Армия России заняла южную часть Новоандреевки - пригорода запорожского Орехова

4 818 11
Армия России заняла южную часть Новоандреевки - пригорода запорожского Орехова

Вооружённые силы России продолжают успешное продвижение на Ореховском направлении в Запорожской области. Поступает информация о том, что под контроль российской армии перешла южная часть села Новоандреевка.

Село это является западным пригородом Орехова. И овладение частью Новоандреевки позволили российским войскам приблизиться к городу с юго-запада, сжимая полукольцо охвата Ореховского гарнизона ВСУ.





Орехов противником превращён в мощный укрепрайон, а потому брать его «в лоб» наши войска вряд ли собираются. Вместо «лобового» штурма используется уже хорошо зарекомендовавший себя вариант с охватом города и перерезанием основных путей снабжения, в результате чего оборона противника обычно начинает сыпаться. Однако до физического перерезания северных путей снабжения Ореховской группировки противника ещё несколько километров.

Тем временем освобождение ВС РФ населённого пункта Зализничное (Железнодорожное) на востоке Запорожской области свидетельствует о том, что анонсированные главкомом ВСУ Сырским «хорошие новости» для украинской аудитории так и не пришли... Бросив собранные силы на Терноватое и в район упомянутого Зализничного на Гуляйпольском направлении, противник столкнулся не только с сопротивлением армии России на занятых позициях, но и с контрударами. Один из таких контрударов и привёл к завершению освобождения Железнодорожного, что сегодня на Украине привело к очередному витку критики в адрес Сырского и украинского Генштаба.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 21:25
    хорошие новости» для украинской аудитории так и не пришли..
    . Уже все, даже на местечковый контрнаступ сил/резервов у противника не хватает...
    А теперь вопрос... что вообще у них осталось из боеспособных, подготовленных резервов, в глубине контролируемых территорий...
    1. Франк Мюллер Звание
      Франк Мюллер
      +1
      Сегодня, 22:03
      Как это "что осталось"? Остались резервы из многочисленного контингента ТЦК, которых (в случае крайней нужды и по причине полного иссякания принудительно мобилизуемых) бросят на передовую. Разумеется, если они по дороге сами не разбегутся, а ловить их будет уже некому? laughing
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 22:17
        Вопрос... кто и как считал тех "ценных кадров" которые нужны только в тылу?
    2. КТМ-5 Звание
      КТМ-5
      +1
      Сегодня, 22:16
      Под конец кокаиниссимус соберёт ТЦКшников и устроит их силами потужный наступ на Польшу, со сверканием пяток и потерей тапок.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 22:20
        Те которые трутся в тылу, уж никак не мечтают попасть на передовую...
        А кстати, на чем сейчас держится их ВСУ???
        1. КТМ-5 Звание
          КТМ-5
          0
          Сегодня, 22:24
          Заградотряды из нациков + бусифицированное мясо. Ну и дроноводы, всякие "петухи мадьяра", тоже нацистская нечисть, сидящая в относительной безопасности.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 22:28
            Без идеологии любая система разваливается...
            Мозги им капитально взболтали, свернули это факт.
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 21:35
    Россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель Крыма, Донбасса и Новороссии в "родную гавань", согласно результатам референдумов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
    1. Prapor Звание
      Prapor
      0
      Сегодня, 21:38
      и это правильно, сказал прямо, давно надо это было говорить, не только вот сейчас...
    2. Франк Мюллер Звание
      Франк Мюллер
      0
      Сегодня, 21:57
      Так то оно так, да только, пока что, пропорция между заявленным и выполняемым явно не в пользу последнего. no
  4. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 22:13
    Очередной нахрюк свиноголовых провалился. Но по-другому и быть не могло.
    Враг будет разбит, победа будет за нами!