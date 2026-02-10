«Мы можем нейтрализовать весь Калининград»: польский генерал о мощи артиллерии

Польская армия стремительно переходит на новые рельсы, ускоренно заменяя выбывшую для нужд ВСУ военную технику на современные образцы стандарта НАТО. Касается это и артиллерии, способной теперь, как считает отставной генерал Ярослав Громадзиньский, наносить массированные дальнобойные удары по противнику:

Мы совершили огромный рывок вперёд.

Если раньше войска были вооружены 122/152-мм орудиями, то теперь ствольная артиллерия представлена калибром 155 мм, в частности южнокорейскими САУ K9 Thunder (уже передано 270 из 672 запланированных). Но, по его словам, самым большим успехом является закупка у Сеула 290 РСЗО К239 Chunmoo с дальностью действия 300 км (поставлено не менее 156 ракетных модулей для установки на польское шасси Jelcz). К тому же к их мощи следует присовокупить 20 имеющихся на вооружении ПУ HIMARS с дистанцией огня до 100 км:



Homar-K (польское обозначение К239 Chunmoo):



Сегодня наша артиллерия представляет собой крупную силу против России. Теперь им следует учитывать, что Польша способна показать мощь. Они всегда угрожали нам ракетами «Полонез» (белорусская РСЗО) и другими ПУ. А сегодня мы можем их запугать. Мы можем нейтрализовать весь город Кёнигсберг (так в современной Польше коверкают название Калининграда), нанеся удар издалека. Они будут побеждены нами, а не наоборот.

Как считает генерал, для дальнейшего усиления мощи достаточно лишь закупить боеприпасы с дистанцией огня до 70 км для ствольной артиллерии и до 500 км для РСЗО Chunmoo:

Сегодня наша артиллерия внушает трепет русским.


  1. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +15
    Сегодня, 16:31
    ко всему этому надо относиться очень серьёзно, какими бы смешными лимитрофы не казались. Безвольный лев легко может стать добычей шакалов.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Сегодня, 16:33
      Если "лев" соизволит, то их хватит на один залп артиллерии, не больше. И такой страны как Польша, больше не будет.
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        -4
        Сегодня, 16:34
        живите, пожалуйста, в реалиях политики, проводимой руководством нашей страны
        1. marchcat Звание
          marchcat
          +4
          Сегодня, 16:39
          А в чем заключаются реалии нашей политики, которую ни я и не вы не знаем? Всего лишь строим свои предположения.
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            +1
            Сегодня, 17:23
            Цитата: marchcat
            А в чем заключаются реалии нашей политики, которую ни я и не вы не знаем? Всего лишь строим свои предположения.

            Реалии нашей политики заключаются в существовании нашего Государства, России. Тут уже даже любитель «братского народа» начал что-то подозревать…
            Ну а по статье… кто-нибудь может объяснить этому «хенералу», что если что… его польши просто не станет, Русские всегда по истории перекрывали кислород полякам… когда они вынуждали это сделать. Пусть сидит в бункере, может станет последним польским сталкером, хотя это не точно no
            1. Александр 3 Звание
              Александр 3
              +2
              Сегодня, 17:36
              Война с Украиной,это по аналогии крупный скандал между бывшими родственниками ,живущими на одной площадке,в одном доме.Поляки живут в другом доме,поэтому если спалить квартиру Украины пострадает и наша квартира Дом Поляков можно спалить без большого вреда себе.
        2. APASUS Звание
          APASUS
          +3
          Сегодня, 17:08
          Цитата: ПВВ22121922
          живите, пожалуйста, в реалиях политики, проводимой руководством нашей страны

          То есть вы допускаете нападение Польши на Россию, а ответный ядерный удар нет ?
          1. ПВВ22121922 Звание
            ПВВ22121922
            +3
            Сегодня, 17:15
            представляется им уже, что Россия не посмеет. 4 года они наблюдают, как мы просим их о договорняке. А ведь был якобы ультиматум-требование в декабре 2021го?
        3. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 17:14
          Цитата: ПВВ22121922
          живите, пожалуйста, в реалиях политики, проводимой руководством нашей страны

          Если поляки начнут, то и реалии изменятся.
          1. ПВВ22121922 Звание
            ПВВ22121922
            +2
            Сегодня, 17:15
            они безусловно изменятся, тут и к бабке не ходи. только как конкретно?
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 17:17
              Цитата: ПВВ22121922
              они безусловно изменятся, тут и к бабке не ходи. только как конкретно?

              Ну ясно что не Минском и Стамбулом.
              1. ПВВ22121922 Звание
                ПВВ22121922
                -2
                Сегодня, 17:18
                это прям так ясно? ясновидение не является осознанной реальностью wink
                1. carpenter Звание
                  carpenter
                  +1
                  Сегодня, 17:21
                  Цитата: ПВВ22121922
                  ясновидение не является осознанной реальностью

                  Реальность осознанной не бывает, либо щёку подставляй, либо бей в ответ по морде, вот такова реальность.
                  1. ПВВ22121922 Звание
                    ПВВ22121922
                    0
                    Сегодня, 17:21
                    вот вот. и где это ваше "бей"? договорнячки-с
        4. Русич Звание
          Русич
          0
          Сегодня, 17:45
          Цитата: ПВВ22121922
          живите, пожалуйста, в реалиях политики, проводимой руководством нашей страны

          Пи пец у Вас логика))) Чуть выше Вы призываете остерегаться шакалов, а теперь призываете следовать курсом правительства. У Вас раздвоение мысли)) "Минус" Вам за отсутствие логике в Ваших мыслях.
      2. frruc Звание
        frruc
        +5
        Сегодня, 16:42
        Польша способна показать мощь.

        Пусть поленья попробуют . Мы тоже попробуем, надеюсь, хватит одного раза.
        Ярослав Громадзиньский.
        А сегодня мы можем их запугать.

        Если только своей голой жопой.
        По моему, по этому идиоту ПНД соскучился.
        1. Aerolab Звание
          Aerolab
          -1
          Сегодня, 16:59
          Что-бы иметь пшеков, надо иметь Сталинский характер. А у нас одни озабоченные у власти. Всегда выражают глубокую озабоченность.
          1. Hagen Звание
            Hagen
            0
            Сегодня, 17:11
            Цитата: Aerolab
            Что-бы иметь пшеков, надо иметь Сталинский характер.

            Вы имеете ввиду участие Сталина в советско-польской войне 1919-21 года? Как я помню со школы, так не здорово получилось. Кстати, начало СВО показало, что мы можем начать бд не дожидаясь проявления "их" активных движений. Не как в 1941.
            1. canelo Звание
              canelo
              0
              Сегодня, 18:03
              Если вы начинаете бд сами, то большинство стран мира будут считать вас агрессором, вводить санкции, оказывать помощь вашему противнику. При этом, преимущества "первого удара" весьма эфемерны, а вот издержки очень высоки. Показательным примером здесь является мудрость Сталина, который сумел оставить Финляндию практически в изоляции в 1939 году, сначала предложив ей несколько вариантов решения территориального вопроса, потом выставив ультиматум, и лишь потом начав боевые действия.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 17:16
          Цитата: frruc
          Если только своей голой жопой.

          "Чужой жопой, голого ежа, всегда давить легче."
      3. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 16:58
        их хватит на один залп артиллерии, не больше. И такой страны как Польша, больше не будет.

        А лучше чтобы залп вообще не успели сделать, всё таки при таком количестве артиллерии даже один залп принесет много бед для Калининграда. Может ляхам показать кино смоделированное ИИ что будет с ними если Россия ударит в ответ ? А Россия ударит.
      4. canelo Звание
        canelo
        0
        Сегодня, 17:58
        Ага, это уже проходили. Шапками закидаем поляков.
        1. marchcat Звание
          marchcat
          0
          Сегодня, 18:01
          Даже интересно, где это вы про шапки и закидывание проходили?
          1. canelo Звание
            canelo
            0
            Сегодня, 18:04
            В русско-японскую, чеченскую, да и сейчас следовало бы получше готовиться.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Сегодня, 16:49
      Цитата: ПВВ22121922
      ко всему этому надо относиться очень серьёзно, какими бы смешными лимитрофы не казались. Безвольный лев легко может стать добычей шакалов.

      Читайте военную доктрину России. Там сказано, в моей интерпретации, если России будет угрожать опасность, Россия не остановится перед применением ЯО. Полагаю, для просветления мозгов этого енерала, достаточно одного "Орешника" в ядерном исполнении. Варшава была, Варшавы не стало. Как всегда жалко народ неразумный.
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        -1
        Сегодня, 16:52
        читать мало. мало цитировать. применять надо, - и меньшее не применяется в надежде на договорняк.
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +1
          Сегодня, 17:03
          Цитата: ПВВ22121922
          читать мало. мало цитировать. применять надо, .

          Мы такие смелые потому, что не несем никакой ответственности.
          А не плечах Верховного груз ответственности за судьбу Страны. А что будет после? А как среагируют матрасники, лягушатники, наглосаксы? Не все так просто, как кажется, - ударил и они угомонятся. А если нет, и ударят в ответ?
          1. ПВВ22121922 Звание
            ПВВ22121922
            +1
            Сегодня, 17:07
            в ответ - это сейчас. а сейчас - это порождение безволия. начинали с аптечек, заканчивают (пока) томагавками. Что значит, "ударят": в какой "ответ"? что мешало нам 4 года воевать по настоящему, уничтожая инфраструктуру, логистику, энергетику, управление врага? Что мешало нам 2 танка в Харьков послать в 2014 году? всё одно и то же - мечтание правящей группы чтобы стало "как было". Да, мы без ответственности. Все тут. Тогда и не о чем говорить.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 17:11
        Читайте военную доктрину России. Там сказано, в моей интерпретации, если России будет угрожать опасность, Россия не остановится перед применением ЯО.

        А как удары по Белгороду и Брянску , прорыв гос.границы с захватом территории в Курской области в вашей интерпретации вяжутся с военной доктриной?
      3. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        -1
        Сегодня, 17:22
        Вторжение в курскую область это уже была опасность или ещё нет? Вот с Калининградом боюсь может так же быть.
  2. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 16:32
    Сегодня наша артиллерия внушает трепет русским.
    - я так понимаю это аутотренинг такой?
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 16:49
      Цитата: faiver
      - я так понимаю это аутотренинг такой?
      Они покупают Ю.корейскую военную технику, но как бы это странно не выглядело, толком эту технику никто не тестировал. Между сделать 2 учебных выстрела, и 7-8 за выстрелов за минуту, это 2 большие разницы. Сколько выстрелов выдержит ствол этой К9? Как она себя будет вести при отсутствии GPS?
      У нас на парадах то же много красивой техники было, только для СВО, эта техника оказалась не готовой. А на бумаге очень красиво выглядела.
    2. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +1
      Сегодня, 17:40
      Ага, недавно выпускали больного из палаты "разрывателей", а сегодня другого выпустили, но из палаты "нейтрализаторов". Примечательно что оба из Польши, видимо там уже критическая масса безумия набралась, нужно посыпать дустом, а то расползутся за границу, не дай бог...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 16:33
    Мы совершили огромный рывок вперёд.
    . Если подумать, вспомнить, такие "рывки вперёд", очень часто дают катастрофически откат назад. Им ли этого не знать, достаточно в истории своей страны разобратся тщательнее...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 16:45
      Думаю, что при ситуации с нападением Польши на территорию России , "отката назад" уже может и не быть , откатываться некуда будет.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 16:48
        И все таки, публичная риторика правящих/рулящих, имеет несколько направлений, целей... какое это имеет отношение к реальной политике, к реальным решениям/действиям, большой вопрос!
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +5
          Сегодня, 16:53
          Публичная риторика этого недоумка больше всего связана с рекламой продукции ВПК США и Южной Кореи , он прекрасно понимает, что никто и он в том числе в здравом уме не полезет блокировать Калининград, однако продолжает нахваливать "химари" и "чумоо" , потому что полностью ангажирован этими подрядчиками.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 17:24
            Ну так, за что ему приплачивают, за то он и гутарит... стандарт.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 17:33
      Давняя мечта поляков владеть Российскими земляки. Сколько столетий подпрыгивают, мечтают о несбыточном. Вот уж злоба и русофобия. Однако СТАЛИНСКУЮ ВЫСОТКУ в Варшаве не разрушили. Там учреждения
      Орлы могут и ниже кур спускаться.
      Но курам никогда до облак не поднятся.
      И.А. Крылов
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 17:42
        Бравада, гонор и пустая болтовня... ничего нового.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 18:02
          Смешно то, что укра при помощи ЕС ,США ---- с РФ не справится никак. А поляки на что расчитывают recourse
  4. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +5
    Сегодня, 16:36
    Сегодня наша артиллерия внушает трепет русским.

    Ваша артиллерия вызывает смех у русских. Это я тебе как русский скажу.
    Десяток наших ракет со спец-БЧ и от вас, четырежды разделенных, даже "Сахары" не останется, так-то.
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 16:53
      Neo-9947
      Ваша артиллерия вызывает смех у русских.

      Этому старому польскому кретину бесполезно что-то доказывать и рассказывать. У него мозги высохли и страдает шизофренией и простатитом. Зачем вообще здесь печатать "умозаключения " безмозглых.
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 16:47
    "Гуляя" на чужие деньги странно как то пугать соседа,имеющего всё "на свои".......
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:47
    Всё таки нам придётся рвануть ядерный заряд на Новой Земле ,но после США.
    Поляки пусть определятся - репорации от Германии ( у неё ядрён батона нет) или удар по Калинграду .Поляк явно не смотрел ответ Медведева Д.А на вопрос рейтерз - вы можете отдать команду на ядерный удар.Оветил всё чётко и доходчиво ,я доволен.Нагл по его роже было видно - нет.
  7. vadi64 Звание
    vadi64
    +3
    Сегодня, 16:49
    Чем отставней польский генерал, тем смелее в боевом угаре... Ему же на поле боя уже не надо
  8. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 16:50
    Не совсем понятно, чего это ляхи так выпрыгивают из штанов. Где-то чего-то им отдавили(прищемили)?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 17:12
      Цитата: Tagan
      Не совсем понятно, чего это ляхи так выпрыгивают из штанов. Где-то чего-то им отдавили(прищемили)?

      В 1772 году Екатерина Великая им хорошо "шулята" прищемила, а потом ещё два раза Польшу делили. Зря наши отцы Польшу "освобождали", надо было опять делить.
      Не простят они нам этого.
  9. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 16:52
    отставной генерал Ярослав Громадзиньский
    Так этот генерал ещё тот оказывается солдафон:
    3 апреля 2024.
    Увольнение польского генерала Ярослава Громадзиньского с поста командующего Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза) не связано с обвинениями в шпионаже, сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna (DGP) со ссылкой на источник в военной контрразведке.
    По данным издания, причиной отставки генерала стало нарушение им норм дипломатического этикета. В качестве примера газета приводит инцидент, когда Громадзиньский выгнал с совещания высокопоставленного офицера – представителя Люксембурга, поскольку тот не был генералом. В вину командующему Еврокорпусом также поставили высказывания о том, что он как «настоящий солдат не уважает людей в костюмах и с галстуками».
  10. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 16:54
    А мы можем застеклить всю Польшу,
    и ни кто Польше как всегда не поможет.
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 16:55
    «Мы можем нейтрализовать весь Калининград»: польский генерал о мощи артиллерии

    Кто-то просто ухахатывается от таких рассуждений...Россия может нейтрализовать всю Европу вместе с Британией, но, несмотря на это, Путин предлагает мир и гарантирует Европе, что без веских оснований Россия не нападёт на ЕС, а какой-то генерал, одержавший десятки побед, пропагандирует приступ русофобии...
    Даже не гиены, обычные падальщики...
  12. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 16:57
    Сегодня наша артиллерия представляет собой крупную силу против России. Теперь им следует учитывать, что Польша способна показать мощь.

    Ну в случае такого варианту, тут уж без ЯО по Варшаве не обойтись (если с хунтой война 4 года, то вторую войну с панами Россия не потянет) с последующим пятым делением Польши.
  13. bondov Звание
    bondov
    -1
    Сегодня, 16:58
    Кёнигсберг (так в современной Польше коверкают название Калининграда),
    так конечно не называют, зачем врать-то...
  14. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 17:02
    Мы можем нейтрализовать весь Калининград»

    Калининград может нейтрализовать всю Европу, т.о. вы можете нейтрализовать весь ЕС???)))))) крутые бздышеки
  15. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 17:04
    Как же нам защитить Калининград? Сможет ли балт.флот нанести удары по Польше, высадить на польском побережье крупные силы, чтобы они могли захватить плацдармы, и с них наступать на Варшаву? Если Польша нападёт на нас.
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      -2
      Сегодня, 17:14
      Либо применить ядерное оружие, либо масштабное наступление через Прибалтику, только вот способны ли наши ВО осуществить быструю оккупацию трех стран большой вопрос.
    2. andr327 Звание
      andr327
      0
      Сегодня, 17:24
      А оно нужно? Нанести неприемлимый ущерб и пусть сами на своей суверенной территории копаются.
    3. Дилетант Звание
      Дилетант
      -1
      Сегодня, 17:28
      чтобы они могли захватить плацдармы, и с них наступать на Варшаву?

      А зачем нам наступать на Варшаву? Что потом с ней делать? Опять восстанавливать и кормить этих неблагодарных гиен? Не дешевле ли ее просто сравнять с землей.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 17:33
        А зачем нам наступать на Варшаву?

        Чтобы сменить режим, как в 56 или 68
        Не дешевле ли ее просто сравнять с землей.

        Дешевле, конечно, но пойдёт ли на это командование, это же может быть непропорциональным применением силы, одобрят ли это другие страны
        1. Дилетант Звание
          Дилетант
          -1
          Сегодня, 17:36
          одобрят ли это другие страны

          А одобрят ли "другие страны" обстрел Калининграда польской артилерией? Если одобрят, то и разрушение Варшавы должны будут одобрить. am
  16. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 17:05
    Мы совершили огромный рывок вперёд.

    Как бы это "рывок" в итоге не оказался прыжком в пропасть.
  17. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 17:10
    Ну если опять не станут тяо применять тогда да, а если не забоятся то эту вошь раздавят в миг
  18. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:18
    а я думаю чего это у меня трепещущее настроение с утра, а оно вона что, это польские флюиды через границу прут
  19. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 17:18
    А как эти южнокорейские САУ и сам Громадьзинский собираются выдержать температуру в несколько миллионов градусов? Пусть и кратковременные?
  20. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 17:24
    Ну собственно то, что защититься можно только ЯО и есть приговор и многоходовочнику и его многозвездно-лампасной камарилье, которые дальше кирзы, ушанки и Калаша не видят и не понимают.
  21. mad-max78 Звание
    mad-max78
    -1
    Сегодня, 17:25
    Кто нибудь знает в ответ полякам бутел лететь стратегическое или тактическое?
  22. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 17:26
    «Мы можем нейтрализовать весь Калининград»:

    А мы можем "застеклить" всю польшу. Но поляки нас не боятся.
    Армия львов во главе с...
    (Философский вопрос)
  23. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 17:26
    Мы можем нейтрализовать весь Калининград»: польский генерал о мощи артиллерии
    Давайте признаем ( скоро уже ровно четыре года СВО как длится), что Россия может справиться с Польшей только с применением ядерного оружия. Поляки это понимают. Они занимаются получением ядерного оружия, через несколько лет оно у них будет. Что будет потом не понятно.
  24. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 17:39
    Как они (отставные генералы) без мозгов дослуживаются до таких чинов? Или в НАТО мозг - лишнее? Нужен глаз и палец - кнопку нужного цвета нажать?
  25. Avsch Звание
    Avsch
    +1
    Сегодня, 17:42
    А вся проблема в том что нас никто не боится. Нет нормальных и главное своевременных ответов на действия запада. Чем собственно сами все усугубляем. Хотя явно можем
  26. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 17:53
    Этого точно зря из больницы выпустили да ещё и без лекарств laughing
  27. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 17:57
    Могут, а потом прилетят Ярсы и нейтрализуют Польшу, полностью. Только вот во всей польской армии всего тысяч 30 реальных солдат и техника к которой не знают с какого боку подойти.
  28. Rabin Звание
    Rabin
    0
    Сегодня, 18:02
    Tout le monde peut frapper, mais Jaroslaw Gromadzinsky ne doit pas oublier son parapluie.
  29. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 18:03
    Мы можем нейтрализовать весь город Кёнигсберг (так в современной Польше коверкают название Калининграда), нанеся удар издалека. Они будут побеждены нами, а не наоборот.
    генерал наверно не знает что после этого Польшу откалибруют или обработают орешником. Возможно у генерала уже случились возрастные изменения головного мозга и он базар не фильтрует.
  30. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 18:04
    Странно, что целый ПОЛЬСКИЙ генерал называет Калининград Кёнигсбергом. Вообще-то поляки называют его Крулевец... но это лирика, группировку они нехилую собирают,,, дай Бог , чтобы расположили плотненько.