Захарова сравнила НАТО с отарой овец во главе с волком

Директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала ряд интервью российским СМИ, приуроченные к Дню дипломатического работника (День дипломата учрежден в 2022 году), который отмечается в нашей стране сегодня.

Одной из тем стал Североатлантический альянс в контексте нынешних отношений его членов с Соединенными Штатами при втором сроке Трампа. Представитель МИД РФ образно, но очень точно охарактеризовала НАТО как стадо послушных овец, во главе которого находится волк в овечьей шкуре. Она напомнила, как в свое время в НАТО «загоняли страны, как в стадо овец», не удосуживаясь объяснить, зачем им это надо.



Захарова в эфире радиостанции Sputnik:

Просто со временем выделилась одна овца. Она помощнее и действует как бы индивидуально. Она то присоединяется к отаре, то уходит от нее на какое-то расстояние, то говорит всем остальным действовать, а сама, так сказать, наблюдает. То идет впереди.

Очень похоже на то, что это «баран-провокатор», продолжила Захарова. В какой-то момент всё так и выглядело. Но теперь всё очевиднее становится, что это самый что ни на есть кровожадный «волк в овечьей шкуре, который так себя и позиционировал изначально».

В комментарии телеканалу «Россия 24» официальный представитель МИД России отдельно развила тему взаимоотношений НАТО и Европейского союза. Она подметила, что за последние даже не годы, а десятилетия ЕС стал действительно обслуживающим механизмом Североатлантического менталитета. Причем по своей доброй воле и всё более в ущерб национальным интересам стран-членов союза.

Что касается России, то наша страна вынуждена реагировать на то, что вытворяет Запад, соответствующим образом. Москва до последнего придерживается языка дипломатии в отношениях даже с недружественными странами. Однако на неприкрытую агрессию и абсолютную безграмотность со стороны коллективного Запада РФ отвечала и будет отвечать жестко, предупредила Захарова.

Еще одной темой стали попытки некоторых политических сил на Западе переписать историю и даже возродить нацизм. При этом сознательно вымывается роль Советского Союза в победе над «коричневой чумой» XX века. Одновременно раздувается настоящий психоз по поводу необходимости нанесения «стратегического ущерба» России.

Представитель МИД РФ в беседе с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым подчеркнула, что все эти попытки не дадут результата. В нашей стране прекрасно помнят великую цену, которую заплатил советский народ за победу в Великой Отечественной войне. Захарова:

Враги не учли, что у нас в каждой семье портрет фронтовика.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 15:53
    с отарой овец во главе с волком
    Если эта отара налетит. нам точно не поздоровится, если конечно "волк" не зассыт, в очередной раз.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 15:55
      Цитата: marchcat
      с отарой овец во главе с волком
      Если эта отара налетит. нам точно не поздоровится, если конечно "волк" не зассыт, в очередной раз.

      Нельзя не согласится. Потому и работает наша оборонка, клепая не перехватываемые шампуры 24/7.
    2. olegfbi Звание
      olegfbi
      +2
      Сегодня, 17:13
      Если эта отара налетит. нам точно не поздоровится...

      Это однозначно так.
      Старая мудрость: "Стая Львов, возглавляемых Бараном, всегда проиграет стае Баранов, возглавляемых Львом!".
  2. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Сегодня, 15:53
    Сегодня день дипработника. Маша наша могла бы хотя сегодня высказаться четко, в духе советской дипломатии а не нести бред про овцу. Да... Не может всё таки овца руководить стадом, баран-доминант может, но только до той поры пока у чабана не заурчит в желудке...
    1. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      +1
      Сегодня, 15:55
      Цитата: isv000
      аша наша могла бы хотя сегодня высказаться четко, в духе советской дипломатии а не нести бред про овцу.

      Какая же она неумная... Потому что хотя бы образованному, пусть и не особо умному, человеку сразу вторая половина присказки вспоминается - про стаю львов, под управлением барана.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 16:28
        Цитата: Владимир_2У
        про стаю львов, под управлением барана

        Да у нас все сказки для детей, про овец и баранов - «Как лиса с овцой волка наказали», «Сказка о мудрой овце», хотя есть и про козлят «Волк и семеро козлят».
    2. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      -1
      Сегодня, 16:13
      увы, нет ни политической воли повыше МИДа, ни силы. духа. Только протухший дух анкориджа...
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 15:56
    Да, овец нужно пасти, резать, кушать, а удел овец - жалобно блеять.
  4. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 15:57
    Баран-провокатор - улыбнуло. У нас уже есть бумажный тигр и стадо баранов под управлением льва. А уж хитрая обезьяна на дереве и труп врага в реке...
    Одно слово - поэзия!
  5. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 15:59
    это «баран-провокатор», продолжила Захарова.

    Овец на бойню ведет ко.зе.л -провокатор
  6. guest Звание
    guest
    +3
    Сегодня, 16:05
    Захарова сравнила НАТО с отарой овец во главе с волком

    Вот только отара овец во главе с волком всегда победит стаю волков во главе с овцой.
  7. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 16:10
    Ну уж никак не отара баранов.Скорее стая шакалов,гиен...
  8. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -1
    Сегодня, 16:11
    "перлы" Маши давно выдохлись, потеряли остроту. нам бы понять будет таки сговор или нет...
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:34
      Вам скучно ,тогда я вам подкину чтиво о норвежских дипломатам. Щедрость Эпштейна не о чём не говорит.Вот им свезло 10 лямов зеленью детям на подгузники.Можете огрызнуться - на Машу. laughing
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        +1
        Сегодня, 16:37
        уверен, что насчёт Эпштейна и всего этого дела вы знаете ни на букву больше чем я, т е ничего по существу. на чём в принципе основаны ваши любые умозаключения?. Эта всемирная инфопомойка не для нас, сирых. По итогам посмотрим, что было, чего не было, какие цели достигнуты и были ли они
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 16:19
    Просто со временем выделилась одна овца.

    Гиссарская овца — самая крупная в мире среди всех пород овец, вес около 180 кг, проживает в Фашингтоне и его окресностях.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:23
    сравнила НАТО с отарой овец во главе с волком
    . Так то овцы что то стали понимать и... хотя нет, не положено им понимать, только блеять и идти на убой soldier
  11. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +1
    Сегодня, 16:26
    Не помню чтобы Андрей Андреевич Громыко столько выступал. А если и выражал озабоченность, то там ср.ться начинали.
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      -1
      Сегодня, 16:30
      АА пресс-секретарём не работал) но по существу вы правы. одной "озабоченности" было достаточно на очень долгое время
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:41
    Цитата: ПВВ22121922
    уверен, что насчёт Эпштейна и всего этого дела вы знаете ни на букву больше чем я, т е ничего по существу. на чём в принципе основаны ваши любые умозаключения?. Эта всемирная инфопомойка не для нас, сирых. По итогам посмотрим, что было, чего не было, какие цели достигнуты и были ли они

    Смените ник , и инфопомойку которой вы пользуютесь ,отправляя коментарии на ВО. hi
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      -1
      Сегодня, 16:53
      не вам решать. советы оставьте свои себе. будьте щасливы
  13. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:58
    Стадо баранов , под предводительством чёрного козла провокатора.
  14. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:09
    Мне вот интересно.... Так все таки на Западе кто обитает - подсвинки или овцы? Или гибрид какой? laughing
  15. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 17:21
    у них овец много у нас гусиков жирных ну и бараны пасутся не без этого есть и овцы порожняки гонять так что каждой твари по харе
  16. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 17:24
    Нет там овец и никогда не было. Есть гиена и куча разных драных кошек.
    А главарь этой банды Змей Горыныч, под орла косящий.