" предлагается использовать существующие сети 4G/5G и технологии SDR.
  1. Фразах Звание
    Фразах
    -3
    Сегодня, 15:16
    Следить за законопослушными гражданами есть первейшая обязанность государства, чтоб граждане всегда имели вид лихой, придурковатый и не сомневались в линии партии. За не законопослушными гражданами следить незачем, они все равно законов не признают.
    1. ПВВ22121922
      ПВВ22121922
      0
      Сегодня, 15:27
      да комы вы нужны? если только не усугубите добровольно своё положение.
  2. ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    -1
    Сегодня, 15:16
    и это правильно. Безопасность безопасна только тогда, когда контролируешь её сам
  3. _Морпех_ Звание
    _Морпех_
    -2
    Сегодня, 15:17
    Вот и ещё один сбор будет) за установку/регистрацию симки (или что там, знаю что в школьных автобусах это как средство идентификации используется у них) процентик, а за нарушение штраф (в полсони/сотню раз больше чем сейчас) и статья, всё только из благих намерений)))
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:21
    И в Рооссрыболовстве " инпортозамещением " запахло .Пусть на маринтрафиках видят только силуэт траулера под Российским флагом .А я и думаю куда российские траулеры исчезают в Норвежской экономической зоне ( но не все ).
  5. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    Сегодня, 15:29
    глонасс в последнее время плохо работает 😪
    иногда ошибки больше десяти километров 🤕
    а два года назад ездил на поезде и была ошибка в сто пятьдесят километров 🧐
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 15:32
      а вы думали что в сказку попали? laughing