Если «Телега» встанет: вопросы от военных и размышления военкоров

Сегодня только и разговоров что о Telegram. Несмотря на то, что в профильном комитете парламента заявляют, что никаких решений по блокировке мессенджера в нашей стране не принималось, РКН подтвердил начало процесса замедления. На самом деле, ограничения в отношении «Телеги» начали вводиться гораздо раньше, в том числе и в плане звонков. Объяснялось борьбой с мошенниками.

Ситуацию прокомментировал Павел Дуров, заявив, что эти действия направлены на продвижение российского нацмессенджера, что само по себе бьёт по свободе слова. Даже если отбросить тезис о том, что по свободе слова сегодня что и кто только не бьёт, с «Телеграмом» немало подводных камней. Один из основных, который тут рассмотрим, связан с фронтом.



Военные откровенно говорят о том, что порой именно и чуть ли не исключительно пресловутая «Телега» даёт возможность оперативно обмениваться данными между подразделениями, между фронтом и тылом, запрашивать огневую поддержку, корректировать удары и, собственно, действия. «Телега» активно используется для волонтёрской помощи.

Да, «Телеграмом» активно пользуется и противник, так он и «Старлинками» пользуется, и китайскими рациями. Их тоже запретить? Мало того, на Украине этот мессенджер пока не ограничивают и не запрещают, хотя слухи ходили.

И если у врага этот вариант связи останется в распоряжении, а у российских военных - нет, то это может нанести значительный ущерб нашим подразделениям. И это не пустые слова, а заявления самих бойцов с фронта.

Ситуацию комментируют и военкоры. Александр Сладков задаётся вопросом, а будет ли у военных доступная альтернатива в зоне СВО?

Сладков:

Чем заменят «телегу» на СВО? Запад устроил нам двухдневный нокдаун с этим отключенным «Старлинком». Теперь и эту возможность управления и связи хороним. Но, забираете винтовку у бойца, дайте ему другую, более хорошую. А тут, получается, винтовку забирают, - оставайся без оружия. А связь, это более, чем оружие, это, простите за избитость классики, это основа управления войсками.

Военкор спрашивает, а как в таких условиях побеждать, какими средствами?

«Арахисом» и ТА-57? И всё?

Журналист Андрей Медведев напоминает о том, что «Телеграм» - это ведь ещё и действенный инструмент продвижения интересов на постсоветском пространстве. Если его самим себе «забанить», то на какой иной инструмент рассчитывать? Если собираются рассчитывать исключительно на MAX, то совсем не вариант. По той простой причине, что как минимум пока он, мягко говоря, не везде на постсоветском пространстве работает. Да и станут ли, например, в странах Средней Азии на него переходить, когда есть та же «Телега»? Вопрос риторический.

И вопрос не один.

Поэтому ситуация с «Телегой» отнюдь не выглядит «озабоченностью зумеров и онижедетей». Это по-настоящему серьёзный вопрос, который требует здорового и тщательного анализа, а не варианта «размахнись рука, раззудись плечо». Ведь если ТГ встанет, а достойной альтернативы не появится, то последствия могут оказаться крайне болезненными даже с точки зрения интересов государства.
  kirichkov
    kirichkov
    -8
    Сегодня, 22:06
    а чё на фронте интернет другой? там только телега работает а остальные под пулями гнутся?
    topol717
      topol717
      0
      Сегодня, 22:39
      Военные откровенно говорят о том, что порой именно и чуть ли не исключительно пресловутая «Телега» даёт возможность оперативно обмениваться данными между подразделениями
      А как телега без тырнета работает? или там вайфай на каждом столбе? И почему вдруг тот же Макс не можем работать через ту же сеть? Все эти обманутые пенсионеры и наемники ВСУ, инструкции как раз и получают через телегу. Т.е. мессенджер в первую очередь используется для приступной деятельности. Никто не мешает тому же Дурову натравить ИИ на все сообщения в мессенджере и выдавать информацию в органы, но он категорически отказывается от этого, иначе его во Франции посадят, предупреждение уже получил. Поэтому и начал петь песню любимую на западе про свободу слова.
      По той простой причине, что как минимум пока он, мягко говоря, не везде на постсоветском пространстве работает.
      А нам ли не пофигу что там на поссоветском пространстве, и главный вопрос? а почему так телеграмм работает, а Российский мессенджер нет??? Это наши партнеры по ОДКБ себя так ведут, что запрещают там Российский мессенджер?
    Andobor
      Andobor
      0
      Сегодня, 22:46
      Цитата: kirichkov
      чё на фронте интернет другой?

      У срочносборщиков бабло уходит, вот и визжат, нормальные люди уже всё на МАХ перешли.
  Вадим С
    Вадим С
    0
    Сегодня, 22:07
    А у нас вообще любят рубить с плеча, прям думая только на сейчас. Уже чего только не заблочили, особенно что не могут контролировать. Хочется власти все держать в руках зажимая в тиски, по хорошему не могут, люди такие
    Бесконечность
      Бесконечность
      -1
      Сегодня, 22:45
      Цитата: Вадим С
      Уже чего только не заблочили, особенно что не могут контролировать. Хочется власти все держать в руках зажимая в тиски, по хорошему не могут, люди такие
      Когда-то уже такое было. Спасла цензура СССР? Наоборот, создала для сгнившей партноменклатуры тепличные условия, когда можно ничего не делать, ибо про твои промахи никто не узнает. Сейчас чиновники создают себе такие уже условия. Может, цензура спасла Иран от недавних погромов? Может, она спасла Мадуро? Или Асада?
      И конечно же, якобы безопасность и "несоблюдение законов" - предлог (как и якобы сломавшиеся сервера Ютуба). Всем очевидно, что отечественная поделка скаМ никому не нужна, но её создал ВК, а посмотрите, кто там сейчас гендиректор (сын Кириенко, который, кстати, заявил, что анекдот про «детей генерала» оказывается не актуален для современной России: https://topwar.ru/277716-kirienko-anekdot-pro-detej-generala-ne-aktualen-dlja-sovremennoj-rossii.html Верим?).
      Причём обратите внимание: РКН блокирует, а потом молчит. И лишь когда все СМИ расскажут о замедлении, когда они закидают запросами, РКН соизволяет спуститься к смертным и, так уж и быть, рассказать, какую глупость они там в очередной раз решили сделать.
      Также мы лишаем сами себя возможности через Телегу, Ютуб и пр. вести свою информполитику в других странах. А потом удивляемся и возмущаемся, что информповесткой там безраздельно правит Запад. Впрочем, тут дело не только в этом, а в откровенно слабой зарубежной информационной линии России.
    Моторист
      Моторист
      0
      Сегодня, 22:45
      Цитата: Вадим С
      Уже чего только не заблочили

      Вичат прекрасно работает, я только им пользуюсь.
  sak1969
    sak1969
    +10
    Сегодня, 22:07
    Роскомнадзор официально с 10 февраля начинает ограничение скорости работы мессенджера Telegram в России. Меры по частичному ограничению работы сервиса уже принимаются.
    Прежде всего будет тормозить загрузка видеоконтента - на скачивание и на загрузку. Дополнительно звучат призывы всем переходить в государственный мессенджер MAX. На фронте, где телефоны не видят сотовую сеть месяцами - это невозможно. Сильно громоздкий, глюченый MAX откровенно непопулярен.

    Складывается впечатление, что Роскомнадзор прямым образом подыгрывает противнику, так как на фронте ВЕСЬ обмен видеозаписями боевой работы идет исключительно через Telegram. Но сейчас он идет и так крайне туго, так как Старлинки заблокировали. Пацаны на передовой в шоке от происходящего. Сейчас интернет тянут от обычных домашних провайдеров Донецка и Луганска на фронт кабелями. Генералы стучат кулаками по столу, а отдуваются за всё связисты.
    Всё очень тяжело. Мы наблюдаем две реальности. Одна в Москве, где любыми способами госрегулирования пытаются загнать людей в MAX для повышения показателей его "роста". И фронтовую реальность, где видео 50 мегабайт теперь грузится в Telegram пол часа. Первой реальности на вторую наплевать - ведь главное красивая отчетность.
    1. Комментарий был удален.
    topol717
      topol717
      0
      Сегодня, 22:45
      Прежде всего будет тормозить загрузка видеоконтента - на скачивание и на загрузку. Дополнительно звучат призывы всем переходить в государственный мессенджер MAX. На фронте, где телефоны не видят сотовую сеть месяцами - это невозможно. Сильно громоздкий, глюченый MAX откровенно непопулярен.
      Вы уж определитесь, там есть сеть, или её вообще нет. И почему вы вдруг решили что Телеграмм может работать там где нет ГСМ сети?
      И фронтовую реальность, где видео 50 мегабайт теперь грузится в Telegram пол часа.
      Видео 50 мегабайт это точно важнейшая фронтовая информация? И точно у тех кто хотя бы рядом с ЛБС есть хотя бы 2Г связь?
    Aken
      Aken
      0
      Сегодня, 22:47
      Роскомнадзор - либо гнездо диверсантов, либо просто патологически глупые люди, не видящие дальше собственного носа.
  Скобаристан
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 22:10
    А это уже любопытно, даже очень.
  al3x
    al3x
    +1
    Сегодня, 22:12
    Скоро останется доступным мах, вк и пара каналов на ТВ. Ну и маркетплейсы, куда же без них 🤷‍♂️ самоампутация от мировой паутины идёт семимильными шагами. Ведь корень всех бед в телеге с фейсбками 🤡
    даэтоя
      даэтоя
      +2
      Сегодня, 22:15
      а потом и это отрубят для отчетности request
    Франк Мюллер
      Франк Мюллер
      +1
      Сегодня, 22:40
      Проскакивала информация, что к концу года собираются и "Википедию" забанить. Насколько это реально, судите сами хотя бы по ссылке в конце каждого сайта: "РКН. Иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ". А вообще, запретное помешательство никого никогда до добра не доводило. no
      al3x
        al3x
        0
        Сегодня, 22:43
        Джанни Родари это уже давным давно описал в детской сказке Чиполлино. РКН и прочие взяли это за основу своих методичек на самом высоком государственном уровне.
  ximkim
    ximkim
    +2
    Сегодня, 22:14
    Близится не простое принятие решений - поэтому , нужно обрубать все каналы связи граждан России с внешним миром.
  dementor873
    dementor873
    +2
    Сегодня, 22:14
    Самая главная проблема телеграмма - он дает картинку отличную от официальных сми. Если государство не может победить противника в информационной войне, то глупо думать, что оно может победить во внутренней политинформации. Единственный выход включать админресурс. Ради в контакте и рутуб заблочили ютуб - не помогло. Здесь будет та же ситуация.
  Wratch
    Wratch
    +7
    Сегодня, 22:15
    Печально это все. Роскомнадзор заниается вредительством,причем именно им. Пресловутый макс,это жалкое подобие что воцапа,что телеграмма. Ну воцап Ркн победил,ура! Стало от этого лучше? Мошенники с горя ушли в монахи? Теперь до телеграмма добрались. Закроем,запретим,ура! И что ,в этот раз расплатимся жизнями наших пацанов на ленточке? Какое то повальное засилье дураков,причем дураков -энтузиастов,и что ужасно облеченных властью. И одернуть идиотов некому? Может хоть министр обороны ? Или может сразу подавать челобитную ...туда?
    al3x
      al3x
      +1
      Сегодня, 22:21
      Да не в борьбе с мошенниками дело. Они миллион и один способ ещё придумают, как дурачка на крючок посадить. Тупо с помощью госдубины вышибают с рынка всех конкурентов. Бизнес, ничего личного, как говорится.
      Wratch
        Wratch
        0
        Сегодня, 22:24
        Ну естетвенно не в них! Там,наверху о безопасности и благе пекутся! А бараны этого не понимаем,эх! Неблагодарная мы скотина.
        Andobor
          Andobor
          0
          Сегодня, 22:39
          Цитата: Wratch
          А бараны этого не понимаем,эх!

          Бараны будут жрать и блеять пока их не перережут, аки кaклов в Кaклостане.
    helmi8
      helmi8
      -1
      Сегодня, 22:35
      Какое то повальное засилье дураков,причем дураков -энтузиастов,и что ужасно облеченных властью.

      Хуже дурака с инициативой только ду_рак с возможностями её реализации.©
    Vasia
      Vasia
      0
      Сегодня, 22:45
      Цитата: Wratch
      Ну воцап Ркн победил,ура! Стало от этого лучше? Мошенники с горя ушли в монахи? Теперь до телеграмма добрались.

      Вам или кому-то сильно поплохело без вацапа? Тогда это просто зависимость, потерпите - отпустит.
      Цитата: Wratch
      И что ,в этот раз расплатимся жизнями наших пацанов на ленточке?

      Без телеги все погибнут - это же аргумент для полоумных.
  svarog77
    svarog77
    -9
    Сегодня, 22:18
    Сладков как всегда высрался от души... Я вообще не в курсе, что такое телеграма...
    newtc7
      newtc7
      +1
      Сегодня, 22:28
      Ты может и не в курсе, а вот бойцы на передовой, волонтеры и весь реальный русский мир с реальным гражданским обществом не то чтобы в курсе, телеге это главный инструмент. Как бы с телегой в России и появилось гражданское общество в принципе. Поэтому решение его запретить это как раз по этому самому и удар. Тут точно без ми-6 не обошлось
    al3x
      al3x
      0
      Сегодня, 22:46
      А мы вообще не в курсе, кто такой svarog77. Про Сладкова и тг по крайней мере в газетах читали... Их ещё не запретили читать и в ящики почтовые сувать 🤣
  КТМ-5
    КТМ-5
    +2
    Сегодня, 22:20
    Пусть уже Роскомнадзор сам себя запретит!
  newtc7
    newtc7
    -1
    Сегодня, 22:25
    Просто уб***ки невменяемые. Уверен к этому решению приложили руку агенты ми-6 и ЦРУ во властных коридорах. Там себе «на***ть» это ведь уметь надо. И ведь на прошлой линии президент на вопрос о телеге сказал «должна быть конкуренция». Получается решение против его воли, и кто же тогда управляет страной?
  drags33
    drags33
    +1
    Сегодня, 22:28
    Вообще, подобные действия властей - это верх маразма... В таком случае можно и радиоволны запретить - по ним ведь могут мошенники и террористы общаться.... Логично?
  Баюн
    Баюн
    -1
    Сегодня, 22:28
    Враг хитер и коварен! Внутренний враг - вдвойне.

    Запреты и ограничения, когда "всё тайное стало явным" - ОШИБКА! Враг иезуитски-грамотно использует старшее поколение на Руси, занимающее управляющие кресла.

    Цель двояка: саботаж под видом радения о порядке. Разжигание "народного гнева" в связи со "свертыванием капиталистических завоеваний" общения и удобств.

    Национальный Интернет(мессенджер, соцсеть) - ОШИБКА по ОПРЕДЕЛЕНИЮ сродни "национальной математике".

    Впечатление, что Связью на Руси назначили руководить Почтальона Печкина: Всё через Госуслуги! Только мобильный интернет мы вам отключим. Что дальше? Очереди к компьютерам в МФЦ с номерками на руках?
  AK-1945
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 22:28
    Давайте уж откровенно, нас не мытьем так катаньем загоняют в цифровое рабство. Все эти безальтернативные максы, госуслуги и прочая дребедень это еще только цветочки, ягодки потом будут.
  Andobor
    Andobor
    0
    Сегодня, 22:29
    Конечно нужно запрещать вражеские ресурсы, а то скакать по кaклячьи начнём, жечь школы и мечети по ирански, выбирать тихановских в президенты, на острове заниматся всякими непотребствами.
    Для общения нормальные люди уже давно в МАХ перешли, только враги России упираются, фронтом прикрываются.
  Светлан
    Светлан
    0
    Сегодня, 22:31
    Уже создан MAX, можно им пользоваться. Хотя у военных по идее должно быть своя система обмена мгновенными сообщениями.

    Сервера Telegram также как и сервера WhatsApp находится за бугром, поэтому отключение телеграмма вполне логично и лежит в одной плоскости с отключением WhatsApp. То что разработчик телеграмма выходите из России, это ни о чем. Он гражданин Франции
  Vitaly_pvo
    Vitaly_pvo
    +3
    Сегодня, 22:31
    если ТГ встанет, а достойной альтернативы не появится, то последствия могут оказаться крайне болезненными

    По ТГ дают координаты целей?
    Или передают приказы или боевые распоряжения?
    Может быть рассказывают об успехах наших войск и военных преступлениях бандеровцев?
    На все вопросы нет 100%.
    Вот и получается, что часть страны и войска реально выполняют боевые задачи, а остальные с помощью вражеских "крутых" технологий делают все, что бы нашим на передовой создать дополнительные проблемы. Не верю что есть люди, которые не понимают, что Дуров прячется за границей не просто так. Он давно находится под колпаком западных спецслужб и сливает не только информацию, но и геолокацию и все до чего его гнилой мессенджер может добраться на смартфонах наших бойцов.
    Нужно как то определятся с приоритетами: дополнительные гробы наших солдат или "свобода слова" и остальные блага защитников ТГ.
  Neo-9947
    Neo-9947
    +2
    Сегодня, 22:33
    Просто диву даёшься, неужели Там всего этого не знают?
    Прежде чем вырубить что-то, думать халуи царские не пробовали?

    Отрубили интернет. Только по белым спискам. Помогло?
    Да, у меня неделю topwar не грузился, потом сын поставил мне бесплатный vpn и вот я пишу здесь. А зачем тогда было вырубать, если это так легко обходит даже школьник?
    Но вырублено, деньги освоены, наверх доложено. Имитация бурной деятельности активного дурaкa это называется..
    С народом российским получается воюем, а не с xoxлами. Сами себе проблемы создаем.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 22:33
    Павел Дуров, заявив, что эти действия направлены на продвижение российского нацмессенджера, что само по себе бьёт по свободе слова

    Дуров не хочет рассказать на что его во французской тюрьме прогнули.
  Andobor
    Andobor
    -1
    Сегодня, 22:35
    За бабло срочносборщики цепляются, у них весь мир рушится, нормальные люди уже давно на МАХ перешли.
    awdrgy
      awdrgy
      0
      Сегодня, 22:46
      Начнем с корней так сказать.
      А почему национальный мессенджер называется на латинице? Это вопрос нормального человека или ненормального..
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:37
    У Сладкова есть ТА 57 работающий через оптоволокно ? Совсем недавно был у связистоа военный корреспондент под Купянском ,наземные линии оптоволокно .Остальные виды связи связисты не раскрыли .Как то так .
  МятныйПряник
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 22:38
    Кому война, а кому мать родна. Есть заинтересованные люди, которые лоббируют блокировки для развития своего бизнеса, за счёт загона внутреннего трафика, на свои площадки. При этом, качественных, а самое главное, международных аналогов, которыми были бы заинтересованы граждане других стран, нет.
    Самое смешное в том, что эти блокировки никоим образом не мешают противнику, связываться и совершать противодействия, но граждане будут испытывать дикие трудности, включая из-за ограниченности международного обмена информацией.
    РКН выглядит как чья-то частная инициатива, выполняющая интересы частных лиц, банально для развития своего бизнеса. Пока идёт СВО, надо успеть рубить капусту.
    Может оно и правильно в чём то, но так топорно и тупо это делается. А сотрудников РКН, наверное половина населения уже, прокляла до седьмого колена и заклеймила как касту неприкасаемых.
  Z-7478
    Z-7478
    0
    Сегодня, 22:41
    Автор, иди убейся об стену! MAX, чтоб ты знал, прекрасно работает по всему миру, если зарегистрирован на российскую симку! Я давече в ежедневном режиме общался 10 дней с контактом во Вьетнаме. Прекрасно работает и звонки, и любые смс-ки, видео-фото и что угодно, причем бесплатно! А завывания "военкоров" по Телеге - идут они в #опу, срочносборщики! Эти шараги - Ватсапп и Телеграм - давно пора заблокировать нафиг! Не хотят работать по законам РФ - в топку.
  Fangaro
    Fangaro
    0
    Сегодня, 22:45
    Телеграмм для армии...
    Разве для армии не должно быть то, что для гражданских недоступно?
    Кто то считает, что для армии нужен телеграмм. Кто то считает, что телеграмм уже плох, нужен мякс.
    А почему не используется всё, что было в армии к началу 22-го года?
    Зачем колхозить связь на разных соцсетях, когда уже было и хорошее шифрование, и выделенные полосы частот, и возможность ограничения использования гражданских полос в пользу имеющих преимущество?
    Зачем в армии нужны баофенги, если еще в 19-м, 20-м было достаточно своих нормальных с защищенным шифрованием голоса и синхронной переменой частот приема и передачи?
  Vlad Gor
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 22:46
    Власть РФ боится, что не может влиять на инф. поле. Она боится всего. Для неё самое страшное, что люди могут через мессенджеры объединяться, писать, её могут выбросить на помойку, поэтому надо запретить, установить цензуру.