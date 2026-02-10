США выпустили рекомендации для своих танкеров, идущих через Ормузский пролив

Соединенные Штаты выпустили новые рекомендации для судов под американским флагом, следующих через Ормузский пролив. Документ опубликован на фоне сохраняющейся напряженности между США и Ираном.В Вашингтоне не исключают, что Иран попробует остановить и захватить следующие через пролив суда под американским флагом, поскольку в последние дни такие попытки уже предпринимались. И мимо не пройдешь, потому что Ормузский пролив является ключевым маршрутом поставок ближневосточной нефти. Поэтому руководство Морской администрации Минтранса США (MARAD) обновило свои рекомендации.Согласно документу, судам, следующим через Ормузский пролив под флагом США, настоятельно рекомендуется держаться как можно дальше от территориальных вод Ирана, но не создавать угроз навигационной безопасности. Если последует запрос от иранских сил на досмотр судна, отказать в устной форме в разрешении на посадку или швартовке катеров к бортам. Однако, если иранцы будут настаивать, то не оказывать никакого сопротивления при досмотре.Как отмечают в США, Иран довольно часто останавливает и задерживает танкеры с нефтью, обвиняя их в контрабанде. Однако, как считают эксперты, такие случаи происходят только в ответ на задержание иранских судов. Тегеран показывает, что в эту игру можно играть вдвоем.Недавно иранские катера попытались остановить идущий под флагом США танкер, но он их проигнорировал, даже не сбавив ход. Никаких последствий этому не было.

