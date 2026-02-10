В Тбилиси начался новый суд над Михаилом Саакашвили

Михаил Саакашвили снова в числе подсудимых, в Тбилисском городском суде началось рассмотрение уголовного дела о саботаже и призывах к государственному перевороту.

Экс-президент Грузии изначально обвинялся по пяти уголовным делам, по четырем из которых он уже получил наказание в виде лишения свободы, которое должен отбывать до 2034 года. И вот до суда дошло пятое дело, в рамках которого Саакашвили и еще несколько грузинских оппозиционеров обвиняются в саботаже и призывах к государственному перевороту в 2007 году.



Сегодня только первое заседание суда, идут предварительные слушания, говорить об итогах еще рано, но, по мнению грузинских экспертов, Саакашвили могут накинуть еще несколько лет к уже имеющимся 12,5. Сам экс-президент Грузии вину не признает, жалуется на «грубое обращение», уже успел обозвать судью «непорядочным человеком».

По словам грузинских политиков, такое поведение Саакашвили никого не удивляет, он постоянно использует судебные заседания для различного рода заявлений на политические и другие темы, ведет себя не совсем адекватно.

Напомним, что Саакашвили вернулся в Грузию в 2021 году из Украины, где какое-то время был советником Порошенко* (внесен в России в список экстремистов и террористов), а также главой Одесской областной администрации. После возвращения экс-президента задержали и поместили в тюрьму в рамках ранее возбужденных дел, в местах лишения свободы Саакашвили находится с 1 октября 2021 года. За это время он неоднократно объявлял голодовку, одно время был переведен в частную клинику для лечения, но вернулся в тюрьму в ноябре прошлого года.
  1. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +1
    Сегодня, 17:50
    передайте этому кощею галстуки laughing
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      0
      Сегодня, 17:52
      Это чо в натуре галстукоед?
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 18:01
        Очень хорошо выглядит! Я бы сказал, по-настоящему. Заслужил!
  2. zelivee Звание
    zelivee
    +1
    Сегодня, 17:54
    Саакашвили могут накинуть еще несколько лет к уже имеющимся 12,5.


    Дорого далcя Мишке позорный поход 08.08.08 Сидел бы спокойно на ***опе ровно, а не лизал ***опу бушу.
    1. Flashpoint Звание
      Flashpoint
      0
      Сегодня, 18:02
      Цитата: zelivee
      Саакашвили могут накинуть еще несколько лет к уже имеющимся 12,5.


      Дорого далcя Мишке позорный поход 08.08.08 Сидел бы спокойно на ***опе ровно, а не лизал ***опу бушу.

      Дорого этот поход дался погибшим и тяжело раненым миротворцам и военнослужащим РФ...
      До сих пор есть пропавшие без вести.
      А это ... создание ... просто сидит в комфорте.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 17:55
    Жуткое зрелище. Вот, что значит отодвинуть от омаров и черной икры.
  4. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 17:57
    Первая мысль, что он в тюряге успел нашалить. Но нет, просто дядю решили не выпускать на волю, а то начнет бегать по крышам и свернёт себе шею. О здоровье заботятся, вон какой стройный стал.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:59
    ❝ В местах лишения свободы Саакашвили находится с 1 октября 2021 года ❞ —

    — Свыкся уже Мишико, тюрьма для него как дом родной ...
    (Воля ему противопоказана)
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 18:00
    Похудел то как. В тюрьме галстуков на обед не дают, нехорошие люди. wassat
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:05
    ла усыпите вы его наконец что бы не мучился
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:06
    Это не лучшая фотография Саакашвили на сегодня.А послы европейских стран будут приходить на суд Саакашвили ,как на работу ?
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:09
    Мда... Видок конечно у него еще тот... И если честно, даже не жаль его ничуть.