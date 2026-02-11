Киевская хунта не намерена оставлять детей в тех районах, которые могут перейти под контроль российской армии. Согласно сообщению МВД, на Украине вводится принудительная эвакуация детей.Верховная Рада официально разрешила принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий без согласия родителей. Решение об эвакуации принимают местные военные администрации по соответствующим запросам и в координации с военным командованием и другими структурами. При этом на возражения родителей или других законных опекунов внимания никто обращать не будет, это в новом законе прописано отдельно.Любой ребенок, обнаруженный в тех районах, которые в скором времени перейдут под контроль России, будет вывезен. Теперь никто не будет ходить по подвалам и уговаривать, придет полицейский или военный, заберет ребенка и передаст органам опеки. Далее вывоз в тыл и в детский дом, или еще куда.Как отмечают на Украине, новый законопроект призван бороться с так называемыми «ждунами», которые специально отказываются от эвакуации, дожидаясь прихода российских войск. Киев и ранее проводил насильственный вывоз детей, но теперь это будет как бы «законно».

