«Не активирует динамическую защиту»: в западной прессе оценили боеприпас «Капля»

Ещё в начале 2024 года ВСУ сообщали о применении российскими войсками FPV-дронов, снаряжённых новым боеприпасом «Капля» с БЧ весом 3 кг, которую тогда отнесли к категории «крышебоев». На днях появилось видео, посвящённое данному изделию уже с российской стороны, судя по которому развёрнуто заводское производство и налажены серийные поставки в подразделения БПЛА этого средства поражения (наряду с прочими устройствами, необходимыми операторам дронов). По этому поводу бойцы ВС РФ пояснили:

Это новый вид боеприпаса, созданный как раз для того, чтобы пробивать «мангалы», сетки за счёт кумулятивного ядра. Довольно хорошо пробивает даже броню. Есть и осколки, которые поражают пехоту или экипаж.

«Капля» в 2024 году:





Раньше бойцы разбирали для оснащения дронов имевшиеся в наличии средства, такие как мины и РПО «Шмель». Теперь, в связи с налаживанием централизованных поставок серийных образцов, необходимость в этом отпала.

«Каплю» оценили в западной прессе. Как отмечается, она представляет собой кумулятивно-осколочный боеприпас, конструктивно похожий на мину, и предназначена для поражения бронетехники, прикрытой защитными экранами и навесами на крыше:

Это уже стандартизированное серийное изделие, поставляемое операторам FPV-дронов, а не самодельное устройство.

«Капля» в 2026 году:



Как указывается, при подрыве «Капли» металлический снаряд пробивает навесную защиту и поражает броню, в то время как облако осколков нейтрализует личный состав. Делается предположение, что БЧ диаметром 150 мм может пробивать броню толщиной более 100 мм, при этом не активируя динамическую защиту.

  ose4kinsura
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 19:54
    предположение, что БЧ диаметром 150 мм может пробивать броню толщиной более 100 мм, при этом не активируя динамическую защиту.Ну если так то чудо-разчудесное !Дайте в войска скорее!
    ГГВ
      ГГВ
      +3
      Сегодня, 20:05
      Как бы это видео из войск.Даже приведены кадры применения различных видов боеприпасов.
  olbop
    olbop
    -3
    Сегодня, 20:06
    Вундерваффе, не иначе. И надо же, как вовремя придумали.
    Говоря серьезно, что нет доверия к такого рода информации.
    Если действительно это новое оружие, то первые результаты его боевого применения должны быть секретны.
    Vauxhall
      Vauxhall
      +2
      Сегодня, 20:13
      Цитата: olbop
      Вундерваффе, не иначе. И надо же, как вовремя придумали.
      Говоря серьезно, что нет доверия к такого рода информации.
      Если действительно это новое оружие, то первые результаты его боевого применения должны быть секретны.

      Всё новое, хорошо забытое старое..
      Если что с 1983 года. Противотанковпя мина. И не только.
    Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 20:24
      На войне нет секретов, после первого применения. Это не что то, что придумывается для глобальной войны, данный боеприпас именно для СВО, так что секрета нет.
  Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 20:32
    такая война, что если тебя обнаружили, то выжить практически невозможно