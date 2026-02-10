Еревану — дроны, Баку — катера: Вэнс продолжает турне, раздавая подарки от США

Соединенные Штаты поставят Азербайджану новые катера для защиты территориальных вод, с таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, прибывший в Баку и встретившийся с Ильхамом Алиевым.

США изображают доброго дядюшку, который прилетел в гости и теперь раздает подарки. Армянам Вэнс пообещал разведывательные беспилотники MQ-35A V-BAT, азербайджанцам — новые катера. Кроме того, с обеими странами американцы подписывают договоры о стратегическом партнерстве. Видимо, США намерены обосноваться на Кавказе надолго, учитывая, что и Пашинян, и Алиев этому только рады.



Проводником идей США сейчас выступает вице-президент Джей Ди Вэнс, который совершает турне по Кавказу, прилетев с открытия Олимпиады в Италии. Сначала он посетил Ереван, а оттуда отправился в Баку, где уже провел переговоры с Алиевым, пообещав поставку неких катеров.

Мы направим Азербайджану новые катера, чтобы помочь с защитой его территориальных вод.


В ответ Алиев поблагодарил американского вице-президента и заявил, что стратегическое партнерство с самой мощной державой мира — США — является честью для Азербайджана.

Для нас большая честь быть стратегическим партнером Соединенных Штатов, самой могущественной страны в мире.
  1. bondov Звание
    bondov
    -3
    Сегодня, 19:54
    американо-кавказский Зангезурский коридорчик процветания имени Трампа - прямой выход на Среднюю Азию, а это стратегически катастрофическая ситуация для РФ... их армянский министр иностранных дел недавно заявил, что не видит участия РФ в создании этого маршрута... и вообще.., вообще, в РФ везде успехи - Украина, Южный Кавказ, Средняя Азия, саммит РФ- арабские государства, который пыталась организовать Москва, арбы проигнорировали...
  2. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 20:00
    Для нас большая честь быть стратегическим партнером Соединенных Штатов, самой могущественной страны в мире.

    Ой неумные люди... и армяне и азербайджанецы, продажные... Неужели правда считают, что Америка хочет их озолотить, а не использовать в своих корыстных, злостных целях?
    Так же как и укра, готовы предать Россию, ту которая их сохранила и питала, как могла помогала и поддерживала во всем и тп. Однако, - бесплатный сыр только в мышеловке... и на примере Украины, эти Иуды, буть поумней, могли бы сделать правильные выводы, что новые богатые хозяева пустят их в расход, если и когда понадобится, без сожаления...
    В общем еще одни определились на чьей они стороне.., и показали свою предательскую, продажную сущность...
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 20:01
    Еревану — дроны, Баку — катера...
    Не перепутай, Козлодоев: "Бабе - цветы, дитям - мороженное"! laughing
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      -1
      Сегодня, 20:13
      А как Турция "радуется" за Баку 🤩
    2. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      0
      Сегодня, 20:14
      Еревану — дроны, Баку — катера...
      Не перепутай, Козлодоев: "Бабе - цветы, дитям - мороженное"!
      Вэнс реально их может перепутать. А Трамп тем более...)))
  4. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    -1
    Сегодня, 20:03
    Еревану — дроны, Баку — катера: Вэнс продолжает турне, раздавая подарки от США
    Главное не перепутать, как герой одного известного советского фильма: "Бабе цветы, а детЯм мороженое. А не наоборот. wink
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 20:04
    К стати, только читала, на другом форуме, что дескать Армения заключила еще со штатами договор на постройку АЭС, а типо Россию вышвыривают из этой области.., что-то в этом роде...Не знаю, не проверяла еще, правда ли. Мо ж кто знает, и в подробностях, о чем речь?
  6. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 20:10
    Еревану — дроны, Баку — катера

    Вот правильная позиция. Разделяй и властвуй - формулу придумали еще древние римляне.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:14
    Где появляется США, то там нужно срочно подготовиться к демократическому миру.
  8. Радик Айтуганов Звание
    Радик Айтуганов
    -1
    Сегодня, 20:18
    "Не лох,
    А партнёр!"