«Сдержит врага на восточном фланге»: активное формирование Литовской бригады ФРГ
В лице формируемой Литовской бронетанковой бригады (Panzerbrigade 45) немецкие войска впервые со времён Второй мировой войны размещаются на постоянной основе за пределами Германии. В 2026 году началась активная фаза переброски тяжёлой техники и личного состава. По словам командования ФРГ, данное соединение призвано стать «тяжёлым кулаком» сил НАТО в Прибалтике:
Её численность составит более 5000 военнослужащих. В качестве ядра выступают три батальона: 203-й танковый (Leopard 2A8) и 122-й механизированный (БМП Puma и БТР Boxer), а третий – это многонациональный батальон НАТО (разнообразная техника стран альянса) под немецким командованием, который уже находился в Литве. На днях все они официально были включены в состав бригады.
БМП Puma:
Предстоит развёртывание 131-го отдельного артдивизиона (САУ PzH 2000), 13-го разведывательного батальона (разведмашины, БПЛА, средства РЭР) и зенитных подразделений (ЗРПК Skyranger 30 на базе Boxer, ЗРК IRIS-T SLS). Ожидается, что бригада будет сформирована во второй половине 2027 года и полностью готова к развёртыванию до 2028 года. Об этом заявляется на сайте бундесвера:
Основные базы располагаются в Рукле (недалеко от Каунаса) и Руднинкае (вблизи границы с Белоруссией). Литва взяла на себя внушительные расходы по постройке казарм, парков для техники и полигонов; возводятся немецкие школы и детские сады. Бригада стоит в так называемом Сувалкском коридоре – прямо у «бутылочного горлышка» между Калининградом и Белоруссией. Ее задача состоит в том, чтобы закрыть этот проход в случае конфликта, что, по замыслам НАТО, позволит наверняка отсечь российский анклав.
