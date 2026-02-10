Евросоюз готовит требования к России в рамках возможного соглашения по Украине

3 191 19
Евросоюз готовит требования к России в рамках возможного соглашения по Украине

В Евросоюзе подготовлен список уступок, на которые, по мнению Брюсселя, должна пойти Москва в рамках возможного соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что условия, при соблюдении которых будет заключен мир, должны выдвигаться именно России. По ее словам, Евросоюз считает недопустимым создание дополнительного давления на Украину при заключении мирных соглашений. Вероятнее всего, речь идет о требуемой Киевом остановке боевых действий по текущей линии фронта, передаче Украине контроля над Запорожской АЭС и отсутствии ограничений на численность ВСУ и вступление бывшей УССР в НАТО и Евросоюз.



При этом вполне очевидно, что в Брюсселе прекрасно осознают, что Украина откровенно не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо требования в рамках мирных переговоров. Однако, как недавно заявил председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, завершение конфликта на Украине не выгодно для Европы, поскольку в этом случае якобы может усилиться угроза восточному флангу НАТО.

В интервью Tagesspiegel Ишингер подчеркнул, что условия завершения боевых действий на Украине является решающим вопросом для судьбы Германии и всей остальной Европы. По его словам, как только прекращение огня на Украине будет реализовано, Россия сможет спокойно продолжить свою программу вооружений. Исходя из этих соображений, Европа готова продолжать опосредованно воевать с Россией буквально до последнего украинца.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +3
    Сегодня, 19:37
    Сразу в "нычку" все свои условия уступок. am
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 19:39
    ЕС никто не спрашивает. Список уступок пусть передают в Спортлото.
  3. Lyuba1965_01 Звание
    Lyuba1965_01
    +3
    Сегодня, 19:41
    Ну ладно, там "политики" не совсем вменяемые.
    Но народ то Европы, неужели он тоже полностью невменяем?
    Нежели там никто не задавался вопросом: а на хрена России нужна Европа?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 20:04
      Цитата: Lyuba1965_01
      ....... Но народ то Европы, неужели он тоже полностью невменяем?
      Нежели там никто не задавался вопросом: а на хрена России нужна Европа?
      именно невменяем и уже давно. Тем более что Российские земли и ископаемые нужны всем гейропейцам
    2. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 20:07
      Промыт, но не везде. В Латвии, Литве, Эстонии - промыт. Молодёжи пофиг, уехала. У стариков только латвийское и другое локальное тв. Все остальное под запретом. Понятно что впн они не пользуются. А на местных сайтах такая дичь, что вам лучше не читать.
      В Испании, Италии, всем вообще насрать на все. У них свои проблемы.
    3. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 20:07
      Цитата: Lyuba1965_01
      а на хрена России нужна Европа?

      Пол Европы советские танки помнят, так что легко зайдёт.
  4. ANB Звание
    ANB
    +3
    Сегодня, 19:46
    . В Евросоюзе подготовлен список уступок, на которые, по мнению Брюсселя, должна пойти Москва в рамках возможного соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса.

    О. А с чего это Москва на что-то должна пойти?
    Впрочем, можно отправить в ЕС встречный список уступок, на которые Европа должна пойти, если хочет мир на Украине и вообще участвовать в переговорах.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:51
    Цитата: Lyuba1965_01
    Ну ладно, там "политики" не совсем вменяемые.
    Но народ то Европы, неужели он тоже полностью невменяем?
    Нежели там никто не задавался вопросом: а на хрена России нужна Европа?

    Народ тут не причём ,там система выборов такая .У власти всегда будут русофобы ( пока не получит по башке ) Ни одна партия в любой стране Европы не наберёт голосов больше 50 процентов - чтобы формировать правительство в одну " харю".Про Словаков и Венгрия не знаю .А вот ЕС остальные - просто вросли в свои кресла .
  6. Пленник Звание
    Пленник
    -1
    Сегодня, 19:52
    Наглые твари и наглеют, чем дольше наши жуют жвачку с этими переговорами, тем больше. sad
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:52
    Евросоюз готовит требования
    . Шо сказать... им хочется, так наш ответ, перехочется.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 20:10
      Евросоюз готовит требования, Тихановская также условия собирается, нелегитимный клоун каждый день придумывает. Всё России в убыток. Обнаглевшие русофобы
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 20:02
    Как сказал когда-то Николай Озеров- "Такой хоккей нам не нужен".

    Пусть макрон у своего панина требует, что бы он его не колошматил. lol

    В Евросоюзе подготовлен список уступок, на которые, по мнению Брюсселя, должна пойти Москва


    А у нас готов ответ, куда должен пойти Евросоюз. laughing
  9. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 20:05
    Они там мазохисты что ли? Им нравится идти в дальний путь.
  10. nikvp Звание
    nikvp
    +1
    Сегодня, 20:05
    Эти требования являются для России кучей бредятины. Но для бурного обсуждения в брюсселях очень даже пригодятся.
  11. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 20:08
    Пусть Каллас возглавляет колонну идущих .... лесом.
  12. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 20:12
    Прочитав вот все это, так хочется выругаться нецензурно, по-русски!!! Только вот Правила сайта не позволяют....
  13. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 20:30
    Капитуляция окраины-это гарпун в опу всем гейропейским лидерам, и конец их половой(((политической жизни навсегда!Поэтому они положат все бюджеты своих стран на алтарь сатаны.Ну а про жизни аборигенов, за печеньки душу продавшие,смысла вспоминать нет...!
  14. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:32
    Ишингер подчеркнул, что условия завершения боевых действий на Украине является решающим вопросом для судьбы Германии и всей остальной Европы.
    А какое дело России до этих уродов, Европы и Германии, сами в жопу влезли, а хотят, чтобы их Россия оттуда вытащила.
  15. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 20:33
    а как насчет по требованию получить от мертвого осла уши?