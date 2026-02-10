«Как и чем русские заменяют Starlink на БПЛА» - противник выдвигает версии

Украинские военные продолжают возмущаться тем, что Илон Маск обслуживание терминалов Starlink для дронов отключил, а российские БПЛА продолжают наносить поражение самым разным объектам от Харькова до Львова, включая объекты движущиеся.

Напомним, что ещё несколько дней назад Украину охватила эйфория по поводу того, что «русские теперь-то уж точно не смогут использовать «Старлинк» на «Геранях», так как при скорости 90 км/ч система обслуживания терминалов блокируется. Однако «перемога», как это часто на Украине случается, сменилась «зрадой». Дроны, как били по целям, так бить и продолжают. В том числе по электровозам на железной дороге и бензовозам на пути к «нуждающимся» в топливе подразделениям ВСУ.



В связи с этим на Украине ломают голову над тем, почему Starlink отключен, а «Шахеды» (как «Герани» продолжает называть противник), по-прежнему в деле.

Противником выдвинута версия, согласно которой Вооружённые силы России создают фактически локальную сеть над территорией размещения (передвижения) цели. Предполагается, что основой этой сети являются беспилотники, выполняющие функции ретрансляторов. То есть, сами эти дроны в нанесении ударов не участвуют, а выполняют функцию ретранслятора сигнала, используемого в итоге «боевой» «Геранью».

У этой версии на Украине есть и свои критики, заявляющие, что при перехвате хотя бы одного дрона-ретранслятора может быть нарушена работа всей сети.

В любом случае, сам факт того, что «Герани» продолжают точно поражать самые разные цели на внушительных расстояниях, будоражит умы противника, и он ищет варианты противодействия.
    Scaffold
    Сегодня, 15:45
    Маск отключил нам Старлинк, а мы сами себе — Телеграм! am А пусть знает!
      Дедок
      Сегодня, 15:55
      а мы сами себе — Телеграм!

      именно так:
      Роскомнадзор официально с 10 февраля начинает ограничение скорости работы мессенджера Telegram в России. Меры по частичному ограничению работы сервиса уже принимаются.
      Прежде всего будет тормозить загрузка видеоконтента - на скачивание и на загрузку. Дополнительно звучат призывы всем переходить в государственный мессенджер MAX. На фронте, где телефоны не видят сотовую сеть месяцами - это невозможно. Сильно громоздкий, глюченый MAX откровенно непопулярен.

      Складывается впечатление, что Роскомнадзор прямым образом подыгрывает противнику, так как на фронте ВЕСЬ обмен видеозаписями боевой работы идет исключительно через Telegram. Но сейчас он идет и так крайне туго, так как Старлинки заблокировали. Пацаны на передовой в шоке от происходящего. Сейчас интернет тянут от обычных домашних провайдеров Донецка и Луганска на фронт кабелями. Генералы стучат кулаками по столу, а отдуваются за всё связисты.
      Всё очень тяжело. Мы наблюдаем две реальности. Одна в Москве, где любыми способами госрегулирования пытаются загнать людей в MAX для повышения показателей его "роста". И фронтовую реальность, где видео 50 мегабайт теперь грузится в Telegram пол часа. Первой реальности на вторую наплевать - ведь главное красивая отчетность.
        berlaga2005
        Сегодня, 16:07
        Так ведь украинские БПЛА тоже используют передачу видеоконтента через Телеграм.
          Дедок
          Сегодня, 16:10
          Так ведь украинские БПЛА тоже используют передачу видеоконтента через Телеграм.

          вы считает, что на МАХе - это сложнее?
        Nastia Makarova
        Сегодня, 16:35
        Неизвестно что Дуров передал, телега может быть уже не безопасна
    Tagan
    Сегодня, 15:52
    У этой версии на Украине есть и свои критики, заявляющие, что при перехвате хотя бы одного дрона-ретранслятора может быть нарушена работа всей сети.

    Один "выходит из чата", другой подхватывает функции выбывшего.
    tralflot1832
    Сегодня, 15:59
    ФСБ предупреждает, некоторые обнародованные знания опасны для вашей двери .Условный знак от ФСБ ,стук три раза кувалдой в дверь .
    Nikolaevich I
    Сегодня, 16:00
    Предполагается, что основой этой сети являются беспилотники, выполняющие функции ретрансляторов. То есть, сами эти дроны в нанесении ударов не участвуют, а выполняют функцию ретранслятора сигнала, используемого в итоге «боевой» «Геранью».

    У этой версии на Украине есть и свои критики, заявляющие, что при перехвате хотя бы одного дрона-ретранслятора может быть нарушена работа всей сети.
    А кренушки им ! МЕSH-сеть может построена с так им резервированием и дублированием ,что ykpoпы за..маются "сбивать" такую сеть ! negative
      Развед
      Сегодня, 17:19
      Цитата: Nikolaevich I
      А кренушки им ! МЕSH-сеть может построена с так им резервированием и дублированием ,что ykpoпы за..маются "сбивать" такую сеть !


      Mesh закрывает только тактическую дыру. На оперативном или стратегическом уровне будут проблемы. Это разные классы. Не Старлинк.
      Кмет
      Сегодня, 17:19
      Скорость передачи сигнала очень зависит от качества связи, а связь по Wi-Fi-каналу или ММВ? Сомнительно для БЛА.
    Neo-9947
    Сегодня, 16:07
    Наконец-то хорошие новости про связь в Армии.
    Все думали, что всё пропало, ан нет. Всё прекрасно работает. Противник в шоке.
    ANB
    Сегодня, 16:12
    В связи с этим на Украине ломают голову над тем, почему Starlink отключен, а «Шахеды» (как «Герани» продолжает называть противник), по-прежнему в деле.

    Хе. Гадатели. Это Маск вам отключил старлинк. А на российских геранях все работает. Срочно включайте Маска на Миротворец и ругайте его на всех каналах. :)
    Kuroneko
    Сегодня, 16:21
    В связи с этим на Украине ломают голову над тем, почему Starlink отключен, а «Шахеды» (как «Герани» продолжает называть противник), по-прежнему в деле.

    Просто с нами Бог. А он не любит нацистов и еретиков.
      rocket757
      Сегодня, 16:28
      Откровение, помощ свыше... тоже вариант.
      Но, на бога надейся, а сам не плошай!!! soldier
    Vlad Gor
    Сегодня, 16:24
    "«Как и чем русские заменяют Starlink на БПЛА» - противник выдвигает версии"
    Аналог спутниковой группировки. Десятки стационарных дирижаблей.
    Так как доктрина РФ, это оборона, т.е. носитель находится НЕ на территории врага, то самым эффективным и дешёвым носителем ДРЛОиУ, и ретранслятором является стратосферный дирижабль.
    Установить ДРЛОиУ на стационарный стратосферный беспилотный дирижабль, это в разы дешевле самолета и спутника. На высоте 25-40 км время непрерывной работы 12 месяцев (опускается и обслуживается). Дискообразный дирижабль диаметром 250 метров будет иметь подъемную силу 40 тонн. Дирижабль выводится в заданную точку и электродвигателями поддерживает заданные координаты. Питание идёт от солнечных батарей и аккумуляторов. На такой высоте солнечные элементы с каждого квадратного метра выдают, более 75 Вт. При площади солнечных элементов 35000 кв. м, хорошо освещенных солнцем, имеем 2625 кВт/ч. На высоте 20 (35) км оптический видимый горизонт 535 (709) км, прямая радиовидимость 1000 км. Такой дирижабль - ДРЛОиУ плюс оптическое и тепловое обнаружение, позволяет обнаружить любой летающий объект и отследить, даже беспилотник сверхмалых размеров, надутый шар, птицу, также наземные объекты. ДРЛОиУ на дирижабле позволит закрыть дырки, которые есть сегодня у ПВО РФ. Погода на него не влияет, ветра там практически нет, висеть такой дирижабль может десятилетиями. Сбить на такой высоте маловероятно. Дирижабль может иметь на борту ракеты воздух-воздух.
    Стратосферный дирижабль ДРЛОиУ, как средство ПВО страны, стоит вне конкуренции. Стратосферный дирижабль ДРЛОиУ находится на территории страны, может перемещаться в пространстве, не зависит от погоды, может висеть годами, сбить на такой высоте маловероятно.
    Будут решены вопросы ДРЛОиУ, управления дронами, ретранслятора.
    Сравнивать, что лучше наземная РЛС, дирижабль, аэростат, самолет или спутник нельзя у каждого из них есть свои преимущества, недостатки и назначения. По цене, в привязке к заявленным целям, изготовление + ввод в эксплуатацию + эксплуатация, стратосферный дирижабль ДРЛОиУ получается самым дешевым среди летательных аппаратов.
      cpls22
      Сегодня, 16:57
      Правильно yes Пусть x0хлы дирижабли в небе ищут...
      GregAzov
      Сегодня, 17:48
      "«Как и чем русские заменяют Starlink на БПЛА»
      Влад, я занимался испытаниями АК РЛДН А-50. Очень много ньюансов в размещении комплекса. Первый энергетический. Нужна мощная электростанция, не только для РЛС, но и для средств обеспечения (связь, навигация и т.д.). Второе это точное определение своего местоположения в пространстве и направления строительной оси летательного аппарата. Третье отсутствие колебаний в пространстве антенной системы. Решить такую задачу на дирижабле весьма проблематично, так как он обладает малой скоростью и большой парусностью.
    Foggy Dew
    Сегодня, 18:02
    Мобильную связь - ретрансляторами на дронах. А для например блиндажей на передовой - тем же дроном то же оптоволокно, на котором они и летают, притащить прямо в блиндаж, нитку оторвать и на клипсу посадить - даже инструментов по большому счету не надо) Абсолютно такая же связь при нулевых, практически, затратах. в случае оптоволокна - еще и с абсолютной устойчивостью к РЭБ.
    И да, ретрансляторов может быть много, зоны покрытия могут накладываться, и плевать если собьют 1-2)))