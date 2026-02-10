«Сдержит врага на восточном фланге»: активное формирование Литовской бригады ФРГ

«Сдержит врага на восточном фланге»: активное формирование Литовской бригады ФРГ

В лице формируемой Литовской бронетанковой бригады (Panzerbrigade 45) немецкие войска впервые со времён Второй мировой войны размещаются на постоянной основе за пределами Германии. В 2026 году началась активная фаза переброски тяжёлой техники и личного состава. По словам командования ФРГ, данное соединение призвано стать «тяжёлым кулаком» сил НАТО в Прибалтике:

Литовская бригада сдержит врага на восточном фланге.

Её численность составит более 5000 военнослужащих. В качестве ядра выступают три батальона: 203-й танковый (Leopard 2A8) и 122-й механизированный (БМП Puma и БТР Boxer), а третий – это многонациональный батальон НАТО (разнообразная техника стран альянса) под немецким командованием, который уже находился в Литве. На днях все они официально были включены в состав бригады.



БМП Puma:



Предстоит развёртывание 131-го отдельного артдивизиона (САУ PzH 2000), 13-го разведывательного батальона (разведмашины, БПЛА, средства РЭР) и зенитных подразделений (ЗРПК Skyranger 30 на базе Boxer, ЗРК IRIS-T SLS). Ожидается, что бригада будет сформирована во второй половине 2027 года и полностью готова к развёртыванию до 2028 года. Об этом заявляется на сайте бундесвера:

Всё больше и больше подразделений прибывают в Литву и вносят свой вклад в оборону и сдерживание.

Основные базы располагаются в Рукле (недалеко от Каунаса) и Руднинкае (вблизи границы с Белоруссией). Литва взяла на себя внушительные расходы по постройке казарм, парков для техники и полигонов; возводятся немецкие школы и детские сады. Бригада стоит в так называемом Сувалкском коридоре – прямо у «бутылочного горлышка» между Калининградом и Белоруссией. Ее задача состоит в том, чтобы закрыть этот проход в случае конфликта, что, по замыслам НАТО, позволит наверняка отсечь российский анклав.

  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 20:47
    И вся эта нечисть рядом с Калининградской областью......
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      0
      Сегодня, 21:13
      вот литовским про сти туткам работы подвалит..работать будут не покладая ног- разбогатеют !... и бюджет родины пополнят ! laughing
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 20:47
    Даже с дивана практически уверен, что все кто будет приписан к Panzerbrigade 45 - заложники хотелок больших начальников без вариантов выживания.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 21:03
      В смысле, приписан? Они там служить будут. Официально. Зарплату будут получать.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 21:05
      Цитата: Аркадий007
      Даже с дивана практически уверен, что все кто будет приписан к Panzerbrigade 45 - заложники хотелок больших начальников без вариантов выживания.

      Не будет никакого "Сувалкского коридора"...
      Будет коридор во всю Трибалтику...

      А "Панцерваффе" деды уже жгли. Говорили, что хорошо горят.
      Именно 10-ю танковую дивизию, в составе которой сейчас Panzerbrigade 45, под Волоколамском жгли. Потом она в 1943-м в полном составе сдалась в Африке в плен англичанам. А теперь вот опять решили с русским повоевать - вдруг, на этот раз получится?
      1. eugen_caro Звание
        eugen_caro
        0
        Сегодня, 21:30
        Именно 10-ю танковую дивизию, в составе которой сейчас Panzerbrigade 45, под Волоколамском жгли.это не ту- из анекдота... из горящего Pz-III вытряхивается горящий немец- на мороз под 30 градусов- катается,сбивая пламя,и с криком Wie kalt es ist! Scheiße! лезет обратно в танк.... wassat
  3. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 20:54
    Литовская бригада сдержит врага на восточном фланге.

    От самих себя?
    Поскольку с востока на Литву никто нападать не собирается, то от кого они защищать будут?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 21:04
      Цитата: К-50
      Поскольку с востока на Литву никто нападать не собирается, то от кого они защищать будут?

      Я бы ввёл, по самое Вильно, - так что есть от кого.
    2. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      -1
      Сегодня, 21:41
      это вы так считаете...- а они считают ,что на них будут нападать со всех сторон...-со стороны россии и белоруссии - бесспорно- уже зубы точат... - со стороны польши ну как-же- поляки-же серьёзно считают Вильню - отобранным у польши городом !.. ну а про латвию- понятно-же,что латыши и дня не продержатся против псковской дивизии-ук них-же половина армии - русские- сольют латышей моментом... представляете как страшно жить сеймовским деятелям в окружении врагов ! wassat
  4. CheHabana Звание
    CheHabana
    +1
    Сегодня, 20:59
    This American Yankee (who is one of many that supports the Russian view and wants peace with our Slavic brothers) is warning you that the West, including the lunatic Trump and Co., are preparing to invade your country. It is best to prepare for war and get your alliances in order i.e. China, North Korea and Iran. It is an error to assume that negotiations will lead to anything. The West is building up while using the UkroNazi's to keep Russia occupied. I just hope that the BRICS and supportive countries must create their own NATO. Otherwise, you're doomed if you think you'll talk your way out of this. Like Putin recently said "The stakes are high."
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      0
      Сегодня, 21:22
      As the late Emperor Alexander III of Russia said, Russia has only two allies: its army and its navy... Now aviation and missile forces have been added, but that's all... Because allies such as China, which is preoccupied with making as much money as possible from this war, or Iran, which has its own problems to deal with, cannot be relied upon... Only Korea is a real ally. Even our Belarusian brothers are in no hurry to help, playing the neutral card...
      1. CheHabana Звание
        CheHabana
        +1
        Сегодня, 21:29
        I understand what you say, but the West will pick off the pieces one by one. They, BRICS and their supporters, will have to belly up to the drinking bar and take care of business i.e. make a stand. Otherwise, as they say, you are toast.
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          0
          Сегодня, 21:35
          I would not want Russia to come to an end, but India has already shown how reliable the BRICS alliance is by giving in to Trump's threats and agreeing to reduce the amount of oil and gas it buys from Russia. So the Anglo-Saxons will take them out one by one and destroy them—IF THEY DON'T UNDERSTAND THAT THEY NEED TO REALLY UNITE, not just pay lip service to it.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 21:02
    От врага.
    Учитывая, что такое большое количество баллистических ракет «Искандер-М» было доставлено на объекты ОТРК в Брянской области, в ближайшие 2,5 дня существует высокая угроза для Киева и Киевской области, в том числе от крылатых ракет Х-101 и Х-22/32, запускаемых со стратегических бомбардировщиков.

    Кроме того, высока угроза для Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Житомирской областей.


    Ожидание смерти хуже самой смерти.
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      -1
      Сегодня, 21:25
      вся прелесть удовольствия - в предвкушении .... laughing
  6. Vik66 Звание
    Vik66
    +3
    Сегодня, 21:03
    Красиво катаются по бетонным дорожкам... Болота литовские ещё не пробовали ? laughing
    Американцы уже попробовали...
    1. К-50 Звание
      К-50
      +1
      Сегодня, 21:17
      Цитата: Vik66
      Красиво катаются по бетонным дорожкам... Болота литовские ещё не пробовали ? laughing
      Американцы уже попробовали...

      Да вроде как уже пробовали. Не помню только у них ли, или у эстонцев. Там БМП потонула вместе с экипажем.
      GPS им дорогу показал. Ну там наверное дух Ивана Сусанина реинкарнировался. Он всегда к врагам Отечества беспощаден. lol
  7. Баюн Звание
    Баюн
    +5
    Сегодня, 21:13
    И командует ими немецкий генерал. По сути это НЕМЕЦКАЯ(а не литовская!) регулярная бригада, частично укомплектованная аборигенами для маскировки. НАСТОЯЩЕЕ: 2026 год, немецкая бронетанковая бригада на территории СССР... А мы... "празднуем и празднуем прошлое".

    Неофашисты оккупировали часть Украины и Прибалтику. А им вместо "кузькиной матери" - вызывают "Духа Анкориджа". Политический "спиритизЬм" какой-то.
  8. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 21:35
    Попытка создания литовского легиона Ваффен-СС во 2-й мировой провалилась с треском. Молодёжь и зрелые мужчины массово уклонялись от вступления на службу в СС и, потому, было принято решение отказаться от создания литовского легиона, обозвав литовцев недостойными носить красивую форму СС (создатель - Хьюго Босс). Оставили только полицейские батальоны. Совсем противоположная ситуация была в Эстонии и Латвии - от желающих отбоя не было. Гримаса истории: нынешние литовцы тоже не шибко разбежались под ружьё, строить строят, бабки отстёгивают, но всё это похоже на откуп. И ... совсем противоположная ситуация в Латвии и Эстонии...
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      0
      Сегодня, 21:45
      ага- только это не помешало организовать литовские полицейские батальоны, которые в белорусии и на украине творили такое ,что бандеровцы в Волыни обзавидовались-бы...
      Комментарий был удален.
      2. isv000 Звание
        isv000
        -1
        Сегодня, 21:55
        Цитата: eugen_caro
        ага- только это не помешало организовать литовские полицейские батальоны, которые в белорусии и на украине творили такое ,что бандеровцы в Волыни обзавидовались-бы...

        Цитата: eugen_caro
        ага- только это не помешало организовать литовские полицейские батальоны, которые в белорусии и на украине творили такое ,что бандеровцы в Волыни обзавидовались-бы...

        Провокация. Ссылку. А бандерву переплюнуть никто не мог по зверствам. Даже немецкие офицеры отстраняли украинские команды от участия в "мероприятиях", чтоб не видеть их зверств. Ни разу не оправдываю литовцев в их действиях в ВОВ но! Были ведь и русские полицаи, изгои и выруси. А посмотрите на нынешних бывших русских на Донбассе и в Новороссии: в Запорожье сегодня выруси обстреляли похоронную процессию, намеренно, шестеро двухсотых...
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          0
          Сегодня, 22:05
          - получи- мог-бы и сам найти- ,чтобы не задавать глупых вопросов.... хочешь подробнее- сам ищи. полный интернент только надо захотеть.- https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a91458b7-698b8082-c1ca4f04-74722d776562/https/military-history.fandom.com/wiki/Lithuanian_Auxiliary_Police_Battalions
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 21:44
    " литовская бронетанковая бригада" звучит,смешно. Видимо, это 1( один) танк, 3 ( три) танкиста и какая- нибудь,собака. Прямо как " четыре танкиста и собака"- фильм о том,как войско аольское" Берлин брало" а русское- сбоку,помогало.
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +1
      Сегодня, 22:07
      как раз не смешно...возьми во внимание,что литовской она названа только по месту дислокации- а реально - это тот-же бундесвер- так что с танками там как раз всё пучком...
  10. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 22:11
    Сдерживалка ещё не выросла у гансов. Сидели бы на попе ровно, сосиски с пивом кушали. Так нет, несёт их чёрт опять на Восток... Добром это не закончится.