Зеленский «разрешил» служить в ВСУ мужчинам старше 60 лет
5455
Украинские пенсионеры с 10 февраля имеют официальное право заключать контракты с ВСУ и идти служить на передовую. Соответствующий указ накануне подписал Зеленский.
На Украине официально разрешили служить в украинской армии мужчинам старше 60 лет. Согласно указу, они имеют право заключать контракты сроком на один год. При желании контракты можно продлевать еще на год во время военного положения, но тут всё на усмотрение командира. Да и зачисление в часть тоже по усмотрению командира части при условии, что военно-медицинская комиссия признала годным для военной службы по состоянию здоровья.
Лица в возрасте от 60 лет (...) принимаются на военную службу по контракту — сроком на один год.
Как отмечают украинские эксперты, мера вынужденная, на Украине фактически не осталось мужчин среднего возраста. Они или уже воюют, или уже отвоевались. Молодежь пока прикрывается законом, запрещающим мобилизацию лиц младше 25 лет. Старшее поколение тоже было прикрыто, теперь же новый указ формально разрешает заключение контрактов, а фактически дает возможность ТЦК мобилизовать тех, кто старше 60 лет.
Как накануне заявил один из нардепов ВРУ, мобресурса у Украины осталось на полтора года войны, при этом Киев держит курс на дальнейшую эскалацию конфликта.
