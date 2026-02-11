Ульяновский автозавод модернизировал УАЗ-2924 "Хантер" для эвакуации раненых

В рамках поддержки наших вооруженных сил, специалисты Ульяновского автозавода в тесной кооперации с активистами «Народного фронта» представили специальную модификацию легендарного внедорожника УАЗ Хантер.Автомобиль был глубоко модернизирован для выполнения одной из самых важных гуманитарных задач - оперативной и безопасной эвакуации раненых с поля боя. Все изменения в конструкции вносились не просто инженерами, а рождались из диалога с теми, кому предстоит на этой технике работать, - с военнослужащими, имеющими богатый практический опыт.Ключевые улучшения автомобиля:1. Повышенная живучесть и безопасность: Одной из ключевых задач стало обеспечение непрерывности движения в сложнейших условиях. Для этого все колеса автомобиля получили специальные жесткие вставки. Эта технология позволяет машине сохранять мобильность и продолжать выполнение боевой задачи даже в случае серьезного повреждения шин, что критически важно для спасения жизней.2. Надежность силовой установки: Особое внимание было уделено работе двигателя. Силовой агрегат прошел ряд доработок, направленных на обеспечение его бесперебойной и долговечной работы на различном, в том числе не самом качественном, топливе. Эта особенность гарантирует надежность автомобиля вдали от стационарных заправочных пунктов, в полевых условиях.3. Универсальность и функциональность платформы: Автомобиль построен на базе проверенного шасси, но его салон был полностью переработан. Новая компоновка создает возможности для транспортировки пострадавших различной степени тяжести, обеспечивая им необходимые условия на пути в медицинское учреждение. Кроме того, модульная конструкция позволяет быстро адаптировать машину под конкретные нужды: использовать ее как с закрытым тентом для защиты от непогоды, так и в открытом варианте для лучшего обзора и взаимодействия с внешней обстановкой.4. Расширенный функционал для специальных задач: Базовая комплектация автомобиля уже включает в себя мощную лебедку, существенно повышающую его проходимость и способность к самовытаскиванию. Продуманная конструкция кузова и салона предусматривает заранее подготовленные места и узлы крепления для оперативного монтажа различного дополнительного специального оборудования, что делает Хантер настоящей многофункциональной платформой.Первый опытный образец автомобиля был спроектирован и собран в рекордно сжатые сроки, что демонстрирует высокий уровень организации и ответственности разработчиков. На текущем этапе машина будет передана для всесторонних испытаний в условиях, максимально приближенных к реальным. Этот важный шаг позволит в дальнейшем совершенствовать конструкцию, делая ее еще более эффективной и соответствующей актуальным требованиям, которые будут поступать непосредственно от военных специалистов.