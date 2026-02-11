Верховная Рада одобрила принудительную эвакуацию детей из зоны боёв

Верховная Рада одобрила принудительную эвакуацию детей из зоны боёв

Киевская хунта не намерена оставлять детей в тех районах, которые могут перейти под контроль российской армии. Согласно сообщению МВД, на Украине вводится принудительная эвакуация детей.

Верховная Рада официально разрешила принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий без согласия родителей. Решение об эвакуации принимают местные военные администрации по соответствующим запросам и в координации с военным командованием и другими структурами. При этом на возражения родителей или других законных опекунов внимания никто обращать не будет, это в новом законе прописано отдельно.



Любой ребенок, обнаруженный в тех районах, которые в скором времени перейдут под контроль России, будет вывезен. Теперь никто не будет ходить по подвалам и уговаривать, придет полицейский или военный, заберет ребенка и передаст органам опеки. Далее вывоз в тыл и в детский дом, или еще куда.

Если родители отказываются эвакуировать детей, это делает полицейский без их согласия. Далее правоохранитель должен передать ребенка органам опеки.


Как отмечают на Украине, новый законопроект призван бороться с так называемыми «ждунами», которые специально отказываются от эвакуации, дожидаясь прихода российских войск. Киев и ранее проводил насильственный вывоз детей, но теперь это будет как бы «законно».
  1. Prapor Звание
    Prapor
    +3
    Сегодня, 06:46
    сколько уже детей распилили на органы и отправили педофилам на запад ? Главное бабло, остальное не важно, вот эта нация сама себя выпиливает, потом занесем древних укров в красную книгу, как редких зверьков
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +3
      Сегодня, 07:10
      Ничем не отличаются от африканского континента периода работорговли, когда негры продавали негров в рабство.
  2. Prapor Звание
    Prapor
    +2
    Сегодня, 06:51
    бороться с так называемыми «ждунами» - так это же геноцид собственного народа в чистом виде, насильственное перемещение против воли человека, надо все своими именами же называть, когда же упыри эти угомонятся то...
    1. Zhan Звание
      Zhan
      +1
      Сегодня, 07:31
      когда же упыри эти угомонятся то...

      hi
      Никогда, пока мы их не угомоним...
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 07:00
    Верховная Рада одобрила принудительную эвакуацию детей из зоны боёв.

    Эвакуацию куда?! Ещё на один остров, аля Эпштейн?!!! И фраза то какая - принудительная эвакуация!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:24
      Цитата: AK-1945
      Эвакуацию куда?! Ещё на один остров, аля Эпштейн?!!! И фраза то какая - принудительная эвакуация!

      Скорее в "фонд мадам Зеленской". Вот она точно "пристраивала" детей в Европу
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 07:14
    Вот так вот, хатаскрайники, доскакались, дожили
  5. Мячик Звание
    Мячик
    +2
    Сегодня, 07:20
    Буквально на днях здесь мне какой-то всепропальщик истерил про "эвакуацию российских городов" (которая оказалась про добровольную эвакуацию детей из Белгорода). Ау, ты здесь, паникёр-дезинформатор? Что скажешь про насильственную эвакуацию детей (а увидят ли их потом родители?) из временно оккупированных укровермахтом городов?
  6. Ильнур Звание
    Ильнур
    0
    Сегодня, 08:27
    заберет ребенка и передаст органам опеки. Далее вывоз в тыл и в детский дом, или еще куда.

    Тут определяющее "заберёт" и "ещё куда", учитывая то, куда их увозят и где они оказываются в последующем, для удовлетворения похотей извращенцев в разных гейропах и продления жизни разных рокфеллеров и соросов... И этим "ещё куда" занимаются даже не скрывая этого сам зелесопля со своей тварью...
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:27
    Верховная Рада одобрила принудительную эвакуацию детей из зоны боёв

    На органы в Европу ?
  8. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 08:42
    Зеленская бизнес расширяет, тоже ничего нового.Эпштейнам-тто поставки по сей день нужны. Ну ладно, Эпштейнам - не ее уровень, пока только в турецкие бордели. Это наследственное - вон, херояукраины Мазепу в свое время тоже поймали за работорговлей украинцами к вассалам османов, чуть не грохнули сгоряча, но потом, видно, поделился - и назначили гетьманом(должность такая, типа главный пианист на окраине)