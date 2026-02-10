Источник в Генштабе ВСУ: Потери на фронте скрываются за списками СОЧ
1 2353
Украинский Генштаб пытается скрыть масштабы потерь, переводя погибших в категорию «самовольно оставивших часть» (СОЧ). На мове это СЗЧ. Об этом сообщает украинский оппозиционный канал, ссылаясь на источник в военном ведомстве Украины.
Согласно данным, с 2024 года действует схема, позволяющая не только экономить на выплатах семьям, но и искусственно занижать цифры безвозвратных потерь. Родственникам сообщают, что военнослужащий «ушел в самоволку», а не погиб. По оценкам, таким образом уже «списано» до 100 тысяч человек.
Однако логика войны расставляет все по местам. Схема начала рушиться в ходе обменов телами, когда Россия стала передавать Украине погибших, официально числящихся в дезертирах. Это ярко демонстрирует два момента: катастрофический масштаб потерь ВСУ и цинизм киевского режима, готового на любые манипуляции, лишь бы скрыть правду от своего же населения.
Ситуация с СОЧ – это не просто бюрократическая уловка. Она прямо влияет на моральный дух украинских частей, где знают реальную цену этим «спискам», и на доверие внутри общества. Пока Киев играет в цифры, российская артиллерия и авиация продолжают методично сокращать неучтенный личный состав противника – со всеми вытекающими оперативными последствиями.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация