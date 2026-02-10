Ситуация с Добропольем, с Покровским, она была достаточно показательна, что это были последние остатки резервов, которые для себя создал главнокомандующий в виде штурмовых полков как отдельного рода войск.

Ситуация на Запорожском направлении остается самой тревожной, несмотря на то, что Сырский пытается там организовать контрнаступление. Об этом заявил экс-начальник штаба нацбата «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич.Российское командование выбрало Запорожское направление как приоритетное, развивая там наступление и весьма успешно. Ситуация сейчас в Запорожской области весьма тревожная, несмотря на то, что Сырский организовал там контрнаступление. Все дело в том, что в бой брошена сборная солянка из различных подразделений. А последние нормальные резервы, подготовленные Сырским, остались под Покровском, где главком ВСУ также пытался контрударом остановить российские войска.Ранее Кротевич заявил, что в боевых бригадах ВСУ, находящихся на передовой, укомплектованность не больше 30-40%. При этом они практически не получают пополнение, зато Сырский по указке Зеленского штампует новые бригады. На бумаге все это выглядит красиво, а на самом деле воевать некому.