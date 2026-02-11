Формирование полков беспилотных систем
Не так давно было принято решение о формировании войск беспилотных систем. К настоящему времени были проведены необходимые мероприятия и процедуры, по результатам которых в составе вооружённых сил появились части и подразделения нового рода войск. Недавно поступили очередные новости об успехах в этом направлении, приближающих получение всех желаемых возможностей.
В процессе формирования
Напомним, что решение о создании войск беспилотных систем (ВБС) было принято в конце 2024 г. В его основу лёг положительный опыт эксплуатации и применения разнообразных беспилотных, безэкипажных и автономных систем тех или иных классов. Подобные системы и комплексы и их расчёты планировалось вывести в отдельный род войск, что должно было дать ряд важных преимуществ.
По известным данным, уже в начале 2025 г. появились первые приказы, в соответствии с которыми началось формирование организационно-штатной структуры ВБС. В дальнейшем сообщалось, что отдельные полки беспилотных систем должны появиться в составе всех существующих военных округов и флотов.
Как минимум, часть таких задач была успешно решена. Об этом 8 февраля сообщило издание «Известия» со ссылкой на свои источники в неназванных структурах. При этом оборонное ведомство официально пока не подтверждало такую информацию.
Сообщается, что во всех военных округах были сформированы отдельные полки беспилотных полков. Количество таких частей пока не раскрывается. Основными их задачами является ведение разведки и выполнение ударов по объектам противника. Также на вооружение поступают системы для перехвата БПЛА.
«Известия» указывают, что новые полки получают разнообразную материальную часть. Они должны использовать беспилотные летательные аппараты-самолёты и мультикоптеры разного назначения, а также наземные робототехнические комплексы. Впрочем, точную номенклатуру всех подобных изделий пока назвать не могут.
По всей видимости, вскоре появятся новости о завершении формирования аналогичных частей и подразделений в составе военно-морского флота. О начале этих процессов стало известно в мае прошлого года. Тогда отечественная пресса сообщала, что такие полки будут использовать БПЛА, безэкипажные катера и необитаемые подводные аппараты.
Новый род войск
К настоящему времени министерство обороны и пресса раскрыли достаточно много информации о ВБС. Имеется возможность составить подробную картину и понять общие особенности, возможности и потенциал нового рода войск. Очевидно, что в будущем такая картина будет дополняться новыми подробностями, представляющими большой интерес.
В ноябре 2025 г. газета «Красная Звезда» писала о формировании полноценного рода войск со всеми необходимыми структурами и органами. Речь шла о создании штатных полков, батальонов и т.д. Также появились органы управления всех уровней. Они связаны друг с другом и могут взаимодействовать с аналогичными структурами других родов войск.
Был сформирован и принят единый план боевой работы ВБС. Этот документ определяет круг основных образцов техники и вооружения, методы её боевого применения и т.д. Также определены механизмы взаимодействия частей беспилотных систем с другими войсками. Обеспечивается возможность совместной работы с сухопутными войсками, военно-воздушными силами и флотом.
Организован процесс обучения и подготовки личного состава. Сейчас операторы и техники учатся в существующих военных вузах или в смежных гражданских учреждениях. Также в процессе обучения используются существующие полигоны сухопутных войск.
В будущем система подготовки изменится. В сентябре 2027 г. должно начать работу новое специализированное высшее военное училище. Любопытно, что оно займётся не только обучением личного состава. Специалисты училища также будут вести научную и теоретическую работу в области беспилотных систем. Они должны будут систематизировать опыт реальной эксплуатации, выдавать рекомендации, формировать новые концепции и т.д.
Материальная часть
Новый род войск должен использовать широкий спектр беспилотных и безэкипажных систем, предназначенных для работы в разных средах. В первую очередь, это разнообразные комплексы и системы, принятые на вооружение в прошлом и хорошо освоенные войсками. Кроме того, ВБС получают различные новинки, и в будущем такой процесс продолжится.
Например, за ведение воздушной разведки в новом роде войск отвечают расчёты систем по типу «Орлан-10/30». Также массово присутствуют различные лёгкие мультикоптеры с камерами. Удары по объектам противника, под управлением операторов, должны будут наносить БПЛА «Иноходец» или лёгкие FPV-беспилотники.
В последние годы активно развивается направление наземных робототехнических комплексов. Так, в частях, в т.ч. в зоне проведения Спецоперации, уже присутствует значительное количество многоцелевых платформ с дистанционным управлением. Изделия «Депеша», «Курьер» и т.п. используются для перевозки грузов или несут вооружение.
Также разрабатываются новые проекты морских безэкипажных систем — катера и подводные аппараты. Некоторые из таких образцов уже попали в войска и даже дошли до боевого применения. Так, в прошлом году с помощью одного из серийных БЭК потопили корабль противника.
В рамках нового рода войск организована централизованная закупка всех необходимых БПЛА. Также налаживаются процессы снабжения частей и подразделений. За счёт этого будет обеспечиваться единообразие и унификация техники, а личный состав всегда будет располагать необходимыми образцами.
Опыт и перспективы
Российская армия имеет большой опыт эксплуатации беспилотных систем разных классов. Современные образцы такого рода эксплуатируются с начала прошлого десятилетия и активно использовались в различных учениях, а также в реальных операциях. При этом имеющийся опыт постоянно пополняется благодаря текущей боевой работе в зоне проведения Спецоперации.
Недавно было решено использовать имеющиеся наработки, матчасть и опыт при создании совершенно нового рода войск. В течение прошлого года были приняты ключевые решения и началось строительство войск беспилотных систем. Как сообщается, основные процессы такого рода уже завершились.
В частности, их результатом стало появление отдельных полков беспилотных систем в составе сухопутных войск. Аналогичные части создаются в составе ВМФ. Вероятно, подразделения с беспилотной техникой также появятся в ВВС, ВДВ, РВСН и т.д. При этом все они будут нести службу в рамках единой структуры — ВБС.
Новый род войск уже выполняет свои характерные задачи и принимает участие в текущей Спецоперации. Его части и подразделения, в целом, ведут такую же боевую работу, что и раньше, однако теперь имеет место иная организация службы, изменены механизмы взаимодействия и т.д.
Таким образом, основная часть планов и мероприятий по созданию и введению в строй ВБС успешно выполнена. Новый род войск уже демонстрирует свой потенциал и участвует в достижении общих целей. При этом развитие ВБС продолжится и даст новые результаты.
