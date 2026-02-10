Захарова сравнила НАТО с отарой овец во главе с волком
Директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала ряд интервью российским СМИ, приуроченные к Дню дипломатического работника (День дипломата учрежден в 2022 году), который отмечается в нашей стране сегодня.
Одной из тем стал Североатлантический альянс в контексте нынешних отношений его членов с Соединенными Штатами при втором сроке Трампа. Представитель МИД РФ образно, но очень точно охарактеризовала НАТО как стадо послушных овец, во главе которого находится волк в овечьей шкуре. Она напомнила, как в свое время в НАТО «загоняли страны, как в стадо овец», не удосуживаясь объяснить, зачем им это надо.
Захарова в эфире радиостанции Sputnik:
Очень похоже на то, что это «баран-провокатор», продолжила Захарова. В какой-то момент всё так и выглядело. Но теперь всё очевиднее становится, что это самый что ни на есть кровожадный «волк в овечьей шкуре, который так себя и позиционировал изначально».
В комментарии телеканалу «Россия 24» официальный представитель МИД России отдельно развила тему взаимоотношений НАТО и Европейского союза. Она подметила, что за последние даже не годы, а десятилетия ЕС стал действительно обслуживающим механизмом Североатлантического менталитета. Причем по своей доброй воле и всё более в ущерб национальным интересам стран-членов союза.
Что касается России, то наша страна вынуждена реагировать на то, что вытворяет Запад, соответствующим образом. Москва до последнего придерживается языка дипломатии в отношениях даже с недружественными странами. Однако на неприкрытую агрессию и абсолютную безграмотность со стороны коллективного Запада РФ отвечала и будет отвечать жестко, предупредила Захарова.
Еще одной темой стали попытки некоторых политических сил на Западе переписать историю и даже возродить нацизм. При этом сознательно вымывается роль Советского Союза в победе над «коричневой чумой» XX века. Одновременно раздувается настоящий психоз по поводу необходимости нанесения «стратегического ущерба» России.
Представитель МИД РФ в беседе с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым подчеркнула, что все эти попытки не дадут результата. В нашей стране прекрасно помнят великую цену, которую заплатил советский народ за победу в Великой Отечественной войне. Захарова:
Информация