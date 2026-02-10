«Не активирует динамическую защиту»: в западной прессе оценили боеприпас «Капля»

Это новый вид боеприпаса, созданный как раз для того, чтобы пробивать «мангалы», сетки за счёт кумулятивного ядра. Довольно хорошо пробивает даже броню. Есть и осколки, которые поражают пехоту или экипаж.

Это уже стандартизированное серийное изделие, поставляемое операторам FPV-дронов, а не самодельное устройство.