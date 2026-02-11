Многоцелевой тягач Mercedes-Benz Defence Zetros 4051 AS 6x6



Новый грузовик-тягач Zetros 4051 AS 6x6

Для особых условий



Вид сзади: седельно-сцепное устройство и лебёдки

Технические особенности

Основные возможности



Zetros 6x6 в коммерческой комплектации

Коммерческие перспективы

Немецкая компания Daimler Truck AG выпускает линейку грузовых автомобилей и специальных шасси Mercedes-Benz Zetros. Разные машины этого семейства отличаются друг от друга комплектацией, характеристиками и возможностями. Недавно компания-разработчик представила новую специализированную модификацию существующего грузовика. Она предназначается для эксплуатации в жарком климате при наличии большого количества песка или пыли.8 февраля в столице Саудовской Аравии открылась международная военно-техническая выставка World Defense Show 2026. В ней принимает участие более 770 компаний-производителей различной продукции из 76 стран. Одним из участников мероприятия стала немецкая компания Daimler Truck AG, выпускающая грузовые автомобили нескольких семейств под общей маркой Mercedes-Benz.«Даймлер Трак» демонстрирует на WDS 2026 все основные разработки в области автотранспорта, пригодные для использования в военной сфере. Кроме того, впервые на иностранной выставке показывают седельный тягач Zetros 4051 AS 6x6. Эта машина входит в существующее семейство техники, но имеет ряд важных особенностей.Грузовик Zetros 4051 AS 6x6 построен на существующей платформе и доработан для работы в сложных условиях. За счёт замены или изменения различных агрегатов он может эксплуатироваться в жарком климате. Кроме того, приняты меры по защите узлов и механизмов от воздействия пыли и песка. Также улучшены условия для водителя.Выставочный автомобиль построен в комплектации седельного тягача с набором соответствующих агрегатов. В первую очередь, эту машину предлагается использовать для транспортировки полуприцепов-тралов с тяжёлыми грузами, такими как бронетехника. Возможно, в будущем тягач превратят в грузовые автомобили иного назначения и комплектации.Компания-разработчик обращает внимание на наличие у Zetros 4051 AS 6x6 ряда важных особенностей и преимуществ. В рекламе упоминаются высокие технические и рабочие характеристики, способность работы с разными нагрузками и т.д. В этом отношении новый грузовик принципиально не отличается от других «Зетросов».При всём этом особый акцент делается на обновлённой комплектации и устойчивости к жаркому климату. Такой вариант автомобиля разрабатывался специально для стран Ближнего Востока или Африки. Именно по этой причине первый показ новой машины состоялся на выставке в Эр-Рияде.Daimler Truck рассчитывает на интерес со стороны ближневосточных государств, развивающих свои армии. Они могут заказать новые тягачи Zetros 4051 AS 6x6 и использовать их в составе своего автопарка. Такие машины должны будут обеспечить эксплуатацию бронетехники.Автомобиль Zetros 4051 AS 6x6, представленный на выставке, является трёхосным полноприводным седельным тягачом. Он выполнен на основе серийной платформы, хорошо зарекомендовавшей себя в эксплуатации. При этом базовый автомобиль существенно доработали для получения новых рабочих возможностей.Машина построена на основе прямоугольной рамы традиционной конструкции. На ней смонтированы кабина с моторным отсеком, агрегаты шасси и седельно-сцепное устройство. Также предусматривается установка вспомогательных агрегатов или радикальная перестройка с превращением тягача в грузовик иного типа.Под капотом размещается дизельный двигатель Mercedes-Benz OM 460 Euro V мощностью 510 л.с. Этот мотор выдаёт крутящий момент 2400 Н·м, за счёт которого улучшаются характеристики машины как тягача или буксировщика. С целью сокращения нежелательных нагрузок на двигатель внедрён улучшенный воздушный фильтр. Он более эффективно удаляет из поступающего воздуха мелкие частицы, такие как песок.С двигателем соединена автоматическая коробка передач от компании Allison. Она имеет гидротрансформатор и тормоз-замедлитель. Также внедрены новые алгоритмы переключения передач.Через раздаточную коробку крутящий момент передаётся на три ведущих моста. Каждый из них имеет блокируемый дифференциал и систему подкачки шин. Раздаточная коробка и дифференциалы доработаны с учётом необходимости работы на мягких грунтах или на песке — соответствующим образом изменены их передаточные числа.На шоссе тягач Zetros 4051 AS 6x6 может развивать скорость до 85-90 км/ч, в зависимости от наличия или отсутствия нагрузки. Использованы топливные баки увеличенной ёмкости — 780 л, предназначенные для увеличения запаса хода. В пустынных условиях Ближнего Востока этот параметр имеет критическое значение.Новый тягач получил кабину с характерным экстерьером «Зетросов». В ней имеется три кресла для экипажа, а также спальное место и объёмы для хранения мелкого имущества. Предусматривается кондиционер, позволяющий работать в жарком климате.Автомобиль для выставки построен в виде седельного тягача. Он получил стандартное седельно-сцепное устройство, при помощи которого может буксировать по любой дороге прицепы массой не менее 50-70 т. Машина имеет возможность самостоятельно загружать технику на прицеп. Для этого за кабиной установлены две лебёдки общим усилием 70 тс.Несмотря на все доработки и изменения, Zetros 4051 AS 6x6 сохраняет габариты и массу трёхосной машины стандартной комплектации. Его длина достигает 9 м при ширине ок. 2,5 м и высоте до 3 м.Как сообщает Daimler Truck, целью проекта являлась адаптация существующего автомобиля к жаркому климату, пустынной местности и т.д. В этом контексте ставилось несколько задач, которые решили разным образом.Так, трансмиссия и ходовая часть были доработаны для достижения требуемых характеристик как на шоссе, так и на грунте или песке. Для этого пришлось перестроить или перенастроить коробку передач, раздаточную коробку и дифференциалы. Для защиты силовой установки от песка и пыли предусмотрели новый воздушный фильтр.Автомобиль получил топливные баки увеличенной ёмкости, что значительно нарастило запас хода. Подразумевается, что благодаря этому грузовик придётся реже останавливать в пустыне и заправлять в сложных условиях. Улучшатся возможности по организации длительных маршей.Zetros 4051 AS 6x6 получает собственные лебёдки для погрузки техники на трал. Эти устройства значительно повышают автономность машины. В ряде ситуаций экипаж сможет самостоятельно загружать на полуприцеп технику соответствующей массы. Помощь крана при этом не понадобится, и погрузку будет проще организовать.Не забыли и про условия для экипажа. Несмотря на высокие температуры за бортом, пыль и песок, люди в кабине смогут работать в комфортных условиях. Кроме того, наличие места для отдыха дополнительно улучшит возможности для длительных маршей на большие расстояния.Таким образом, немецкая автомобилестроительная компания использовала готовую конструкцию и, минимально изменив её, создала новый грузовик, приспособленный к особым условиям. Zetros 4051 AS 6x6 адаптирован к специфическому климату и ландшафту Ближнего Востока или Северной Африки.В одном из этих регионов, на одной из крупнейших выставок, состоялся премьерный показ нового автомобиля. Потенциальные покупатели смогли ознакомиться с новой немецкой разработкой и сделать выводы. Возможно, в ближайшее время появятся первые контракты на поставку.Новые «Зетросы» могут заказать разные страны целевых регионов. Так, ОАЭ или Саудовская Аравия успели построить достаточно многочисленные парки бронетехники. Для быстрой переброски боевых машин им нужно достаточное количество тягачей с тралами. Подобные потребности могут закрываться разной техникой, в т.ч. новыми автомобилями от Daimler Truck. Удастся ли новому Zetros реализовать такой потенциал, станет известно в ближайшем будущем.