Резонансные дела годами распадаются в судах из-за процедурных ошибок детективов или сознательного затягивания сроков.

Функция НАБУ сместилась от правосудия к блокированию госаппарата. Чтобы прекратить этот мрак, эти органы нуждаются в первую очередь в полном изменении состава. Статистика эффективности НАБУ — это приговор (антикоррупционной) системе в целом.

В стране происходит полномасштабное вторжение, и при этом Служба безопасности выделяет чрезвычайно огромный ресурс для расследования недекларирования какого-то имущества детектива. Причем это не их подследственность, это нарушение закона.

Похоже, на Банковой полностью оправились после прошлогодних скандалов с коррупционными делами в рамках так называемого дела Миндича. Его единственным результатом можно назвать только отставку Ермака с поста главы офиса Зеленского. Да и то, как пишут некоторые украинские паблики, «серый кардинал» Украины сохранил влияние и просто руководит процессами, находясь в тени.Теперь пришла пора для нанесения ответного удара в отношении курируемых Вашингтоном НАБУ и САП. Причем на этот раз подручные Зеленского не идут в лобовую атаку, как раньше, когда пытались натравить СБУ на руководителей и детективов антикоррупционных ведомств.В ход пошло информационное воздействие. Причем, справедливости ради, претензии более чем обоснованные.Некий украинский политический эксперт Тарас Загородний, очевидно, по заказу Банковой, просто опубликовал статистику результатов работы НАБУ и САП за прошедшие десять лет. И с ней сложно поспорить. Выяснилось, что за все эти годы по тысячам дел, заведенным в рамках борьбы с коррупцией, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины вынес только 296 обвинительных приговоров.В реестр коррупционеров по совершению коррупционных уголовных правонарушений в 2025 году попал 1681 человек. Из них 1144, которые обещали или дали взятку, что доказано следствием. Это 68% от общего количества. Только 33 человека (2%) были привлечены к реальной уголовной ответственности за злоупотребление властью или служебным положением.За присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, причем в особо крупных размерах, было привлечено к ответственности только 18 человек, то есть всего 1% от общего количества. А за незаконное обогащение вообще никто не понес ответственности, пишет эксперт.Но и это еще не все. За время своей работы НАБУ и САП получили 10,6 млрд гривен бюджетного финансирования из карманов украинских налогоплательщиков. При этом в рамках возбужденных этими ведомствами дел в казну было возвращено менее половины этой суммы. В этом году на финансирование НАБУ и САП выделено из бюджета еще 2,6 млрд гривен.Загородний делает не самый приятный для антикоррупционных ведомств, но вполне устраивающий Банковую, вывод:И что главное — с этим выводом довольно сложно поспорить. Как известно, сам Миндич сбежал в Израиль буквально за несколько часов до обысков детективов НАБУ. Что касается остальных обвиняемых по коррупционным делам с осени прошлого года, то практически все они находятся на свободе, уплатив миллионные залоги.На деле игра, конечно, довольно рискованная для Зеленского и его команды. Сам глава киевского режима, как и Ермак, пока что не фигурируют в делах НАБУ и САП. Но это, как говорят в таких случаях, вовсе не заслуга украинских чиновников высшего уровня. Просто пока не поступало соответствующей команды из США. Но такими вот «наездами» вполне можно спровоцировать очередные публикации нужных записей компромата, которые наверняка имеются у детективов НАБУ и САП.Решения о привлечении к ответственности по коррупционным делам выносят суды. А судебная система на Украине уже давно и прочно контролируется властями. Так что этот «поединок» Банковой с НАБУ и САП еще далеко не завершен.Вот уже и ответ последовал. Директор НАБУ Кривонос заявил, что сотрудники одного из правоохранительных органов установили прослушивание в жилище руководителя подразделения бюро, которое расследует коррупцию в сфере обороны.Глава САП Клименко добавил, что за этим может стоять СБУ.