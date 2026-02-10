С критически низким шансом перехвата: пакистанская гиперзвуковая ракета SMASH

Пакистанская компания GIDS представила на выставке WDS 2026 в Эр-Рияде гиперзвуковую противокорабельную баллистическую ракету SMASH (экспортное обозначение изделия P282), указав, что она способна эффективно работать и по наземным целям.

Дальность полёта ракеты составляет 290 км. Она оснащена унитарной осколочно-фугасной БЧ проникающего типа массой 384 кг (для удара по наземным целям – боеголовкой весом 444 кг). Длина оценивается примерно в 9–12 м, диаметр – 85–90 см.



Наведение осуществляется с помощью ИНС с коррекцией по спутниковой навигации в сочетании – в модификации ПКР – с активной радиолокационной ГСН на конечном участке. Ракета оснащена одноступенчатым твердотопливным двигателем, работающим в двух режимах (стартовом и маршевом). КВО составляет не более 10 м.

Согласно официальным заявлениям, ракета способна развивать скорость до 8 Мах. На терминальной стадии, при пикировании на цель, она превышает 2 Мах. Ракета использует квазибаллистическую траекторию (то есть маневрирует при полёте) с почти вертикальным углом атаки на финальном этапе, что существенно сокращает время реакции ПВО противника, делая шанс перехвата критически низким.

Первыми штатными носителями SMASH стали фрегаты проектов Zulfiquar (Type 22) и Tughril (Type 054A/P). Также возможен запуск с наземных мобильных установок.

  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:23
    Я так понял есть российская гипер звуковая скорость ,есть американская а теперь и пакистанская.Звоню в WADA - россияне явно на допинге .Пусть снимают с соревнований. laughing
    1. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Сегодня, 21:47
      Цитата: tralflot1832
      Я так понял есть российская гипер звуковая скорость ,есть американская а теперь и пакистанская.

      Естественно. 2 Мах- это гиперзвуковая скорость. Словарь не даст соврать.
      "Гипер...
      гипер...
      Начальная часть сложных слов греческого происхождения, вносящая значение: превышающий норму или меру (гиперзаря́д, гиперзвуково́й, гиперпростра́нство, гиперреали́зм, гиперсекре́ция, гипертони́я, гипертрофи́я и т.п.)."(Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.).
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 22:23
      Если вне национальности,то гиперзвуковые ракеты можно классифицировать по таким характеристикам : 1.Full Hypersound (FH)> ("Полноценный" ,"истинный" гиперзвук.Гиперзвуковая скорость на всей траектории полёта ) ; 2.Half Hypersound 1 типа (HH-I )>гиперзвук на начальной части траектории ,на терминальной части траектории скорость до гиперзвуковая... ;3.Half Hypersound 2 типа (HH-II )>гиперзвук на терминальной части траектории полёта,на начальной части траектории скорость до гиперзвуковая . То есть , есть один тип полно гиперзвуковой ракеты (FH )..."настоящей"(!) и два типа квази -гиперзвуковых ракет ! Пакистанская ракета относится к квази-гиперзвуковой 1 типа (HH-I )
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 22:32
        Цитата: Nikolaevich I
        Пакистанская ракета относится к квази-гиперзвуковой 1 типа

        Зачем так много букв ,мне интересно какая самая быстрая гиперзвуковая ракета у России или у США.Но похоже самая быстрая гиперзвуковая у Трампа в его мозгах - она быстрее нашей в 2 раза . wassat
  2. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 21:33
    Великая технологическая держава Пакистан? what no
  4. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    -1
    Сегодня, 21:39
    50 процентов детей в Пакистане не имеют доступа к образованию, здравоохранение находится в плачевном состоянии, и доступ к нему имеют только богатые, никто не знает, сколько людей умерло от голода в этой стране, потому что фанатичное правительство скрывает эти удручающие данные. Мое предложение таково: пусть возьмут эту ракету, засунут себе в задницу и запустят.
  5. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 21:40
    КВО составляет не более 10 м.

    И название прикольное- СМАЖ.
  6. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +1
    Сегодня, 22:04
    Это обычная баллистическая ракета.
    Координаты цели вводятся перед пуском.
    По подвижным целям работать не может.