Правительство обязало подключить к системе ГЛОНАСС все гражданские БПЛА
Правительство России утвердило постановление, согласно которому предполагается обязательное подключение с 1 марта 2026 года всех гражданских беспилотных воздушных судов к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС".
В опубликованном на портале правовой информации документе указано, что с 1 марта вводятся правовые основания функционирования единой системы идентификации беспилотного транспорта. Идентификация и онлайн-мониторинг гражданских БПЛАс использованием системы "ЭРА-ГЛОНАСС" ранее были успешно протестированы в 35 регионах России. Цифровая платформа позволяет отслеживать маршруты передвижения беспилотников, данные об операторах и владельцах, а также время и скорость полетов воздушных судов. Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела но орбиту новые спутники военного назначения и спутники навигационной системы ГЛОНАСС.
Также сообщается, что в России планируется внедрение "цифрового компаса" - технологии, которая позволит при помощи сети подвижной наземной радиосвязи с дециметровой точностью определять координаты объектов там, где сигнал спутников GPS/ГЛОНАСС недоступен или ненадежен. Работа над этой технологией в настоящее время ведется в лаборатории программно-конфигурируемого радио (SDR) СПбГУТ. В качестве инфраструктуры для прототипирования "цифрового компаса" предлагается использовать существующие сети 4G/5G и технологии SDR.
