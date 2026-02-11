Крупный пожар на объекте ТЭК в Запорожье, горит индустриальное масло
В ночь на 11 февраля российские войска нанесли удары по целям на территориях, подконтрольных противнику. Серия прилётов зафиксирована в оккупированном вооружёнными силами Украины Запорожье. В результате прилётов возник крупный пожар. Причём пожар такой силы, что пламя в ночи поднималось на многие десятки метров.
По последним данным, удар был нанесён по хранилищу индустриального (трансформаторного) масла. В связи с этим возникли значительные сложности в тушении этого пожара.
Также появляются сообщения об огневом поражении одной из местных подстанций. В последнее время ПС на самых разных подконтрольных режиму территориях всё чаще становятся целями для российские БПЛА и ракет. Точных сведений относительно конкретной подстанции пока нет, однако высказывается предположение, что поражена ПС «Александровская 2» (ПС 150/35/10 кВ).
Удары в очередной раз были нанесены и по объектам в Харьковской области. В частности, поражены пункты временной дислокации военных в Богодухове. Прилёты фиксировались и к северу от Харькова.
Напомним, что ранее Зеленский объявил о том, что объекты энергетики нужно считать военными, потому что Россия, «продавая нефть и газ, финансирует войну». ВС РФ готовы использовать логику Зеленского в отношении украинских энергетических объектов, что, в принципе, и делают.
