США выпустили рекомендации для своих танкеров, идущих через Ормузский пролив

2 030 13
США выпустили рекомендации для своих танкеров, идущих через Ормузский пролив

Соединенные Штаты выпустили новые рекомендации для судов под американским флагом, следующих через Ормузский пролив. Документ опубликован на фоне сохраняющейся напряженности между США и Ираном.

В Вашингтоне не исключают, что Иран попробует остановить и захватить следующие через пролив суда под американским флагом, поскольку в последние дни такие попытки уже предпринимались. И мимо не пройдешь, потому что Ормузский пролив является ключевым маршрутом поставок ближневосточной нефти. Поэтому руководство Морской администрации Минтранса США (MARAD) обновило свои рекомендации.



Согласно документу, судам, следующим через Ормузский пролив под флагом США, настоятельно рекомендуется держаться как можно дальше от территориальных вод Ирана, но не создавать угроз навигационной безопасности. Если последует запрос от иранских сил на досмотр судна, отказать в устной форме в разрешении на посадку или швартовке катеров к бортам. Однако, если иранцы будут настаивать, то не оказывать никакого сопротивления при досмотре.

Как отмечают в США, Иран довольно часто останавливает и задерживает танкеры с нефтью, обвиняя их в контрабанде. Однако, как считают эксперты, такие случаи происходят только в ответ на задержание иранских судов. Тегеран показывает, что в эту игру можно играть вдвоем.

Недавно иранские катера попытались остановить идущий под флагом США танкер, но он их проигнорировал, даже не сбавив ход. Никаких последствий этому не было.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 19:05
    Честное слово, как бы хотелось на это посмотреть. "Умыть", так сказать америкосов по полной. Но это вряд ли...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:05
    Спекулянты на этой новости скоректировали эталонный Брент на 1 $ вверх ,значит и Urals тоже на доллар подорожал .Наша нефть уже в зоне относительно комфорта .Индусы будут медленно снижать покупку нашей нефти.Венесуэльскую надо ещё раскачать , до более миллиона барелей в день .
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 19:33
      Хоть кто-то готов присоединиться к пиратству, пока мы в джентельменов играем...
      У меня ещё есть вопрос, вот танкеры наши это, конечно, плохо, но у нас триста ярдов грина зажали, а их нам за нефть и газ заплатили, кто же в этом виноват???
    2. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 19:34
      Ага) Индусы будут)))
      Чтоб посмотреть реальное снижение. надо смотреть на загрузку мощностей в порту именно отгрузки. Индусы УЖЕ якобы снизили, при этом в наших портах - отгрузка НЕ изменилась? Вывод? Просто теперь нефть стала например малазийской
    3. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 20:27
      Наша нефть уже в зоне относительно комфорта

      Переведите, пжл, на русский. Разве объемы экспорта нефти из РФ за первый месяц 2026 года возросли? А может снизились? По какой цене покупается нефть из РФ? Без ответов на эти вопросы утверждение про "комфорт" выглядит как полное фуфло.
      Венесуэльскую надо ещё раскачать , до более миллиона барелей в день

      Опять таки мысль очень туманная. Венесуэла добывает порядка миллиона баррелей в сутки на старых месторождениях уже давным давно. Спрос на эту нефть распределен: США, Китай, Куба (до блокады) и т.д. Сейчас, наверное, практически все - США. Новые перспективные месторождения в бассейне Ориноко - супертяжелая битумообразная нефть, которую на халяву не возьмешь - требуются огромные вложения. Над этим месторождением со времен Чавеса работают американские Шеврон, Эксон Мобил, Коноко Филипс и европейские компании
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 19:07
    Недавно иранские катера попытались остановить идущий под флагом США танкер, но он их проигнорировал, даже не сбавив ход. Никаких последствий этому не было

    У иранцев "шайтан трубы" не было, а так бы достали.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +4
      Сегодня, 19:11
      Цитата: carpenter
      У иранцев "шайтан трубы" не было, а так бы достали.

      "Шайтан-труба"- это прошлый век, нынче "дискобомбулятор" в моде.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:15
        Цитата: михаилл
        "Шайтан-труба"- это прошлый век, нынче "дискобомбулятор" в моде.

        Ну этот "дискобомбулятор", только в больном воображении конопатого скунса.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 19:23
    Американцы всё равно ударят до переговоров или во время переговоров ,а может после переговоров.Ирану надо готовиться воевать по " взрослому " .Не как в прошлый раз ,сбили Иранскую ракету арабы и тишина .
  5. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +1
    Сегодня, 19:42
    Цитата: tralflot1832
    Спекулянты на этой новости скоректировали эталонный Брент на 1 $ вверх ,значит и Urals тоже на доллар подорожал .Наша нефть уже в зоне относительно комфорта .Индусы будут медленно снижать покупку нашей нефти.Венесуэльскую надо ещё раскачать , до более миллиона барелей в день .

    India russia relations is a reminder of finland german relations 1941-44 somehow
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:57
    Цитата: Foggy Dew
    Ага) Индусы будут)))
    Чтоб посмотреть реальное снижение. надо смотреть на загрузку мощностей в порту именно отгрузки. Индусы УЖЕ якобы снизили, при этом в наших портах - отгрузка НЕ изменилась? Вывод? Просто теперь нефть стала например малазийской

    Да пусть будет гондурасской ,а индусы ещё попляшут как в начале прошлого года с нашей нефтью была такая же бодяга .Им нашу нефть мировые трейдеры начали продавать тогда и несколько дороже.Пляски с бубнами через месяц кончились.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 20:29
      Андрей, hi
      Цитата: tralflot1832
      индусы ещё попляшут как в начале прошлого года с нашей нефтью была такая же бодяга .Им нашу нефть мировые трейдеры начали продавать тогда и несколько дороже.Пляски с бубнами через месяц кончились.

      Знаю на собственном опыте - индусы... как бы помягче сказать... ОЧЕНЬ сложные партнёры. Подарочные наборы чая переговорной группе, экскурсии в Тадж-Махал и ещё куда-то, чего я и названий-то не запомнил - good. На наряженном слоне в корзине покатали... А вот когда доходит до обсуждения договорных обязательств...
      Что подкупает - абсолютно детская непосредственность: "А мы хотим вот это..." Только огромным усилием воли подавлял в себе вопль: "А, может быть, мне бесплатно работать? А вам ещё и доплатить за то, что вы такие хорошие?"
      Искренне, от души сочувствую у нас тем, кому с индусами по должности приходится переговоры вести.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:00
    Цитата: Salimi from iran
    Цитата: tralflot1832
    Спекулянты на этой новости скоректировали эталонный Брент на 1 $ вверх ,значит и Urals тоже на доллар подорожал .Наша нефть уже в зоне относительно комфорта .Индусы будут медленно снижать покупку нашей нефти.Венесуэльскую надо ещё раскачать , до более миллиона барелей в день .

    India russia relations is a reminder of finland german relations 1941-44 somehow

    Индусы любят пляски с бубнами ,ничего с этим не сделаешь .Хотя в 2022 г мы в Индию экспортировали всего 2 % от всего экспорта .