В Тбилиси начался новый суд над Михаилом Саакашвили

Михаил Саакашвили снова в числе подсудимых, в Тбилисском городском суде началось рассмотрение уголовного дела о саботаже и призывах к государственному перевороту.Экс-президент Грузии изначально обвинялся по пяти уголовным делам, по четырем из которых он уже получил наказание в виде лишения свободы, которое должен отбывать до 2034 года. И вот до суда дошло пятое дело, в рамках которого Саакашвили и еще несколько грузинских оппозиционеров обвиняются в саботаже и призывах к государственному перевороту в 2007 году.Сегодня только первое заседание суда, идут предварительные слушания, говорить об итогах еще рано, но, по мнению грузинских экспертов, Саакашвили могут накинуть еще несколько лет к уже имеющимся 12,5. Сам экс-президент Грузии вину не признает, жалуется на «грубое обращение», уже успел обозвать судью «непорядочным человеком».По словам грузинских политиков, такое поведение Саакашвили никого не удивляет, он постоянно использует судебные заседания для различного рода заявлений на политические и другие темы, ведет себя не совсем адекватно.Напомним, что Саакашвили вернулся в Грузию в 2021 году из Украины, где какое-то время был советником Порошенко* (внесен в России в список экстремистов и террористов), а также главой Одесской областной администрации. После возвращения экс-президента задержали и поместили в тюрьму в рамках ранее возбужденных дел, в местах лишения свободы Саакашвили находится с 1 октября 2021 года. За это время он неоднократно объявлял голодовку, одно время был переведен в частную клинику для лечения, но вернулся в тюрьму в ноябре прошлого года.