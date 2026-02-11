Зеленский «разрешил» служить в ВСУ мужчинам старше 60 лет

Украинские пенсионеры с 10 февраля имеют официальное право заключать контракты с ВСУ и идти служить на передовую. Соответствующий указ накануне подписал Зеленский.

На Украине официально разрешили служить в украинской армии мужчинам старше 60 лет. Согласно указу, они имеют право заключать контракты сроком на один год. При желании контракты можно продлевать еще на год во время военного положения, но тут всё на усмотрение командира. Да и зачисление в часть тоже по усмотрению командира части при условии, что военно-медицинская комиссия признала годным для военной службы по состоянию здоровья.



Лица в возрасте от 60 лет (...) принимаются на военную службу по контракту — сроком на один год.

Как отмечают украинские эксперты, мера вынужденная, на Украине фактически не осталось мужчин среднего возраста. Они или уже воюют, или уже отвоевались. Молодежь пока прикрывается законом, запрещающим мобилизацию лиц младше 25 лет. Старшее поколение тоже было прикрыто, теперь же новый указ формально разрешает заключение контрактов, а фактически дает возможность ТЦК мобилизовать тех, кто старше 60 лет.

Как накануне заявил один из нардепов ВРУ, мобресурса у Украины осталось на полтора года войны, при этом Киев держит курс на дальнейшую эскалацию конфликта.
  1. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 06:14
    что военно-медицинская комиссия признала годным для военной службы по состоянию здоровья.

    Там вроде никому не отказывают
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:17
    ❝ Украинские пенсионеры с 10 февраля имеют официальное право заключать контракты с ВСУ и идти служить на передовую ❞ —

    — Всенепременно пенсионеры воспользуются своим правом ...
    (И на пенсиях сэкономить можно)
  3. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +1
    Сегодня, 06:21
    Сейчас ТЦКашники начнут и дедов отлавливать, закон развязал им руки. Но самое интересное, скажут что якобы деды сами попёрли в военкоматы.
  4. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 06:22
    Приглашаются все желающие, явка строго обязательна. tongue
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 06:34
    Да, так сейчас станут спешить наперегонки в ТЦК, что помнут себе ребра и понаставят синяков! Каков будет патриотический подъем!