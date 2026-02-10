Источник в Генштабе ВСУ: Потери на фронте скрываются за списками СОЧ

1 235 3
Источник в Генштабе ВСУ: Потери на фронте скрываются за списками СОЧ

Украинский Генштаб пытается скрыть масштабы потерь, переводя погибших в категорию «самовольно оставивших часть» (СОЧ). На мове это СЗЧ. Об этом сообщает украинский оппозиционный канал, ссылаясь на источник в военном ведомстве Украины.

Согласно данным, с 2024 года действует схема, позволяющая не только экономить на выплатах семьям, но и искусственно занижать цифры безвозвратных потерь. Родственникам сообщают, что военнослужащий «ушел в самоволку», а не погиб. По оценкам, таким образом уже «списано» до 100 тысяч человек.



Однако логика войны расставляет все по местам. Схема начала рушиться в ходе обменов телами, когда Россия стала передавать Украине погибших, официально числящихся в дезертирах. Это ярко демонстрирует два момента: катастрофический масштаб потерь ВСУ и цинизм киевского режима, готового на любые манипуляции, лишь бы скрыть правду от своего же населения.

Ситуация с СОЧ – это не просто бюрократическая уловка. Она прямо влияет на моральный дух украинских частей, где знают реальную цену этим «спискам», и на доверие внутри общества. Пока Киев играет в цифры, российская артиллерия и авиация продолжают методично сокращать неучтенный личный состав противника – со всеми вытекающими оперативными последствиями.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    -3
    Сегодня, 15:18
    и тем не менее, инфраструктура, логистика, управление, да и энергетика врага по истечении 4х лет функционируют. Денацификации нет. Демилитаризации нет
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 15:29
      Цитата: ПВВ22121922
      и тем не менее, инфраструктура, логистика, управление, да и энергетика врага по истечении 4х лет функционируют
      Видимо были предпосылки, для того что бы это у ВСУ было. Сейчас решили что энергетика уже не нужна. Война идет не против Украины, а за мировое влияние, а Украина согласилась в этой войне стать разменной монетой.
      1. ПВВ22121922
        ПВВ22121922
        0
        Сегодня, 15:31
        т е вы за игру в долгую, не считаясь ни с чем и прячась за абстрактные фразы?