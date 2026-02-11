Крупный пожар на объекте ТЭК в Запорожье, горит индустриальное масло

В ночь на 11 февраля российские войска нанесли удары по целям на территориях, подконтрольных противнику. Серия прилётов зафиксирована в оккупированном вооружёнными силами Украины Запорожье. В результате прилётов возник крупный пожар. Причём пожар такой силы, что пламя в ночи поднималось на многие десятки метров.

По последним данным, удар был нанесён по хранилищу индустриального (трансформаторного) масла. В связи с этим возникли значительные сложности в тушении этого пожара.



Также появляются сообщения об огневом поражении одной из местных подстанций. В последнее время ПС на самых разных подконтрольных режиму территориях всё чаще становятся целями для российские БПЛА и ракет. Точных сведений относительно конкретной подстанции пока нет, однако высказывается предположение, что поражена ПС «Александровская 2» (ПС 150/35/10 кВ).

Удары в очередной раз были нанесены и по объектам в Харьковской области. В частности, поражены пункты временной дислокации военных в Богодухове. Прилёты фиксировались и к северу от Харькова.

Напомним, что ранее Зеленский объявил о том, что объекты энергетики нужно считать военными, потому что Россия, «продавая нефть и газ, финансирует войну». ВС РФ готовы использовать логику Зеленского в отношении украинских энергетических объектов, что, в принципе, и делают.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:12
    ❝ Напомним, что ранее Зеленский* объявил о том, что объекты энергетики нужно считать военными ❞ —

    — Никто за язык не тянул, вот и получай ...
  Grossvater
    Grossvater
    0
    Сегодня, 06:35
    Ещё до событий 14-го года хохлам предлагалась большая программа совместного экономического развития. Одних только танкеров предполагалось в Николаеве строить...
    Люди сделали свой выбор. Кушайте, не подавитесь.