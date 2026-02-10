«Мы можем нейтрализовать весь Калининград»: польский генерал о мощи артиллерии
Польская армия стремительно переходит на новые рельсы, ускоренно заменяя выбывшую для нужд ВСУ военную технику на современные образцы стандарта НАТО. Касается это и артиллерии, способной теперь, как считает отставной генерал Ярослав Громадзиньский, наносить массированные дальнобойные удары по противнику:
Если раньше войска были вооружены 122/152-мм орудиями, то теперь ствольная артиллерия представлена калибром 155 мм, в частности южнокорейскими САУ K9 Thunder (уже передано 270 из 672 запланированных). Но, по его словам, самым большим успехом является закупка у Сеула 290 РСЗО К239 Chunmoo с дальностью действия 300 км (поставлено не менее 156 ракетных модулей для установки на польское шасси Jelcz). К тому же к их мощи следует присовокупить 20 имеющихся на вооружении ПУ HIMARS с дистанцией огня до 100 км:
Homar-K (польское обозначение К239 Chunmoo):
Как считает генерал, для дальнейшего усиления мощи достаточно лишь закупить боеприпасы с дистанцией огня до 70 км для ствольной артиллерии и до 500 км для РСЗО Chunmoo:
