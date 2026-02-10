Армия России заняла южную часть Новоандреевки - пригорода запорожского Орехова
Вооружённые силы России продолжают успешное продвижение на Ореховском направлении в Запорожской области. Поступает информация о том, что под контроль российской армии перешла южная часть села Новоандреевка.
Село это является западным пригородом Орехова. И овладение частью Новоандреевки позволили российским войскам приблизиться к городу с юго-запада, сжимая полукольцо охвата Ореховского гарнизона ВСУ.
Орехов противником превращён в мощный укрепрайон, а потому брать его «в лоб» наши войска вряд ли собираются. Вместо «лобового» штурма используется уже хорошо зарекомендовавший себя вариант с охватом города и перерезанием основных путей снабжения, в результате чего оборона противника обычно начинает сыпаться. Однако до физического перерезания северных путей снабжения Ореховской группировки противника ещё несколько километров.
Тем временем освобождение ВС РФ населённого пункта Зализничное (Железнодорожное) на востоке Запорожской области свидетельствует о том, что анонсированные главкомом ВСУ Сырским «хорошие новости» для украинской аудитории так и не пришли... Бросив собранные силы на Терноватое и в район упомянутого Зализничного на Гуляйпольском направлении, противник столкнулся не только с сопротивлением армии России на занятых позициях, но и с контрударами. Один из таких контрударов и привёл к завершению освобождения Железнодорожного, что сегодня на Украине привело к очередному витку критики в адрес Сырского и украинского Генштаба.
