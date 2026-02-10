Еврокомиссия: ЕС должен потратить на вооружение 6,8 триллиона евро

По словам еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, к концу 2035 года страны Евросоюза в рамках своих обязательств по увеличению военных расходов должны потратить на вооружения 6,8 триллиона евро.

На сессии Европарламента в Страсбурге Кубилюс напомнил, что европейские члены НАТО должны увеличить свои военные расходы до пяти процентов от ВВП и в ближайшее десятилетие ежегодно выделять на эти цели не менее 700 миллиардов евро. Еврокомиссар уверен, что наращивание оборонного бюджета станет ключевым фактором в укреплении экономической конкурентоспособности Европы. Кубилюс также заявил, что ЕС должен быть готов заменить стратегические возможности США в Европе, чтобы обрести настоящую независимость и создать полноценный Европейский оборонный союз.



Ранее Кубилюс сетовал, что Европа пока не в состоянии заменить «ядерный зонтик» США, и призывал страны Евросоюза полностью взять на себя ответственность за свою оборону и стратегические средства — такие как космическая разведка, воздушная дозаправка и командование, чтобы быть готовыми к возможному сокращению американского военного присутствия на континенте. По его словам, ключевой задачей Еврокомиссии в настоящее время является максимально возможное увеличение производства вооружений.

Таким образом, исходя из этих заявлений еврокомиссара по обороне, становится все более очевидной трансформация Евросоюза из сугубо экономического объединения в полноценный военный блок, который уже в ближайшие годы может стать альтернативой НАТО.
  1. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 16:05
    и создать полноценный Европейский оборонный союз.

    Что-то никак не припомню, с каких пор Европейские союзы были оборонными. Может г-н Кубилюс заявляя одно, подразумевает совсем другое. Этим господам веры никогда не было и не будет.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 16:10
      исходя из этих заявлений еврокомиссара по обороне, становится все более очевидной трансформация Евросоюза из сугубо экономического объединения в полноценный военный блок, который уже в ближайшие годы может стать альтернативой НАТО.

      А какая цель у этого альтернативного НАТО блока Евросоюза?
      Только одна - захватническая война евро-нацистов против России! И снова с лозунгами: "Nach Osten!"
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -1
        Сегодня, 16:28
        Да нужна Европе Россия, перестаньте думать что кто-то будет нападать, ресурсы они и так купят
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 17:56
          Цитата: Nastia Makarova
          Да нужна Европе Россия, перестаньте думать что кто-то будет нападать, ресурсы они и так купят

          У кого купят? У США? И за сколько по американским ценам - при американской санкционной политике Трампа против России?
          Зачем брюссельской администрации ЕС вообще покупать у кого-то ресурсы, если финансы на Западе у России она может просто нагло украсть, а природные ресурсы навечно захватить военным путём с помощью собственного военного блока на подхвате у США?

          Вы видимо плохо знаете или плохо помните историю создания агентами США и Великобритании и потом становления с их помощью Третьего рейха в Германии во главе с Гитлером.
          Сейчас происходит то же самое - создание Четвёртого рейха в Европе в рамках ЕС под эгидой евро-нацистски и русофобки неугомонного фюрера в юбке Урсулы фон дер Ляйен! С её бредом похода на Восток.

          Этот литовский политик и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюса Кубилюса является именно ставленником-подкаблучником лично Урсулы фон дер Ляйен и Энтони Блинкена - еврея-американца с украинскими корнями!

          См. подробно - "Воевать до победного конца. Всего". Семь лиц старого литовца-русофоба Андрюса Кубилюса. 25. 05. 2025 - https://dzen.ru/a/aDMVghEleyMdwClP?ysclid=mlgmq8kgtf776183981
    2. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 16:25
      Ну потратят они 6.8 триллиона евро, а командовать кто будет? ну не Усула же, явно бразды в свои руки возьмут кто, конечно же англичане под чутким руководством.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 17:28
        Командовать не надо! Воевать некому!
        Это очередной отъем денег у евро лохов!)))
    3. Aken Звание
      Aken
      +5
      Сегодня, 16:27
      Только Трамп честен. У него министерство нападения, а не обороны.
    4. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 17:27
      Тут другое важно! Сколько там суммарный бюджет этих чухонцев???)))
      Какие триллионы, это клоуны, которыми рулят те, кого Трамп отрезал от программ матрасов. Они решили новый кошель в ЕС сварганить.
      Жители Европы превратились в рабов, которые хуже негров!
      1. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        0
        Сегодня, 17:55
        "Сколько там суммарный бюджет этих чухонцев???)))"///
        ---
        Суммарный ВВП стран ЕС - около 20 трлн долларов. Из этих денег - 5% на военные расходы. Получается примерно 1 трлн доллларов в год
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 17:57
          Прекрасно! А расходов у них нет???
  3. alex_spb Звание
    alex_spb
    0
    Сегодня, 16:11
    очевидной трансформация Евросоюза из сугубо экономического объединения в полноценный военный блок, который уже в ближайшие годы может стать альтернативой НАТО

    к этому все и идет, Россия спокойствия им не дает, ресурсы хотят поделить развалив Россию...
  4. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 16:14
    На эту сумму дадут оружия Украине, а мы истощим все это, а потом это повторится, и еще раз, и т.д. Как же окончательно и полностью истощить всех их?
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      0
      Сегодня, 16:27
      Вы размеры этой суммы хоть представляете. Да со всеми распилами и откатами, так это все равно просто запредельное количество вооружения получится. Батарея патритов тех же будет в каждой деревне стоять, я уже молчу про количество и виды наступательного вооружения. Не думаю, что вот так возьмут и на всю "катлету" отгрузят.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 16:29
      До 2035 некому будет оружие давать 🤣
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:17
    Андрюс Кубилюс раньше был литовским " тэйконавтом" ?Раз он в ЕС космосом заведует ?
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +1
      Сегодня, 16:30
      Литовские тайконавты завоёвывают космос издавна,ещё тогда даже Чёрное море не выкопали как литовский космодром уже функционировал и осваивал дальний космос
  6. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 16:17
    становится все более очевидной трансформация Евросоюза из сугубо экономического объединения в полноценный военный блок

    Никакой трансформации нет, просто маски сброшены.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:21
    Еврокомиссия: ЕС должен потратить на вооружение 6,8 триллиона евро
    . Под крылышком полосатиков гейропейцам было комфортно, обросли жирком...
    А теперь, все может стать совсем "весело" wink
    Пуки вместо масла!
    Некоторым это будет как манна небесная, а они отблагодарят своих ручных чиновников и все у них будет в шоколаде!
    А обывателю... как всегда, все шишки или фигу но без масла soldier
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 16:23
    ЕС готовится к войне с РФ, вот и всё.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -2
      Сегодня, 16:30
      Ес по швам трещит какая им ещё война
  9. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 16:23
    Похоже,что трибалтийские "сестрицы" скоро начнут заявлять:"Мы кормим весь евросоюз!"....Советский Союз они уже "кормили"...спеси и наглости им не занимать...похожие заявления сыпятся от них постоянно,они главнюки в ЕС.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:28
    Я думал это какой-то дядька серьёзный, а это вильнюс кубилюс!!?Cтубб прикольней.
  11. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 16:50
    Еврокомиссар уверен, что наращивание оборонного бюджета станет ключевым фактором в укреплении экономической конкурентоспособности Европы.

    Кубилюс "брешет как сивый мероин". когда начинается наращивание военного бюджета, (мы помним изречение Гитлера - "Пушки вместо масла") вот тогда и начинается мировая война, как Было у Наполеон, как было перед ПМВ и перед ВМВ, так и сейчас. С кем Европа начнёт войну, спросите у Макрона, где пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией».
    Спросите у канцлер ФРГ Фридриха Мерца и министра обороны страны Бориса Писториус, которые официально призвали к подготовке к войне с Россией. И даже "карапузик" Дания и та в «бешеном темпе» готовится к войне с Россией: закупает оружие и увеличивает численность своих вооружённых сил.

    Так что их "брехня" всем известна и понятна Европа готовится Drang nach Osten.
    Ясно для чего вкладывают такие "бабки" - "пушки вместо масла".
    Сейчас для дряхлеющего капитализма, один выход на выживание - большая война, которая спишет все её долги. Только вот, выживут ли они ?
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:03
    По словам еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса...

    Уже смешно laughing Литовский космонавт блин. Хотелось бы еще его спросить представляет ли он что такое 6,8 триллиона евро. Это ВВП его Литвы за сколько миллионов лет?
  13. ALEKS112233 Звание
    ALEKS112233
    -1
    Сегодня, 17:05
    Потратить вы потратите, не это главное! Что вам это даст и во что ежегодно будет обходиться это вооружение! Вот это главное! Это как армия в 800 тысяч человек которую хочет иметь бывпрезурк! При той численности населения это неподъёмная для страны цифра! Плохо, когда человек не понимает ничего в каком-либо вопросе, а рассуждает!
  14. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 17:15
    космическая разведка, воздушная дозаправка и командование

    Комическая разведка и космическая дозаправка понятно, но вот кто будет космическим командующим? Кубилюс? А Галактическим адмиралом тогда кто?
  15. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:50
    Очень заманчиво, сладкие цифры. Нарубили капусты на экологии и вернулись к пушкам. Пушки банде куда ближе и не надо брехать про альтернативную, мать его, энергетику. До черта природа упырей нарожала, какой-то у неё совсем не мирный план, чего ж тут от людей требовать.