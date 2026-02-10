Боевик «Азова»: Последние нормальные резервы Сырский оставил под Покровском

Боевик «Азова»: Последние нормальные резервы Сырский оставил под Покровском

Ситуация на Запорожском направлении остается самой тревожной, несмотря на то, что Сырский пытается там организовать контрнаступление. Об этом заявил экс-начальник штаба нацбата «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич.

Российское командование выбрало Запорожское направление как приоритетное, развивая там наступление и весьма успешно. Ситуация сейчас в Запорожской области весьма тревожная, несмотря на то, что Сырский организовал там контрнаступление. Все дело в том, что в бой брошена сборная солянка из различных подразделений. А последние нормальные резервы, подготовленные Сырским, остались под Покровском, где главком ВСУ также пытался контрударом остановить российские войска.



Ситуация с Добропольем, с Покровским, она была достаточно показательна, что это были последние остатки резервов, которые для себя создал главнокомандующий в виде штурмовых полков как отдельного рода войск.


Ранее Кротевич заявил, что в боевых бригадах ВСУ, находящихся на передовой, укомплектованность не больше 30-40%. При этом они практически не получают пополнение, зато Сырский по указке Зеленского штампует новые бригады. На бумаге все это выглядит красиво, а на самом деле воевать некому.
  1. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 18:24
    Вот хох.лы опять собрали для наступления крупную группировку. А у нас постоянно твердят, что это невозможно
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:48
      Цитата: BAI
      А у нас постоянно твердят, что это невозможно

      Не верь ушам своим, а верь глазам своим. У них ещё много мобрезерва, хотя и не обученного.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 19:43
        Ничего в районе Терноватого украинец не сделает! Там железные люди стоят с нашей стороны. Всех уб ют и пойдут на Запорожье!
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    +7
    Сегодня, 18:27
    Пыль в глаза. Есть там кому воевать. Фронт держат, не обваливают.
    Разведданным надо доверять, а не фантазиям боевика.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +4
      Сегодня, 18:44
      Разведданным надо доверять, а не фантазиям боевика.

      А ещё поменьше верить что частенько пишут в СМИ которые вот уже четыре года пишу лабуду про нехватку сил , низкий боевой дух и т.д.
  3. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +4
    Сегодня, 18:42
    Все на Украине ругают Сырского а что делать никто так и не предложит
    Реальная альтернатива только подписывать капитуляцию что в общем лучший для Украины выход
    Гитлер тоже в 1943 отказался от того что бы наделить полномочиями фельдмаршала фон Манштейна командующим всем восточным фронтом всех групп армий Манштейн настаивал что с помощью новой тактики ему удасться остановить русских
    Тактика эта заключалась в так называемой подвижной или мобильной обороне которая поодразумевала незамедлительное отступление из городов и опорных пунктов при угрозе окружений и нанесению по наступающим войскам ударов во фланги
    Такая тактика сулила немцам гораздо меньшие потери чем те которые были но по расчтам военспецов эта тактика привела бы к тому что война закончилачь бы уже в 1944 Не знаю лукавил ли Манштейн и рассчитывал именно на такой результат понимая что война по любому проиграна но по крайней мере Германичя в этом случае не понесла бы такие чудовищные потери с разрушениями промышленности и городов
    Гитлер же выбрал ту стратегию которую демонстрирует сегодня Зеленский и его протеже Сырский и что самое интересное тактику фон Манштейна практикует штаб ВС РФ не давая себя окружать наши войска оперативно отступают что бы наносить контрудары
    Вот такая вот получается в итоге петрушка что единственным выгодополучателями от такой упорной тактики ВСУ которая истончает их мобилизационный потенциал являются НАТО а конкретнее ЕС
    Отсюда стоит задуматься Ищи кому выгодно и кто является марионеткой в чужих руках
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 19:46
      Мда... Великолепное объяснение "успехов" Лампаса...
      Тут уже писали умные люди, что за аналогичный период Красная Армия взяла всю Европу и разгромила Вермахт!
      1. Сергей Митинский Звание
        Сергей Митинский
        +1
        Сегодня, 19:48
        Каждый мнит себя стратегом наблюдая бой со своего дивана