Еревану — дроны, Баку — катера: Вэнс продолжает турне, раздавая подарки от США
Соединенные Штаты поставят Азербайджану новые катера для защиты территориальных вод, с таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, прибывший в Баку и встретившийся с Ильхамом Алиевым.
США изображают доброго дядюшку, который прилетел в гости и теперь раздает подарки. Армянам Вэнс пообещал разведывательные беспилотники MQ-35A V-BAT, азербайджанцам — новые катера. Кроме того, с обеими странами американцы подписывают договоры о стратегическом партнерстве. Видимо, США намерены обосноваться на Кавказе надолго, учитывая, что и Пашинян, и Алиев этому только рады.
Проводником идей США сейчас выступает вице-президент Джей Ди Вэнс, который совершает турне по Кавказу, прилетев с открытия Олимпиады в Италии. Сначала он посетил Ереван, а оттуда отправился в Баку, где уже провел переговоры с Алиевым, пообещав поставку неких катеров.
В ответ Алиев поблагодарил американского вице-президента и заявил, что стратегическое партнерство с самой мощной державой мира — США — является честью для Азербайджана.
