Британская армия готовится к вероятному противостоянию с ВС РФ

По информации британской прессы, военнослужащие армии королевства в настоящее время проходят подготовку к вероятному конфликту с Россией на специализированном полигоне, на котором воссоздается зона боевых действий на Украине.

Как пишет издание Daily Mail, подготовку на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта, проходят, в частности, солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии. Отмечается, что им поставили задачу разгромить скрывающиеся силы условного противника на территории объекта, который был оформлен как разрушенный город.



Между тем, по оценкам британских экспертов, армия страны находится в глубоком кризисе: в частности, фиксируется катастрофическое отставание от ВС РФ в сфере беспилотных технологий. В настоящее время войска БПЛА ВС РФ насчитывают до 87–90 тысяч военнослужащих, тогда как вся регулярная армия Британии — чуть более 70 тысяч. Подготовленных операторов дронов в ВС Великобритании — не более трех тысяч, что несоизмеримо с масштабами этого сегмента в армии России. В результате сокращения расходов Британии на оборону численность ее армии продолжает сокращаться. Кроме того, в отличие от британских новобранцев, вынужденных покупать снаряжение за свой счет, российские военнослужащие централизованно обеспечиваются всем необходимым. При этом очевидно, что британская военная доктрина безнадежно застряла в логике холодной войны.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:29
    Даже не читая статью ,а сколько у Стармера - дивизий.А в Англии танки ещё остались, или всё на Украину отправили.Теперь статью прочитаю. laughing
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 19:07
      Самое "забавное" на чьй территории собрались воевать? recourse
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 18:29
    ❝ Военнослужащие армии королевства в настоящее время проходят подготовку к вероятному конфликту с Россией ❞ —

    — Сидели бы тихо на своём острове и не высовывались, кому вы на✘рен нужны ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:33
    А это тот военный объект где серия Тоn Geer снималась .Классно они тогда там втроём носились. wassat
  4. Puler Звание
    Puler
    0
    Сегодня, 18:34
    А они танки завести успеют ???
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:37
    Кто это вообще пишет?!!!
  6. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 18:52
    подготовку на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта, проходят, в частности, солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии
    Для аутентичности уронить бы на них ОДАБ - кто случайно выживет, срaться до конца своих дней будет.
  7. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 18:53
    Там и без войны скоро британцев не останется, сплошь афро-, индо-, пакистано-, и прочаябританцы. А тех на фронт не выпихнешь, не для того они Европу завоёвывают.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:58
    На видео с полигона селение напоминает, что угодно, но никак не украинское село. С тем же успехом можно было проводить учения в пригороде Лондона. По большому счету им плевать, главное медийный эффект, часть глобальной пропаганды о своем превосходстве. Перекошенные морды, вопли "убей врага" - рэмбы с уокерами, всё по классике.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:15
    Цитата: marchcat
    Самое "забавное" на чьй территории собрались воевать? recourse

    Честно говоря сам не могу представить,может на Мальвинах .У Аргентинского терминатора Ф-16 появились из Дании. Он воспользовался правом первой ночи и забрал из под носа лучшие истребители .Плюс американцы с вооружениями подсобили .И у Фолклендов есть нефть Трампа . hi laughingС нефтеразведкой уже русские подсобили .
  10. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    0
    Сегодня, 19:34
    "централизованно обеспечиваются всем необходимым" хаха
    Это враньё. Да, база есть, но это далеко от того, что нужно.