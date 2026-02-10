Британская армия готовится к вероятному противостоянию с ВС РФ
1 89311
По информации британской прессы, военнослужащие армии королевства в настоящее время проходят подготовку к вероятному конфликту с Россией на специализированном полигоне, на котором воссоздается зона боевых действий на Украине.
Как пишет издание Daily Mail, подготовку на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта, проходят, в частности, солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии. Отмечается, что им поставили задачу разгромить скрывающиеся силы условного противника на территории объекта, который был оформлен как разрушенный город.
Между тем, по оценкам британских экспертов, армия страны находится в глубоком кризисе: в частности, фиксируется катастрофическое отставание от ВС РФ в сфере беспилотных технологий. В настоящее время войска БПЛА ВС РФ насчитывают до 87–90 тысяч военнослужащих, тогда как вся регулярная армия Британии — чуть более 70 тысяч. Подготовленных операторов дронов в ВС Великобритании — не более трех тысяч, что несоизмеримо с масштабами этого сегмента в армии России. В результате сокращения расходов Британии на оборону численность ее армии продолжает сокращаться. Кроме того, в отличие от британских новобранцев, вынужденных покупать снаряжение за свой счет, российские военнослужащие централизованно обеспечиваются всем необходимым. При этом очевидно, что британская военная доктрина безнадежно застряла в логике холодной войны.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация