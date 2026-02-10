В рамках строительства канадского ледокола на верфь поступили первые листы стали
В рамках Национальной стратегии судостроения Канады (NSS) в августе прошлого года было начато строительство второго полярного ледокола Polar Max для Береговой охраны. Для ускорения производства судно строят совместно с финской верфью Helsinki Shipyard, которую компания Chantier Davie приобрела у предыдущего российского владельца в 2023 году.
Таким образом Оттава предъявляет свои права на активное освоение Арктики, на которую зарится и Вашингтон, особенно после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Пока что американцам нечем похвастаться в части ледоколов. У Береговой охраны США в наличии единственный ледокол условно тяжелого класса «Полярная звезда» (USCGC Polar Star), да и тому с момента спуска на воду в этом году исполняется 50 лет. В настоящее время у США нет технологических и людских ресурсов для собственного строительства ледоколов тяжелого класса.
Что касается канадского ледокола, то издание военно-морской тематики Naval Today сообщает об очередном важном этапе реализации программы. Компания Algoma Steel отправила первые 600 листов стали, произведенной в Онтарио, на верфь Davie в Квебеке, где они будут использованы при строительстве нового ледокола Polar Max для Канадской береговой охраны.
В публикации подчеркивается, что Онтарио — центр сталелитейной промышленности Канады, где сосредоточено более 70 % сталелитейных мощностей страны. Этот сектор обеспечивает более 16 000 прямых и 55 000 косвенных рабочих мест. По словам канадских официальных лиц, в рамках плана по защите Онтарио правительство реагирует на необоснованные тарифы США целенаправленными стратегиями и инвестициями в расширение мощностей по производству стали.
Министр экономического развития и роста северных территорий Канады Джордж Пири на совместной церемонии вместе с представителями компаний Algoma Steel и Davie, приуроченной к отправке стали на верфь, заявил:
Чиновник особо подчеркнул, что канадское правительство оказывает помощь компании Algoma Steel в адаптации к меняющимся рыночным условиям и влиянию тарифов США. По словам Пири, власти будут и дальше прикладывать максимальные усилия, чтобы «использовать и продвигать сталь из Онтарио везде, где это возможно».
Контракт на строительство ледокола Polar Max с компанией Chantier Davie Canada был заключен в марте 2025 года. Его стоимость на тот момент составила 3,25 млрд канадских долларов (около $2,4 млрд). Судостроительная компания должна построить для Береговой охраны Канады один из двух новых тяжелых ледоколов полярного класса к 2030 году.
В настоящее время в Канаде насчитывается 18 ледоколов разного размера и мощности, самый крупный из которых — CCGS Louis S. St-Laurent («Луи С. Сен-Лоран»). Два новых полярных ледокола, о которых объявило правительство Канады, по своим характеристикам превзойдут все существующие ледокольные суда. После спуска на воду первого нового ледокола «Луи С. Сен-Лоран» планируется вывести из эксплуатации.
Это будут самые большие ледокольные суда во флоте Береговой охраны: длина каждого из них составит 150 метров, максимальная скорость — около 18 с лишним узлов, а дальность плавания — около 30 000 морских миль. Оба судна строятся на канадских верфях. Благодаря новым, более крупным и мощным полярным ледоколам, Береговая охрана сможет проводить операции в канадской Арктике круглый год.
