В Евросоюзе подготовлен список уступок, на которые, по мнению Брюсселя, должна пойти Москва в рамках возможного соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса.Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что условия, при соблюдении которых будет заключен мир, должны выдвигаться именно России. По ее словам, Евросоюз считает недопустимым создание дополнительного давления на Украину при заключении мирных соглашений. Вероятнее всего, речь идет о требуемой Киевом остановке боевых действий по текущей линии фронта, передаче Украине контроля над Запорожской АЭС и отсутствии ограничений на численность ВСУ и вступление бывшей УССР в НАТО и Евросоюз.При этом вполне очевидно, что в Брюсселе прекрасно осознают, что Украина откровенно не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо требования в рамках мирных переговоров. Однако, как недавно заявил председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, завершение конфликта на Украине не выгодно для Европы, поскольку в этом случае якобы может усилиться угроза восточному флангу НАТО.В интервью Tagesspiegel Ишингер подчеркнул, что условия завершения боевых действий на Украине является решающим вопросом для судьбы Германии и всей остальной Европы. По его словам, как только прекращение огня на Украине будет реализовано, Россия сможет спокойно продолжить свою программу вооружений. Исходя из этих соображений, Европа готова продолжать опосредованно воевать с Россией буквально до последнего украинца.

