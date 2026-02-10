В рамках строительства канадского ледокола на верфь поступили первые листы стали

В рамках Национальной стратегии судостроения Канады (NSS) в августе прошлого года было начато строительство второго полярного ледокола Polar Max для Береговой охраны. Для ускорения производства судно строят совместно с финской верфью Helsinki Shipyard, которую компания Chantier Davie приобрела у предыдущего российского владельца в 2023 году.

Таким образом Оттава предъявляет свои права на активное освоение Арктики, на которую зарится и Вашингтон, особенно после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Пока что американцам нечем похвастаться в части ледоколов. У Береговой охраны США в наличии единственный ледокол условно тяжелого класса «Полярная звезда» (USCGC Polar Star), да и тому с момента спуска на воду в этом году исполняется 50 лет. В настоящее время у США нет технологических и людских ресурсов для собственного строительства ледоколов тяжелого класса.



Что касается канадского ледокола, то издание военно-морской тематики Naval Today сообщает об очередном важном этапе реализации программы. Компания Algoma Steel отправила первые 600 листов стали, произведенной в Онтарио, на верфь Davie в Квебеке, где они будут использованы при строительстве нового ледокола Polar Max для Канадской береговой охраны.

В публикации подчеркивается, что Онтарио — центр сталелитейной промышленности Канады, где сосредоточено более 70 % сталелитейных мощностей страны. Этот сектор обеспечивает более 16 000 прямых и 55 000 косвенных рабочих мест. По словам канадских официальных лиц, в рамках плана по защите Онтарио правительство реагирует на необоснованные тарифы США целенаправленными стратегиями и инвестициями в расширение мощностей по производству стали.

Министр экономического развития и роста северных территорий Канады Джордж Пири на совместной церемонии вместе с представителями компаний Algoma Steel и Davie, приуроченной к отправке стали на верфь, заявил:

Поддержка компанией Algoma Steel со стороны нашего правительства не только защищает экономику северных регионов, но и привлекает внимание к возможностям производства стали в Онтарио и вносит вклад в оборонную инфраструктуру Канады.

Чиновник особо подчеркнул, что канадское правительство оказывает помощь компании Algoma Steel в адаптации к меняющимся рыночным условиям и влиянию тарифов США. По словам Пири, власти будут и дальше прикладывать максимальные усилия, чтобы «использовать и продвигать сталь из Онтарио везде, где это возможно».

Контракт на строительство ледокола Polar Max с компанией Chantier Davie Canada был заключен в марте 2025 года. Его стоимость на тот момент составила 3,25 млрд канадских долларов (около $2,4 млрд). Судостроительная компания должна построить для Береговой охраны Канады один из двух новых тяжелых ледоколов полярного класса к 2030 году.

В настоящее время в Канаде насчитывается 18 ледоколов разного размера и мощности, самый крупный из которых — CCGS Louis S. St-Laurent («Луи С. Сен-Лоран»). Два новых полярных ледокола, о которых объявило правительство Канады, по своим характеристикам превзойдут все существующие ледокольные суда. После спуска на воду первого нового ледокола «Луи С. Сен-Лоран» планируется вывести из эксплуатации.



Это будут самые большие ледокольные суда во флоте Береговой охраны: длина каждого из них составит 150 метров, максимальная скорость — около 18 с лишним узлов, а дальность плавания — около 30 000 морских миль. Оба судна строятся на канадских верфях. Благодаря новым, более крупным и мощным полярным ледоколам, Береговая охрана сможет проводить операции в канадской Арктике круглый год.
  1. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    0
    Сегодня, 17:41
    началась делёжка...скоро и там места всем будет мало wassat
    1. seregatara1969 Звание
      seregatara1969
      0
      Сегодня, 18:02
      А зачем береговой охране запас хода в 30 тыщ миль? Он же берег охраняет.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 17:42
    [quote][Береговая охрана сможет проводить операции в канадской Арктике круглый год/quote]Ну а в нашу, пусть даже носа не кажут....
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:44
    Мы строили, строили и наконец... на сколь долго затянется процесс, будем посмотреть.
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 17:58
    О! Ну это перемога... Сталь привезли, усилиями аж трех стран))) Теперь осталось привезти заклепки. Достукались переможные, теперь подвиг века - 600 листов стали привезти!
    Ледоколов правда нет, даже последний - только на бумаге, никуда не ходит
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:00
    Стандартный вопрос от наших " всё пропало" ,а на канадском новом ледоколе ЗРК и ПКР будут ?
    A так красивый ледокол , правда нигде не нашёл характеристики .
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:02
    Арктический зоне ,северной Канады ни одного ледокола нет на сегодня.