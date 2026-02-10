Во Львов вернулся «похороненный по анализу ДНК» военный, возник денежный скандал

4 610 21
Во Львове разворачивается абсурдный, но вполне в духе киевского режима, юридический прецедент. Семья бойца ВСУ Назара Далецкого, которого в 2023 году официально похоронили по результатам ДНК-экспертизы, а теперь он вернулся домой в ходе обмена пленными, получила счет от государства. Им предписано вернуть 15 млн гривен (около 27 млн рублей) – единовременную выплату, полученную за его «смерть в бою».

Как заявил на заседании облсовета омбудсмен Тарас Подворный, для семьи «самое большое счастье – что военный вернулся». Мол, деньги – дело второстепенное.



Тонкий цинизм этой фразы раскрывает суть подхода: военного «списали», выплатили отступные – и на том спасибо. А то, что он оказался жив только благодаря российскому обмену – это теперь проблема семьи. Теперь бюрократия будет «искать виновных» в ошибке, хотя изначально именно она, опираясь на «чрезвычайно точную» экспертизу, и объявила боевика мертвым.

Этот случай высвечивает ту самую систему «мертвых душ», когда украинскому режиму удобнее и дешевле записать военного в погибшие, а потом, если он объявился, сделать виноватыми всех, кроме себя. Пока чиновники в Киеве и Львове рассуждают о «юридических моментах» возврата денег, они, по сути, выставляют счет за собственную некомпетентность.
  1. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +9
    Сегодня, 18:30
    Родственникам проще его прибить, чем 15 лямов возвертать.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 18:51
      Цитата: Metallurg_2
      Родственникам проще его прибить, чем 15 лямов возвертать.

      По украинским законам они не успели 15 лямов поулучить, выплаты на 7 лет расписаны.
      1. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        0
        Сегодня, 19:30
        Получить не успели, но выплатят всё равно.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 19:33
          Цитата: tatarin1972
          Получить не успели, но выплатят всё равно.

          Да, погибших то всего 55 тыс.
      2. cpls22 Звание
        cpls22
        +1
        Сегодня, 20:08
        Цитата: Andobor

        По украинским законам они не успели 15 лямов поулучить, выплаты на 7 лет расписаны.

        Вроде писали, что выплаты решили отсрочить, до окончания войны. Если их получили целиком, то возможен вариант с откатом. Картина Репина "Не ждали" wassat рановато бойца вернули ).
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:01
      Цитата: Metallurg_2
      Родственникам проще его прибить, чем 15 лямов возвертать.

      Проще ТЦКашникам на фронт отправить, где через пару недель, точно прибьют и деньги не придётся возвращать.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 19:16
        Ещё отправят. Я в этом не сомневаюсь.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 19:23
      Вообще, юридически они должны бабло вернуть! Но, это же украинцы! Денег не отдадут. Пацан попал в просак!)))
  2. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 18:36
    Им предписано вернуть 15 млн гривен

    Лучше бы он не возвращался 😂
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +6
      Сегодня, 18:45
      Опять русские виноваты 🥺
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 18:47
    Интересно, на каком материале анализ ДНК делали. Есть конечно одна идея...
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 19:36
      За экспертизу просто денег занесли. Обычная какеловская практика.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 18:50
    Так ,он умер, жене дали деньги .Он живой - жена отдала деньги.Через месяц за ним пришли ТЦК .Жена осталась без денег. Он умер .Жена осталась без денег .Так что-ли.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:03
      Цитата: tralflot1832
      пришли ТЦК .Жена осталась без денег. Он умер .Жена осталась без денег .Так что-ли.

      Как у нас говорят местные - "В одну руку, две булки не дают".
  5. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 18:54
    Un "remake" du film Français " Le retour de Martin Guerre" ?

    "Римейк" французского фильма" Возвращение Мартина Герра"?
  6. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +3
    Сегодня, 18:56
    А вот xрeнушки вам!
    Свидетельство о смерти есть, значит помер. Вот и муж новый подтвердит.
    А что это за крендель заявился, мы понятия не имеем.
    am .
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 19:17
      Я бы на его месте сделал новые документы и скрылся. С половиной денег.
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 19:32
        Во-во. Нормальные люди перед визитом звонят. Договариваются. А не как снег на голову - здрасьте, это я.
  7. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 19:36
    Кому нам предлагают посочувствовать?
  8. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 19:46
    Так еще не вечер !
    Выход есть ! Надо добровольно сдаться тцк и незамедлительно отправится на фронт и там наконец то как и положено героически погибнуть
    Государству облегчение де юре и семье де факто
  9. old64 Звание
    old64
    0
    Сегодня, 19:57
    Опять русня виновата. Вернули в целости и сохранности.