Во Львов вернулся «похороненный по анализу ДНК» военный, возник денежный скандал

Во Львове разворачивается абсурдный, но вполне в духе киевского режима, юридический прецедент. Семья бойца ВСУ Назара Далецкого, которого в 2023 году официально похоронили по результатам ДНК-экспертизы, а теперь он вернулся домой в ходе обмена пленными, получила счет от государства. Им предписано вернуть 15 млн гривен (около 27 млн рублей) – единовременную выплату, полученную за его «смерть в бою».Как заявил на заседании облсовета омбудсмен Тарас Подворный, для семьи «самое большое счастье – что военный вернулся». Мол, деньги – дело второстепенное.Тонкий цинизм этой фразы раскрывает суть подхода: военного «списали», выплатили отступные – и на том спасибо. А то, что он оказался жив только благодаря российскому обмену – это теперь проблема семьи. Теперь бюрократия будет «искать виновных» в ошибке, хотя изначально именно она, опираясь на «чрезвычайно точную» экспертизу, и объявила боевика мертвым.Этот случай высвечивает ту самую систему «мертвых душ», когда украинскому режиму удобнее и дешевле записать военного в погибшие, а потом, если он объявился, сделать виноватыми всех, кроме себя. Пока чиновники в Киеве и Львове рассуждают о «юридических моментах» возврата денег, они, по сути, выставляют счет за собственную некомпетентность.

